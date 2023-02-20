https://sputnikarabic.ae/20230220/الأمم-المتحدة-تبدأ-مفاوضات-للتوصل-لمعاهدة-لحماية-أعالي-البحار-1073739395.html
الأمم المتحدة تبدأ مفاوضات للتوصل لمعاهدة لحماية أعالي البحار
الأمم المتحدة تبدأ مفاوضات للتوصل لمعاهدة لحماية أعالي البحار
افتتحت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أسبوعين من المفاوضات بهدف التوصل إلى معاهدة لحماية أعالي البحار والحفاظ عليها. 20.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-20T07:48+0000
2023-02-20T07:48+0000
2023-02-20T07:48+0000
بحار ومحيطات
منظمة الأمم المتحدة
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بعد أكثر من 15 عاما من المحادثات الرسمية وغير الرسمية، ستكون هذه هي المرة الثالثة في أقل من عام التي يجتمع فيها المفاوضون في نيويورك فيما يفترض أن يكون مرة أخرى جولة نهائية وحاسمة، بحسب "فرانس فرانس".لكن في عشية المحادثات التي من المقرر أن تجرى في 3 مارس/ آذار، يبدو أن تفاؤلا حذرا بدأ يترسخ، بتشجيع من اتفاق تاريخي تم التوصل إليه في مونتريال في ديسمبر/ كانون الأول خلال مؤتمر الأمم المتحدة COP15 حول التنوع البيولوجي.قال بيبي كلارك، المسؤول عن الممارسات في المحيطات بالصندوق العالمي لحماية الطبيعة: "نحن متفائلون بأن اتفاقية التنوع البيولوجي COP15 ستعطي الدفعة اللازمة للحكومات للحصول على هذه الاتفاقية المهمة".يذكر أن أعالي البحار تبدأ من النقطة التي تنتهي فيها المناطق الاقتصادية الخالصة للدول، على بعد 200 ميل بحري (370 كيلومترا) كحدّ أقصى عن الساحل. وهذه المناطق لا تخضع لأي ولاية قضائية وطنية من الدول.وتشكل أعالي البحار ما يزيد على 60% من المحيطات ونحو نصف الكوكب، وعلى الرغم من ذلك لم تحظى باهتمام كاف لفترة طويلة، حيث تركّز الانتباه خصوصًا على المناطق الساحلية وبعض الأنواع المعروفة.
https://sputnikarabic.ae/20230125/باحثون-صينيون-يطورون-نظام-ذكاء-اصطناعي-للتنبؤ-بتيارات-المحيطات-الرئيسية-1072680329.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
بحار ومحيطات, منظمة الأمم المتحدة, مفاوضات, الأخبار, العالم
بحار ومحيطات, منظمة الأمم المتحدة, مفاوضات, الأخبار, العالم
الأمم المتحدة تبدأ مفاوضات للتوصل لمعاهدة لحماية أعالي البحار
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افتتحت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أسبوعين من المفاوضات بهدف التوصل إلى معاهدة لحماية أعالي البحار والحفاظ عليها.
بعد أكثر من 15 عاما من المحادثات الرسمية وغير الرسمية، ستكون هذه هي المرة الثالثة في أقل من عام التي يجتمع فيها المفاوضون في نيويورك فيما يفترض أن يكون مرة أخرى جولة نهائية وحاسمة، بحسب "فرانس فرانس".
لكن في عشية المحادثات التي من المقرر أن تجرى في 3 مارس/ آذار، يبدو أن تفاؤلا حذرا بدأ يترسخ، بتشجيع من اتفاق تاريخي تم التوصل إليه في مونتريال في ديسمبر/ كانون الأول خلال مؤتمر الأمم المتحدة COP15
حول التنوع البيولوجي.
قال بيبي كلارك، المسؤول عن الممارسات في المحيطات بالصندوق العالمي لحماية الطبيعة: "نحن متفائلون بأن اتفاقية التنوع البيولوجي COP15 ستعطي الدفعة اللازمة للحكومات للحصول على هذه الاتفاقية المهمة".
يذكر أن أعالي البحار
تبدأ من النقطة التي تنتهي فيها المناطق الاقتصادية الخالصة للدول، على بعد 200 ميل بحري (370 كيلومترا) كحدّ أقصى عن الساحل. وهذه المناطق لا تخضع لأي ولاية قضائية وطنية من الدول.
وتشكل أعالي البحار ما يزيد على 60% من المحيطات ونحو نصف الكوكب، وعلى الرغم من ذلك لم تحظى باهتمام كاف لفترة طويلة، حيث تركّز الانتباه خصوصًا على المناطق الساحلية وبعض الأنواع المعروفة.