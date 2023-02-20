عربي
مصدر لـ"سبوتنيك": السفارة الأمريكية أبلغت روسيا بزيارة بايدن إلى كييف "لأسباب أمنية"
https://sputnikarabic.ae/20230220/إسرائيل-تبلغ-أمريكا-بأنها-لن-ترخص-مستوطنات-جديدة-في-الأشهر-المقبلة-غير-الـ9-التي-تمت-الموافقة-عليها-1073777969.html
إسرائيل تبلغ أمريكا بأنها لن ترخص مستوطنات جديدة في الأشهر المقبلة غير الـ9 التي تمت الموافقة عليها
إسرائيل تبلغ أمريكا بأنها لن ترخص مستوطنات جديدة في الأشهر المقبلة غير الـ9 التي تمت الموافقة عليها
أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، أن "إسرائيل أبلغت الإدارة الأمريكية بأنها لن تصادق على شرعنة بؤر استيطانية عشوائية غير البؤر... 20.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-20T15:18+0000
2023-02-20T15:21+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار فلسطين اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
بنيامين نتنياهو
أخبار العالم الآن
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/02/04/1048003875_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_3c5b7005bd797a9967b1963004275f36.jpg
وأوضح مكتب نتنياهو، في بيان له، أن "إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بأنها لن تقوم في الأشهر الثلاثة القريبة بتسوية مستوطنات جديدة عدا التسع التي جرت المصادقة عليها".وأكد البيان، أن "إسرائيل لم تلتزم بوقف هدم المباني غير القانونية في المناطق C"، في إشارة إلى منازل فلسطينية تدعي إسرائيل أنها غير مرخصة.يأتي ذلك بعدما زعمت وسائل إعلام عبرية، أن الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي توصلا إلى تفاهمات بشأن التصويت ضد تل أبيب في مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين.وادعى الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، بأنه بعد ضغوط أمريكية، توصلت السلطة الفلسطينية إلى تفاهمات مع الحكومة الإسرائيلية، تهدف إلى خفض التوترات ومنع تصعيد أمني واسع في الضفة الغربية والقدس المحتلة.ومن المقرر أن يجتمع مجلس الأمن الدولي، اليوم، للتصويت على الاقتراح الفلسطيني لإدانة قرار الحكومة الإسرائيلية بإضفاء الشرعية على 9 بؤر استيطانية في الضفة الغربية والدفع باتجاه بناء 10 آلاف وحدة سكنية.وذكرت مصادر دبلوماسية أن "الاقتراح الذي صاغته الإمارات بالتنسيق مع الفلسطينيين، يطالب إسرائيل بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية بشكل كامل وفوري، ويؤكد أن إقامة المستوطنين في الأراضي المحتلة عام 1967 بما في ذلك شرقي القدس، ليس لها أي شرعية قانونية وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي".وقرر المجلس الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت"، الأسبوع الماضي، شرعنة 9 بؤر استيطانية في الضفة الغربية أقامها المستوطنون دون موافقات الحكومات الإسرائيلية.وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية بأن "وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير طلب في اجتماع الكابينيت شرعنة 77 بؤرة استيطانية لكن تمت الموافقة على 9 فقط".في هذه الأثناء، أعرب الاتحاد الأوروبي، والمملكة العربية السعودية، عن إدانتهما شرعنة إسرائيل بناء 9 مستوطنات إضافية في الضفة الغربية.
https://sputnikarabic.ae/20230218/عباس-يؤكد-لبلينكن-ضرورة-إلزام-إسرائيل-بوقف-جميع-إجراءاتها-أحادية-الجانب-1073687189.html
https://sputnikarabic.ae/20230219/إعلام-تفاهمات-فلسطينية-إسرائيلية-بشأن-التصويت-ضد-تل-أبيب-في-مجلس-الأمن-1073721950.html
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/02/04/1048003875_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_e8c84014ac78d7a506ee617103e98ffd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, بنيامين نتنياهو, أخبار العالم الآن, العالم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, بنيامين نتنياهو, أخبار العالم الآن, العالم

إسرائيل تبلغ أمريكا بأنها لن ترخص مستوطنات جديدة في الأشهر المقبلة غير الـ9 التي تمت الموافقة عليها

15:18 GMT 20.02.2023 (تم التحديث: 15:21 GMT 20.02.2023)
© AP Photo / Emil Salmanرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، القدس، إسرائيل 7 يناير 2021
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، القدس، إسرائيل 7 يناير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2023
© AP Photo / Emil Salman
تابعنا عبرTelegram
أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، أن "إسرائيل أبلغت الإدارة الأمريكية بأنها لن تصادق على شرعنة بؤر استيطانية عشوائية غير البؤر الاستيطانية التسع التي صادق عليها (الكابينيت) قبل أسبوع".
وأوضح مكتب نتنياهو، في بيان له، أن "إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بأنها لن تقوم في الأشهر الثلاثة القريبة بتسوية مستوطنات جديدة عدا التسع التي جرت المصادقة عليها".
وأكد البيان، أن "إسرائيل لم تلتزم بوقف هدم المباني غير القانونية في المناطق C"، في إشارة إلى منازل فلسطينية تدعي إسرائيل أنها غير مرخصة.
الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال استقباله وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2023
عباس يؤكد لبلينكن ضرورة إلزام إسرائيل بوقف جميع إجراءاتها أحادية الجانب
18 فبراير, 14:14 GMT
يأتي ذلك بعدما زعمت وسائل إعلام عبرية، أن الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي توصلا إلى تفاهمات بشأن التصويت ضد تل أبيب في مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين.
وادعى الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، بأنه بعد ضغوط أمريكية، توصلت السلطة الفلسطينية إلى تفاهمات مع الحكومة الإسرائيلية، تهدف إلى خفض التوترات ومنع تصعيد أمني واسع في الضفة الغربية والقدس المحتلة.
ومن المقرر أن يجتمع مجلس الأمن الدولي، اليوم، للتصويت على الاقتراح الفلسطيني لإدانة قرار الحكومة الإسرائيلية بإضفاء الشرعية على 9 بؤر استيطانية في الضفة الغربية والدفع باتجاه بناء 10 آلاف وحدة سكنية.
وذكرت مصادر دبلوماسية أن "الاقتراح الذي صاغته الإمارات بالتنسيق مع الفلسطينيين، يطالب إسرائيل بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية بشكل كامل وفوري، ويؤكد أن إقامة المستوطنين في الأراضي المحتلة عام 1967 بما في ذلك شرقي القدس، ليس لها أي شرعية قانونية وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي".
الجيش الإسرائيلي يقمع فعالية ضد الاستيطان في قرية حارس شمالي الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2023
إعلام: تفاهمات فلسطينية إسرائيلية بشأن التصويت ضد تل أبيب في مجلس الأمن
أمس, 16:15 GMT
وقرر المجلس الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت"، الأسبوع الماضي، شرعنة 9 بؤر استيطانية في الضفة الغربية أقامها المستوطنون دون موافقات الحكومات الإسرائيلية.
وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية بأن "وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير طلب في اجتماع الكابينيت شرعنة 77 بؤرة استيطانية لكن تمت الموافقة على 9 فقط".
في هذه الأثناء، أعرب الاتحاد الأوروبي، والمملكة العربية السعودية، عن إدانتهما شرعنة إسرائيل بناء 9 مستوطنات إضافية في الضفة الغربية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Женщина проходит мимо воронки от взрыва после ночного обстрела Донецка - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:07 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала