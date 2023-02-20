https://sputnikarabic.ae/20230220/إسرائيل-تبلغ-أمريكا-بأنها-لن-ترخص-مستوطنات-جديدة-في-الأشهر-المقبلة-غير-الـ9-التي-تمت-الموافقة-عليها-1073777969.html

إسرائيل تبلغ أمريكا بأنها لن ترخص مستوطنات جديدة في الأشهر المقبلة غير الـ9 التي تمت الموافقة عليها

إسرائيل تبلغ أمريكا بأنها لن ترخص مستوطنات جديدة في الأشهر المقبلة غير الـ9 التي تمت الموافقة عليها

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، أن "إسرائيل أبلغت الإدارة الأمريكية بأنها لن تصادق على شرعنة بؤر استيطانية عشوائية غير البؤر... 20.02.2023, سبوتنيك عربي

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وأوضح مكتب نتنياهو، في بيان له، أن "إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بأنها لن تقوم في الأشهر الثلاثة القريبة بتسوية مستوطنات جديدة عدا التسع التي جرت المصادقة عليها".وأكد البيان، أن "إسرائيل لم تلتزم بوقف هدم المباني غير القانونية في المناطق C"، في إشارة إلى منازل فلسطينية تدعي إسرائيل أنها غير مرخصة.يأتي ذلك بعدما زعمت وسائل إعلام عبرية، أن الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي توصلا إلى تفاهمات بشأن التصويت ضد تل أبيب في مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين.وادعى الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، بأنه بعد ضغوط أمريكية، توصلت السلطة الفلسطينية إلى تفاهمات مع الحكومة الإسرائيلية، تهدف إلى خفض التوترات ومنع تصعيد أمني واسع في الضفة الغربية والقدس المحتلة.ومن المقرر أن يجتمع مجلس الأمن الدولي، اليوم، للتصويت على الاقتراح الفلسطيني لإدانة قرار الحكومة الإسرائيلية بإضفاء الشرعية على 9 بؤر استيطانية في الضفة الغربية والدفع باتجاه بناء 10 آلاف وحدة سكنية.وذكرت مصادر دبلوماسية أن "الاقتراح الذي صاغته الإمارات بالتنسيق مع الفلسطينيين، يطالب إسرائيل بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية بشكل كامل وفوري، ويؤكد أن إقامة المستوطنين في الأراضي المحتلة عام 1967 بما في ذلك شرقي القدس، ليس لها أي شرعية قانونية وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي".وقرر المجلس الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت"، الأسبوع الماضي، شرعنة 9 بؤر استيطانية في الضفة الغربية أقامها المستوطنون دون موافقات الحكومات الإسرائيلية.وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية بأن "وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير طلب في اجتماع الكابينيت شرعنة 77 بؤرة استيطانية لكن تمت الموافقة على 9 فقط".في هذه الأثناء، أعرب الاتحاد الأوروبي، والمملكة العربية السعودية، عن إدانتهما شرعنة إسرائيل بناء 9 مستوطنات إضافية في الضفة الغربية.

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