عربي
https://sputnikarabic.ae/20230219/نتنياهو-لـنصر-الله-لن-تجرى-حرب-أهلية-في-إسرائيل-ولا-تبن-على-حرب-بين-الأشقاء-1073711132.html
نتنياهو لـ"نصر الله": لن تحصل حرب أهلية في إسرائيل ولا تبن على حرب بين الأشقاء
نتنياهو لـ"نصر الله": لن تحصل حرب أهلية في إسرائيل ولا تبن على حرب بين الأشقاء
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إنه لن تجرى حرب أهلية في بلاده. 19.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-19T10:52+0000
2023-02-19T10:58+0000
إسرائيل
أخبار حزب الله
نصر الله
العالم العربي
بنيامين نتنياهو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/1d/1071718694_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_430e0c0130220ff0cf1e286eb53e515d.jpg
وجاءت تصريحات نتنياهو ردا على ما صرح به الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، يوم الخميس الماضي، حينما قال "إنه لأول مرة يسمع في الكيان الصهيوني حديثا عن حرب أهلية".ونقلت صحيفة معاريف العبرية، ظهر اليوم الأحد، عن نتنياهو أنه لن تحدث أي حروب أهلية في إسرائيل، قائلا للأمين العام لحزب الله: هذا لن يحدث لأننا أخوة، ونعيش في دولة ديمقراطية".وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه لن تكون هناك حرب بين الأشقاء لأن إسرائيل كانت وستبقى ديمقراطية قوية ونابضة بالحياة".وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن نتنياهو قد بعث برسالة إلى حسن نصر الله مفادها أنه "لا تبن على حرب بين الأشقاء فهذا لن يحدث، إسرائيل ديمقراطية".ونقلت قناة المنار، الخميس الماضي، عن نصر الله، خلال خطاب ألقاه في ذكرى القادة الشهداء، أن الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، يتحدث لأول مرة في بلاده عن "حرب أهلية" وكذلك من رؤساء وزراء سابقين ووزراء دفاع سابقين في إسرائيل.وأكد الأمين العام لحزب الله أن "الجميع في إسرائيل يتحدثون عن حرب أهلية وسفك للدماء وقرب الانفجار ويتحدثون عن الهجرة المعاكسة"، قائلا:وشدد حسن نصر الله على أن "الوضع في كيان العدو هو غير مسبوق على المستوى الداخلي والبيئة الاستراتيجية"، مضيفا أن "هناك قلقا حقيقيا عن قرب انهيار الكيان قبل بلوغه عمر الثمانين عاما وهناك قلق على الوجود".ويشار إلى أنه في الرابع والعشرين من الشهر الماضين وفي تصريح هو الأول من نوعه، حذر الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ من انهيار بلاده خلال سنوات، مذكرا بدولتي "مملكة داود" و"الحشمونائيم" اللتين لم تصمدا لأكثر من 80 عاما.وحذر هرتسوغ من أن "غياب الحوار" يمزق مجتمع بلاده من الداخل، معتبرا أن الوضع بات يشبه برميل متفجرات على وشك الانفجار"، وذلك على خلفية أزمة سياسية حادة خلفها إعلان حكومة بنيامين نتنياهو عن خطة لإصلاح القضاء وصفتها المعارضة بـ "الانقلاب".وتشمل الخطة الإسرائيلية لإصلاح القضاء، تقليص صلاحيات المحكمة العليا، وسيطرة الحكومة على لجنة تعيين القضاة وهو ما تعتبره المعارضة "انقلابا قضائيا"، فيما يقول نتنياهو إنه محاولة لإعادة التوازن بين السلطات.وللأسبوع السادس على التوالي، تظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين مساء السبت الماضي، في تل أبيب وعدد من المدن الأخرى، احتجاجا على الخطة الحكومية التي اعتبروا أنها تمثل نهاية الديمقراطية.
https://sputnikarabic.ae/20230124/لأول-مرة-رئيس-إسرائيل-يحذر-من-نهاية-بلاده-خلال-سنوات-معدودة-1072651478.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/1d/1071718694_67:0:2798:2048_1920x0_80_0_0_3e38a4ae3094533f85978cfadfebb021.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, أخبار حزب الله, نصر الله, العالم العربي, بنيامين نتنياهو
إسرائيل, أخبار حزب الله, نصر الله, العالم العربي, بنيامين نتنياهو

نتنياهو لـ"نصر الله": لن تحصل حرب أهلية في إسرائيل ولا تبن على حرب بين الأشقاء

10:52 GMT 19.02.2023 (تم التحديث: 10:58 GMT 19.02.2023)
© AP Photo / Oren Zivرئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2023
© AP Photo / Oren Ziv
تابعنا عبرTelegram
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إنه لن تجرى حرب أهلية في بلاده.
وجاءت تصريحات نتنياهو ردا على ما صرح به الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، يوم الخميس الماضي، حينما قال "إنه لأول مرة يسمع في الكيان الصهيوني حديثا عن حرب أهلية".
ونقلت صحيفة معاريف العبرية، ظهر اليوم الأحد، عن نتنياهو أنه لن تحدث أي حروب أهلية في إسرائيل، قائلا للأمين العام لحزب الله: هذا لن يحدث لأننا أخوة، ونعيش في دولة ديمقراطية".
وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه لن تكون هناك حرب بين الأشقاء لأن إسرائيل كانت وستبقى ديمقراطية قوية ونابضة بالحياة".
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن نتنياهو قد بعث برسالة إلى حسن نصر الله مفادها أنه "لا تبن على حرب بين الأشقاء فهذا لن يحدث، إسرائيل ديمقراطية".
الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2023
لأول مرة.. رئيس إسرائيل يحذر من نهاية بلاده خلال سنوات معدودة
24 يناير, 12:38 GMT
ونقلت قناة المنار، الخميس الماضي، عن نصر الله، خلال خطاب ألقاه في ذكرى القادة الشهداء، أن الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، يتحدث لأول مرة في بلاده عن "حرب أهلية" وكذلك من رؤساء وزراء سابقين ووزراء دفاع سابقين في إسرائيل.
وأكد الأمين العام لحزب الله أن "الجميع في إسرائيل يتحدثون عن حرب أهلية وسفك للدماء وقرب الانفجار ويتحدثون عن الهجرة المعاكسة"، قائلا:
إن رئيس كيان الاحتلال نفسه أقرّ بمخاوفه من انفجار وشيك داخلي وانهيار الكيان.
وشدد حسن نصر الله على أن "الوضع في كيان العدو هو غير مسبوق على المستوى الداخلي والبيئة الاستراتيجية"، مضيفا أن "هناك قلقا حقيقيا عن قرب انهيار الكيان قبل بلوغه عمر الثمانين عاما وهناك قلق على الوجود".
ويشار إلى أنه في الرابع والعشرين من الشهر الماضين وفي تصريح هو الأول من نوعه، حذر الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ من انهيار بلاده خلال سنوات، مذكرا بدولتي "مملكة داود" و"الحشمونائيم" اللتين لم تصمدا لأكثر من 80 عاما.
وحذر هرتسوغ من أن "غياب الحوار" يمزق مجتمع بلاده من الداخل، معتبرا أن الوضع بات يشبه برميل متفجرات على وشك الانفجار"، وذلك على خلفية أزمة سياسية حادة خلفها إعلان حكومة بنيامين نتنياهو عن خطة لإصلاح القضاء وصفتها المعارضة بـ "الانقلاب".
وتشمل الخطة الإسرائيلية لإصلاح القضاء، تقليص صلاحيات المحكمة العليا، وسيطرة الحكومة على لجنة تعيين القضاة وهو ما تعتبره المعارضة "انقلابا قضائيا"، فيما يقول نتنياهو إنه محاولة لإعادة التوازن بين السلطات.
وللأسبوع السادس على التوالي، تظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين مساء السبت الماضي، في تل أبيب وعدد من المدن الأخرى، احتجاجا على الخطة الحكومية التي اعتبروا أنها تمثل نهاية الديمقراطية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Бойцы НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:30 GMTВоеннослужащие из числа мобилизованных во время отработки навыков управления БМП-3 на военных сборах в Волгоградской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 12:56 GMTВоеннослужащий РСЗО Ураган в Харьковской области. - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة17 فبراير, 19:36 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала