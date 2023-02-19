https://sputnikarabic.ae/20230219/مانشستر-يونايتد-يكتسح-ليستر-بثلاثية-ويواصل-مطاردة-أرسنال-وسيتي-في-الدوري-الإنجليزي-1073725051.html
مانشستر يونايتد يكتسح ليستر بثلاثية ويواصل مطاردة أرسنال وسيتي في الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد يكتسح ليستر بثلاثية ويواصل مطاردة أرسنال وسيتي في الدوري الإنجليزي
حقق "مانشستر يونايتد" فوزا كبيرا بثلاثية نظيفة على ضيفه "ليستر سيتي"، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب أولد ترافورد، ضمن منافسات الجولة 24 من مسابقة... 19.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-19T17:42+0000
2023-02-19T17:42+0000
2023-02-19T18:12+0000
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جاء هدف مانشستر يونايتد الأول عن طريق ماركوس راشفورد في الدقيقة 25، ثم أضاف راشفورد الهدف الثاني في الدقيقة 56، وأخيراً سجل سانشو الهدف الثالث في الدقيقة 61.الفوز رفع رصيد مانشستر يونايتد إلى 49 نقطة، ليبقى ثالثا في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، مع فارق 3 نقاط عن الوصيف "مانشستر سيتي"، و5 نقاط عن المتصدر "أرسنال"، بينما يتواجد ليستر سيتي في المركز الـ 14 برصيد 24 نقطة.يأتي ذلك بعد يومين من تقديم قطر بعرض رسمي لشراء مانشيستر يونايتد، وذلك في نهاية فترة تقديم العروض.وأعلن جاسم بن حمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة أحد البنوك القطرية، عن تقدمه لشراء 100 % من أسهم نادي مانشيستر يونايتد الإنجليزي.ويأمل العرض القطري في أن يعيد النادي الإنجليزي إلى أمجاده الكروية بالاستثمار في فرق كرة القدم والبني التحتية للنادي.
https://sputnikarabic.ae/20230216/السعودية-وقطر-يتنافسان-على-شراء-مانشستر-يونايتد-من-يحسم-الصفقة-1073627093.html
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أخبار الدوري الإنجليزي, مانشستر يونايتد, أخبار العالم الآن, رياضة, الأخبار
أخبار الدوري الإنجليزي, مانشستر يونايتد, أخبار العالم الآن, رياضة, الأخبار
مانشستر يونايتد يكتسح ليستر بثلاثية ويواصل مطاردة أرسنال وسيتي في الدوري الإنجليزي
17:42 GMT 19.02.2023 (تم التحديث: 18:12 GMT 19.02.2023) تابعنا عبر
حقق "مانشستر يونايتد" فوزا كبيرا بثلاثية نظيفة على ضيفه "ليستر سيتي"، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب أولد ترافورد، ضمن منافسات الجولة 24 من مسابقة الدوري الإنجليزي.
جاء هدف مانشستر يونايتد الأول عن طريق ماركوس راشفورد في الدقيقة 25، ثم أضاف راشفورد الهدف الثاني في الدقيقة 56، وأخيراً سجل سانشو الهدف الثالث في الدقيقة 61.
الفوز رفع رصيد مانشستر يونايتد إلى 49 نقطة، ليبقى ثالثا في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، مع فارق 3 نقاط عن الوصيف "مانشستر سيتي"، و5 نقاط عن المتصدر "أرسنال"، بينما يتواجد ليستر سيتي في المركز الـ 14 برصيد 24 نقطة.
يأتي ذلك بعد يومين من تقديم قطر بعرض رسمي لشراء مانشيستر يونايتد
، وذلك في نهاية فترة تقديم العروض.
وأعلن جاسم بن حمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة أحد البنوك القطرية، عن تقدمه لشراء 100 % من أسهم نادي مانشيستر يونايتد
الإنجليزي.
ويأمل العرض القطري في أن يعيد النادي الإنجليزي إلى أمجاده الكروية بالاستثمار في فرق كرة القدم والبني التحتية للنادي.