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https://sputnikarabic.ae/20230219/نتنياهو-لن-نسمح-لإيران-بالتمركز-على-الحدود-الشمالية-لبلادنا-مع-سوريا-1073716450.html
نتنياهو: لن نسمح لإيران بالتمركز على الحدود الشمالية لبلادنا مع سوريا
نتنياهو: لن نسمح لإيران بالتمركز على الحدود الشمالية لبلادنا مع سوريا
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إن حكومته لن تسمح لإيران بالتمركز على الحدود الشمالية لإسرائيل. 19.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-19T13:35+0000
2023-02-19T13:39+0000
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ونقل الموقع الإلكتروني العبري "مفزاك لايف"، مساء اليوم الأحد، عن نتنياهو، أن إسرائيل لن تسمح لإيران بالتمركز عند الحدود الشمالية لبلاده، في إشارة إلى الحدود السورية، وأنها ستفعل كل شيء وستبذل قصارى جهودها لحماية الإسرائيليين، بل سترد بقوة على أي هجمات ضدهم.وأكد الموقع الإلكتروني أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي جاءت في مستهل الجلسة الأسبوعية لحكومته، التي تعقد الأحد من كل أسبوع.وشدد بنيامين نتنياهو على أن إسرائيل لن تسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية، زاعما أن إيران تعمل على استمرار إيذاء إسرائيل ومواطنيها أينما كانوا في أي مكان من العالم، مشددا على أن الحكومة الإسرائيلية لن تخشى هذه الهجمات.وفي السياق نفسه، اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي، في وقت سابق من اليوم الأحد، إيران بمهاجمة إحدى ناقلات النفط الإسرائيلية في مياه الخليج الأسبوع الماضي، مؤكدا التزامه بالرد بقوة على أي هجوم على مواطني بلاده.وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي أن هذه الهجمات لن تثني إسرائيل عن القيام بكل ما يلزم من أجل حماية مواطنيها، مؤكدًا "نرد على ذلك بحزم وقوة".كانت هيئة البث الإسرائيلية قد نقلت عن بيان لشركة "إليتسون" اليونانية التي تشغل ناقلة النفط التابعة لشركة الشحن البحرية الدولية المملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي إيال عوفر، أوضحت فيه تعرض الناقلة لهجوم في مياه الخليج من "جسم طائر" يوم الجمعة.وكان الناطق باسم الحرس الثوري الإيراني، العميد رمضان شريف قد صرح، لـ"سبوتنيك" بوقت سابق هذا الشهر، أن إسرائيل تلقت "ردودًا موجعة"، على ما وصفها بـ"الهجمات الفاشلة" في إيران؛ مفضلا عدم الإفصاح عن طبيعة هذه "الردود"، في الوقت الحاضر.
https://sputnikarabic.ae/20230219/نتنياهو-لـنصر-الله-لن-تجرى-حرب-أهلية-في-إسرائيل-ولا-تبن-على-حرب-بين-الأشقاء-1073711132.html
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بنيامين نتنياهو, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, إيران
بنيامين نتنياهو, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, إيران

نتنياهو: لن نسمح لإيران بالتمركز على الحدود الشمالية لبلادنا مع سوريا

13:35 GMT 19.02.2023 (تم التحديث: 13:39 GMT 19.02.2023)
© AFP 2023 / OREN BEN HAKOON زعيم المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو
 زعيم المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2023
© AFP 2023 / OREN BEN HAKOON
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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إن حكومته لن تسمح لإيران بالتمركز على الحدود الشمالية لإسرائيل.
ونقل الموقع الإلكتروني العبري "مفزاك لايف"، مساء اليوم الأحد، عن نتنياهو، أن إسرائيل لن تسمح لإيران بالتمركز عند الحدود الشمالية لبلاده، في إشارة إلى الحدود السورية، وأنها ستفعل كل شيء وستبذل قصارى جهودها لحماية الإسرائيليين، بل سترد بقوة على أي هجمات ضدهم.
رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2023
نتنياهو لـ"نصر الله": لن تحصل حرب أهلية في إسرائيل ولا تبن على حرب بين الأشقاء
10:52 GMT
وأكد الموقع الإلكتروني أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي جاءت في مستهل الجلسة الأسبوعية لحكومته، التي تعقد الأحد من كل أسبوع.
وشدد بنيامين نتنياهو على أن إسرائيل لن تسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية، زاعما أن إيران تعمل على استمرار إيذاء إسرائيل ومواطنيها أينما كانوا في أي مكان من العالم، مشددا على أن الحكومة الإسرائيلية لن تخشى هذه الهجمات.
وفي السياق نفسه، اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي، في وقت سابق من اليوم الأحد، إيران بمهاجمة إحدى ناقلات النفط الإسرائيلية في مياه الخليج الأسبوع الماضي، مؤكدا التزامه بالرد بقوة على أي هجوم على مواطني بلاده.
وقال نتنياهو، في مستهل اجتماع الحكومة الأسبوعي: "إيران هاجمت ناقلة النفط الأسبوع الماضي، وأمس هاجمت قاعدة أمريكية. تواصل إيران الإضرار بإسرائيل ومواطنيها في مناطق مختلفة من العالم".
وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي أن هذه الهجمات لن تثني إسرائيل عن القيام بكل ما يلزم من أجل حماية مواطنيها، مؤكدًا "نرد على ذلك بحزم وقوة".
كانت هيئة البث الإسرائيلية قد نقلت عن بيان لشركة "إليتسون" اليونانية التي تشغل ناقلة النفط التابعة لشركة الشحن البحرية الدولية المملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي إيال عوفر، أوضحت فيه تعرض الناقلة لهجوم في مياه الخليج من "جسم طائر" يوم الجمعة.
وكان الناطق باسم الحرس الثوري الإيراني، العميد رمضان شريف قد صرح، لـ"سبوتنيك" بوقت سابق هذا الشهر، أن إسرائيل تلقت "ردودًا موجعة"، على ما وصفها بـ"الهجمات الفاشلة" في إيران؛ مفضلا عدم الإفصاح عن طبيعة هذه "الردود"، في الوقت الحاضر.
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