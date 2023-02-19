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Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230219/مدفعية-روسية-تدمر-محطة-رادار-أمريكية-بالقرب-من-خيرسون-1073704503.html
مدفعية روسية تدمر محطة رادار أمريكية بالقرب من خيرسون
مدفعية روسية تدمر محطة رادار أمريكية بالقرب من خيرسون
دمر الجيش الروسي محطة رادار أوكرانية محمولة مضادة للبطاريات تصنعها الولايات المتحدة AN / TPQ بالقرب من خيرسون، حسبما ذكر مصدر مطلع على الوضع. 19.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-19T07:57+0000
2023-02-19T07:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك" إن "نيران المدفعية أمس في منطقة دارييفكا دمرت رادار AN / TPQ 36 والشاحنة الصغيرة التي كانت تقلها، والخسائر: أربعة قتلى من العسكريين من القوات المسلحة الأوكرانية، وإصابة واحد".كما دمر طاقم المدفعية أيضا مدفع هاوتزر من طراز مستا-بي في الليلة الماضية أيضًا في خيرسون، بالقرب من كاميشاني،. فقدت القوات المسلحة الأوكرانية ستة قتلى من العسكريين وأصيب اثنان من المسلحين.وأرسلت موسكو مذكرة إلى دول الحلف الربيع الماضي بسبب إمدادها سلطات كييف بالسلاح. وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على معدات عسكرية ستصبح هدفًا مشروعًا للجيش الروسي.
https://sputnikarabic.ae/20230219/الجيش-الروسي-يدمر-معقل-القوات-المسلحة-لأوكرانيا-في-لوغانسك-باستخدام-سولنتسبيك-فيديو-1073701068.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

مدفعية روسية تدمر محطة رادار أمريكية بالقرب من خيرسون

07:57 GMT 19.02.2023
© Sputnik . Виктор Антонюк / الانتقال إلى بنك الصورمدفعية قوات جمهورية لوغانسك الشعبية
مدفعية قوات جمهورية لوغانسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2023
© Sputnik . Виктор Антонюк
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دمر الجيش الروسي محطة رادار أوكرانية محمولة مضادة للبطاريات تصنعها الولايات المتحدة AN / TPQ بالقرب من خيرسون، حسبما ذكر مصدر مطلع على الوضع.
وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك" إن "نيران المدفعية أمس في منطقة دارييفكا دمرت رادار AN / TPQ 36 والشاحنة الصغيرة التي كانت تقلها، والخسائر: أربعة قتلى من العسكريين من القوات المسلحة الأوكرانية، وإصابة واحد".
راجمة الصواريخ توس - 1أ في المنتدى التقني العسكري الدولي أرميا - 2018 (الجيش - 2018 في كوبينكا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يدمر معقل القوات المسلحة لأوكرانيا في لوغانسك باستخدام "سولنتسبيك"... فيديو
04:15 GMT
كما دمر طاقم المدفعية أيضا مدفع هاوتزر من طراز مستا-بي في الليلة الماضية أيضًا في خيرسون، بالقرب من كاميشاني،. فقدت القوات المسلحة الأوكرانية ستة قتلى من العسكريين وأصيب اثنان من المسلحين.
وأرسلت موسكو مذكرة إلى دول الحلف الربيع الماضي بسبب إمدادها سلطات كييف بالسلاح. وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على معدات عسكرية ستصبح هدفًا مشروعًا للجيش الروسي.
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