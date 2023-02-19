https://sputnikarabic.ae/20230219/مصر-تعلن-موعد-تلقي-طلبات-الحج-وتحدد-الفئات-المحظور-سفرها-لأداء-المناسك--1073715363.html
مصر تعلن موعد تلقي طلبات الحج وتحدد الفئات المحظور سفرها لأداء المناسك
مصر تعلن موعد تلقي طلبات الحج وتحدد الفئات المحظور سفرها لأداء المناسك
أعلنت وزارة الداخلية المصرية بدء تلقي طلبات التقدم لحج القرعة لعام 1444هـ وذلك اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 21/2/2023 وحتى يوم الإثنين الموافق 6/3/2023. 19.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-19T12:53+0000
2023-02-19T12:53+0000
2023-02-19T12:53+0000
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مصر
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وقالت الوزارة إن التقديم يتم في كافة مراكز وأقسام الشرطة بمديريات الأمن، بحسب موقع "بوابة الأهرام"، اليوم الأحد.كما يمكن التقديم من خلال الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للشئون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة الإنترنت، أو عبر الاتصال بالخدمة الصوتية المخصصة لذلك.وذكرت الوزارة أنها ستجرى قرعة علنية لجميع المتقدمين عبر البوابة المصرية الموحدة للحج في مديريات الأمن وذلك بحسب الجدول الزمنى الذي ستعلنه الإدارة العامة للشئون الإدارية.وحددت وزارة الداخلية الفئات التي يحظر سفرها لأداء مناسك الحج لهذا العام 1444هـ/2023م، وهي:مرضى الفشل الكُلوي الذين يحتاجون لجلسات غسيل كُلوى.الأشخاص المصابون بتليف الرئة.المصابون بالسمنة المفرطة المرضية.الحالات المتقدمة من ذوي أمراض "القلب، الأوعية الدموية، التليف الكبدي، الأورام".النساء الحوامل في الأشهر الأولى والأخيرة.المصابون بالأمراض النفسية والزهايمر وفقا للتقارير الطبية المعتمدة.وأشارت الوزارة إلى أن هذه الفئات هي الأكثر عرضة لمخاطر العدوى وفق ضوابط وزارة الصحة.وتشترط الوزارة اكتمال التحصين بالجرعات الأساسية مع جرعة تنشيطية للقاحات المعتمدة دوليا للوقاية من فيروس كورونا.
https://sputnikarabic.ae/20230110/إيران-تعلن-توقيعها-مذكرة-تفاهم-مع-السعودية-بشأن-الحج-1072123594.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الحج, مصر, وزارة الداخلية المصرية, العالم العربي, الأخبار
أخبار الحج, مصر, وزارة الداخلية المصرية, العالم العربي, الأخبار
مصر تعلن موعد تلقي طلبات الحج وتحدد الفئات المحظور سفرها لأداء المناسك
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أعلنت وزارة الداخلية المصرية بدء تلقي طلبات التقدم لحج القرعة لعام 1444هـ وذلك اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 21/2/2023 وحتى يوم الإثنين الموافق 6/3/2023.
وقالت الوزارة إن التقديم يتم في كافة مراكز وأقسام الشرطة بمديريات الأمن، بحسب موقع
"بوابة الأهرام"، اليوم الأحد.
كما يمكن التقديم من خلال الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للشئون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة الإنترنت، أو عبر الاتصال بالخدمة الصوتية المخصصة لذلك.
وذكرت الوزارة أنها ستجرى قرعة علنية لجميع المتقدمين عبر البوابة المصرية الموحدة للحج في مديريات الأمن وذلك بحسب الجدول الزمنى الذي ستعلنه الإدارة العامة للشئون الإدارية.
وحددت وزارة الداخلية الفئات التي يحظر سفرها لأداء مناسك الحج
لهذا العام 1444هـ/2023م، وهي:
مرضى الفشل الكُلوي الذين يحتاجون لجلسات غسيل كُلوى.
الأشخاص المصابون بتليف الرئة.
المصابون بالسمنة المفرطة المرضية.
الحالات المتقدمة من ذوي أمراض "القلب، الأوعية الدموية، التليف الكبدي، الأورام".
النساء الحوامل في الأشهر الأولى والأخيرة.
المصابون بالأمراض النفسية والزهايمر وفقا للتقارير الطبية المعتمدة.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه الفئات هي الأكثر عرضة لمخاطر العدوى وفق ضوابط وزارة الصحة.
وتشترط الوزارة اكتمال التحصين بالجرعات الأساسية مع جرعة تنشيطية للقاحات المعتمدة دوليا للوقاية من فيروس كورونا.