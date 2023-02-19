عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20230219/مانشستر-يونايتد-يكتسح-ليستر-بثلاثية-ويواصل-مطاردة-أرسنال-وسيتي-في-الدوري-الإنجليزي-1073725051.html
مانشستر يونايتد يكتسح ليستر بثلاثية ويواصل مطاردة أرسنال وسيتي في الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد يكتسح ليستر بثلاثية ويواصل مطاردة أرسنال وسيتي في الدوري الإنجليزي
حقق "مانشستر يونايتد" فوزا كبيرا بثلاثية نظيفة على ضيفه "ليستر سيتي"، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب أولد ترافورد، ضمن منافسات الجولة 24 من مسابقة... 19.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-19T17:42+0000
2023-02-19T18:12+0000
مجتمع
أخبار الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد
أخبار العالم الآن
رياضة
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/13/1073722366_0:0:2278:1281_1920x0_80_0_0_3182064daaaa5566cef81906f4de5cf9.jpg
جاء هدف مانشستر يونايتد الأول عن طريق ماركوس راشفورد في الدقيقة 25، ثم أضاف راشفورد الهدف الثاني في الدقيقة 56، وأخيراً سجل سانشو الهدف الثالث في الدقيقة 61.الفوز رفع رصيد مانشستر يونايتد إلى 49 نقطة، ليبقى ثالثا في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، مع فارق 3 نقاط عن الوصيف "مانشستر سيتي"، و5 نقاط عن المتصدر "أرسنال"، بينما يتواجد ليستر سيتي في المركز الـ 14 برصيد 24 نقطة.يأتي ذلك بعد يومين من تقديم قطر بعرض رسمي لشراء مانشيستر يونايتد، وذلك في نهاية فترة تقديم العروض.وأعلن جاسم بن حمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة أحد البنوك القطرية، عن تقدمه لشراء 100 % من أسهم نادي مانشيستر يونايتد الإنجليزي.ويأمل العرض القطري في أن يعيد النادي الإنجليزي إلى أمجاده الكروية بالاستثمار في فرق كرة القدم والبني التحتية للنادي.
https://sputnikarabic.ae/20230216/السعودية-وقطر-يتنافسان-على-شراء-مانشستر-يونايتد-من-يحسم-الصفقة-1073627093.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/13/1073722366_116:0:2140:1518_1920x0_80_0_0_7df32fca924f0c3f057f245c6b2038f0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار الدوري الإنجليزي, مانشستر يونايتد, أخبار العالم الآن, رياضة, الأخبار
أخبار الدوري الإنجليزي, مانشستر يونايتد, أخبار العالم الآن, رياضة, الأخبار

مانشستر يونايتد يكتسح ليستر بثلاثية ويواصل مطاردة أرسنال وسيتي في الدوري الإنجليزي

17:42 GMT 19.02.2023 (تم التحديث: 18:12 GMT 19.02.2023)
© AP Photo / Dave Thompsonمانشستر يونايتد يفوز على ليستر سيتي بثلاثية في الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد يفوز على ليستر سيتي بثلاثية في الدوري الإنجليزي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2023
© AP Photo / Dave Thompson
تابعنا عبرTelegram
حقق "مانشستر يونايتد" فوزا كبيرا بثلاثية نظيفة على ضيفه "ليستر سيتي"، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب أولد ترافورد، ضمن منافسات الجولة 24 من مسابقة الدوري الإنجليزي.
جاء هدف مانشستر يونايتد الأول عن طريق ماركوس راشفورد في الدقيقة 25، ثم أضاف راشفورد الهدف الثاني في الدقيقة 56، وأخيراً سجل سانشو الهدف الثالث في الدقيقة 61.
الفوز رفع رصيد مانشستر يونايتد إلى 49 نقطة، ليبقى ثالثا في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، مع فارق 3 نقاط عن الوصيف "مانشستر سيتي"، و5 نقاط عن المتصدر "أرسنال"، بينما يتواجد ليستر سيتي في المركز الـ 14 برصيد 24 نقطة.
مانشستر يونايتد يفوز على أرسنال في مباريات الدوري الإنجليزي لكرة القدم - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2023
مجتمع
السعودية وقطر تتنافسان على شراء مانشستر يونايتد... من يحسم الصفقة؟
16 فبراير, 19:26 GMT
يأتي ذلك بعد يومين من تقديم قطر بعرض رسمي لشراء مانشيستر يونايتد، وذلك في نهاية فترة تقديم العروض.
وأعلن جاسم بن حمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة أحد البنوك القطرية، عن تقدمه لشراء 100 % من أسهم نادي مانشيستر يونايتد الإنجليزي.
ويأمل العرض القطري في أن يعيد النادي الإنجليزي إلى أمجاده الكروية بالاستثمار في فرق كرة القدم والبني التحتية للنادي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Бойцы НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:31 GMTВоеннослужащие из числа мобилизованных во время отработки навыков управления БМП-3 на военных сборах в Волгоградской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 12:56 GMTВоеннослужащий РСЗО Ураган в Харьковской области. - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة17 فبراير, 19:36 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала