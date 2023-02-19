https://sputnikarabic.ae/20230219/هزة-أرضية-جديدة-في-تركيا-1073704632.html

هزة أرضية جديدة في تركيا

هزة أرضية جديدة في تركيا

سُجلت هزات جديدة في تركيا شمال البلاد في مدينة كوروم. حدثت هزتان بقوة 3.6 على عمق 5 كيلومترات. 19.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-19T08:03+0000

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2023-02-19T08:03+0000

العالم

أخبار تركيا اليوم

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وشعر السكان المحليون بهزات ارتدادية خطيرة، فركضوا إلى الشارع خوفا من انهيار المباني، حسب صحيفة "إيزفيستيا".وفقًا لعالم الزلازل التركي سليمان بامبا ، قد تحدث زلازل أكثر تدميراً في أنقرة واسطنبول في المستقبل القريب.كما أشار إلى أن البناء في اسطنبول ضعيف للغاية. جودة الخرسانة التي تُبنى منها المباني منخفضة جدًا، ويلاحظ أيضًا التآكل. واقترح البروفيسور أن هذا يعني أنه في حالة حدوث هزات أرضية، يمكن أن ينهار حوالي 50 ألف مبنى.وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الاثنين 6 فبراير الجاري، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا إلى تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل العديد من الهزات الارتدادية.

https://sputnikarabic.ae/20230218/تركيا-تكشف-حجم-المساعدات-التي-وصلت-إليها-من-السعودية-والإمارات-وقطر-بعد-الزلزال-1073681126.html

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