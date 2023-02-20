https://sputnikarabic.ae/20230220/إعلام-توريد-الدبابات-الغربية-إلى-أوكرانيا-قد-يستغرق-شهورا-1073742380.html
إعلام: توريد الدبابات الغربية إلى أوكرانيا قد يستغرق شهورا
إعلام: توريد الدبابات الغربية إلى أوكرانيا قد يستغرق شهورا
ذكر الصحفي الأمريكي ديفيد آكس لمجلة "فوربس"، أن الدول الغربية ستحتاج إلى الكثير من الوقت لإعداد الدبابات لتوريدها إلى أوكرانيا، ولهذا سوف تحصل القوات... 20.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-20T08:15+0000
2023-02-20T08:15+0000
2023-02-20T08:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وكشف آكس أن كل دبابة ألمانية قبل إرسالها إلى كييف يجب أن تخضع للإصلاحات للتأكد من سلامتها.وتابع بابيرجر: "الأختام المطاطية للدبابات جفت، وأصبحت البصريات غائمة، لذا فإن إعادة الخزان إلى الوضع الطبيعي قد يستغرق شهورًا من العمل. وفقًا للتوقعات، ستتلقى كييف فقط 20-25 مركبة عسكرية من ألمانيا في الربيع، و50 أخرى في الصيف، والباقي في عام 2024 فقط، وفي الوقت نفسه، هناك حاجة إلى نحو 100 دبابة لإنشاء لواء كامل".وفي السياق نفسه، أعلنت برلين عن خطط لإنشاء "تحالف الدبابات"، والتي يمكن أن تزود أوكرانيا بكتيبتين من دبابات "ليوبارد 2"، وهي عبارة عن 90 مركبة قتالية في التفسير العسكري الألماني ونحو 60 مركبة قتالية في التفسير العسكري الأوكراني، وفي وقت لاحق، ذكرت الحكومة أنه يجب فهم "الكتيبة" بدقة من وجهة نظر البلد الذي يتم فيه تزويد الدبابات.في وقت سابق، صرح وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، أن الوضع حول الإعلان عن تسليم "ليوبارد 2" إلى كييف من قبل ألمانيا ودول أخرى بأنه ليس "مثمرًا".
https://sputnikarabic.ae/20230220/الاستخبارات-الروسية-روسيا-دمرت-معظم-المعدات-العسكرية-التي-قدمها-الغرب-لأوكرانيا--1073740364.html
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روسيا
إعلام: توريد الدبابات الغربية إلى أوكرانيا قد يستغرق شهورا
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ذكر الصحفي الأمريكي ديفيد آكس لمجلة "فوربس"، أن الدول الغربية ستحتاج إلى الكثير من الوقت لإعداد الدبابات لتوريدها إلى أوكرانيا، ولهذا سوف تحصل القوات الأوكرانية على الدبابات بشكل دفعات صغيرة، مما سيمنع إنشاء ألوية كاملة.
وكشف آكس أن كل دبابة ألمانية قبل إرسالها إلى كييف يجب أن تخضع للإصلاحات للتأكد من سلامتها.
في حين أكد أرمين بابيرجر، رئيس مجلس إدارة شركة الهندسة الألمانية "كراوس مافي ويجمان" تلك المعلومات، حيث قال: "المشكلة عند تخزين الدبابات في المستودعات فإنها تتأثر بعوامل الطقس وتصدأ الخزانات بمرور الوقت".
وتابع بابيرجر: "الأختام المطاطية للدبابات جفت، وأصبحت البصريات غائمة، لذا فإن إعادة الخزان إلى الوضع الطبيعي قد يستغرق شهورًا من العمل. وفقًا للتوقعات، ستتلقى كييف فقط 20-25 مركبة عسكرية من ألمانيا في الربيع، و50 أخرى في الصيف، والباقي في عام 2024 فقط، وفي الوقت نفسه، هناك حاجة إلى نحو 100 دبابة لإنشاء لواء كامل".
وفي السياق نفسه، أعلنت برلين عن خطط لإنشاء "تحالف الدبابات"، والتي يمكن أن تزود أوكرانيا بكتيبتين من دبابات "ليوبارد 2"
، وهي عبارة عن 90 مركبة قتالية في التفسير العسكري الألماني ونحو 60 مركبة قتالية في التفسير العسكري الأوكراني، وفي وقت لاحق، ذكرت الحكومة أنه يجب فهم "الكتيبة" بدقة من وجهة نظر البلد الذي يتم فيه تزويد الدبابات.
في وقت سابق، صرح وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، أن الوضع حول الإعلان عن تسليم "ليوبارد 2" إلى كييف من قبل ألمانيا ودول أخرى بأنه ليس "مثمرًا".