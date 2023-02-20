https://sputnikarabic.ae/20230220/أردوغان-أكثر-من-114-ألف-شخص-تم-إنقاذهم-من-تحت-الأنقاض-منذ-وقوع-الزلزال-المدمر-1073782012.html

أردوغان: أكثر من 114 ألف شخص تم إنقاذهم من تحت الأنقاض منذ وقوع الزلزال المدمر

أردوغان: أكثر من 114 ألف شخص تم إنقاذهم من تحت الأنقاض منذ وقوع الزلزال المدمر

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، أن "إجمالي عدد من تم إنقاذهم من تحت الأنقاض عقب وقوع الزلزال المدمر في تركيا، بلغ أكثر من 114 ألف شخص". 20.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-20T16:13+0000

2023-02-20T16:13+0000

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وقال أردوغان، خلال مؤتمر صحفي في مقاطعة هاتاي، "حتى اللحظة، تم إنقاذ 114834 مواطنا من تحت الأنقاض"، لافتا إلى أن كارثة الزلزال تعد كارثة عالمية غير مسبوقة في التاريخ، حسب وكالة "الأناضول" التركية.وأشار إلى أن "هناك أكثر من 118 ألف مبنى سيتم هدمها في 11 مقاطعة بعد تضررها جراء الزلزال"، مؤكدا أن عمليات البحث والإنقاذ مستمرة في عدة مواقع، ولا سيما في مقاطعة هاتاي.وكشف الرئيس التركي، عن أن الحكومة التركية تعتزم حظر بناء أي منازل جديدة يزيد ارتفاعها عن 3 أو 4 طوابق في المناطق التي ضربها الزلزال، مؤكدا "توظيف كل الطاقات لإعادة الإعمار التي نعد بالانتهاء منها خلال عام واحد".وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر يوم 6 فبراير/ شباط الجاري، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا في تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل مئات الهزات الارتدادية.

https://sputnikarabic.ae/20230220/السعودية-توقع-مشاريع-بـ48-مليون-دولار-لصالح-متضرري-الزلزال-في-تركيا-وسوريا-1073760248.html

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