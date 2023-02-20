عربي
https://sputnikarabic.ae/20230220/الأمم-المتحدة-تبدأ-مفاوضات-للتوصل-لمعاهدة-لحماية-أعالي-البحار-1073739395.html
الأمم المتحدة تبدأ مفاوضات للتوصل لمعاهدة لحماية أعالي البحار
الأمم المتحدة تبدأ مفاوضات للتوصل لمعاهدة لحماية أعالي البحار
افتتحت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أسبوعين من المفاوضات بهدف التوصل إلى معاهدة لحماية أعالي البحار والحفاظ عليها. 20.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-20T07:48+0000
2023-02-20T07:48+0000
بحار ومحيطات
منظمة الأمم المتحدة
مفاوضات
الأخبار
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102710/12/1027101226_0:172:3026:1874_1920x0_80_0_0_fb27a505fa8cc25cd4595c730c1827c4.jpg
بعد أكثر من 15 عاما من المحادثات الرسمية وغير الرسمية، ستكون هذه هي المرة الثالثة في أقل من عام التي يجتمع فيها المفاوضون في نيويورك فيما يفترض أن يكون مرة أخرى جولة نهائية وحاسمة، بحسب "فرانس فرانس".لكن في عشية المحادثات التي من المقرر أن تجرى في 3 مارس/ آذار، يبدو أن تفاؤلا حذرا بدأ يترسخ، بتشجيع من اتفاق تاريخي تم التوصل إليه في مونتريال في ديسمبر/ كانون الأول خلال مؤتمر الأمم المتحدة COP15 حول التنوع البيولوجي.قال بيبي كلارك، المسؤول عن الممارسات في المحيطات بالصندوق العالمي لحماية الطبيعة: "نحن متفائلون بأن اتفاقية التنوع البيولوجي COP15 ستعطي الدفعة اللازمة للحكومات للحصول على هذه الاتفاقية المهمة".يذكر أن أعالي البحار تبدأ من النقطة التي تنتهي فيها المناطق الاقتصادية الخالصة للدول، على بعد 200 ميل بحري (370 كيلومترا) كحدّ أقصى عن الساحل. وهذه المناطق لا تخضع لأي ولاية قضائية وطنية من الدول.وتشكل أعالي البحار ما يزيد على 60% من المحيطات ونحو نصف الكوكب، وعلى الرغم من ذلك لم تحظى باهتمام كاف لفترة طويلة، حيث تركّز الانتباه خصوصًا على المناطق الساحلية وبعض الأنواع المعروفة.
https://sputnikarabic.ae/20230125/باحثون-صينيون-يطورون-نظام-ذكاء-اصطناعي-للتنبؤ-بتيارات-المحيطات-الرئيسية-1072680329.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102710/12/1027101226_149:0:2878:2047_1920x0_80_0_0_34fc1c48e1c5751e57ce7a6c2064cc1f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
بحار ومحيطات, منظمة الأمم المتحدة, مفاوضات, الأخبار, العالم
بحار ومحيطات, منظمة الأمم المتحدة, مفاوضات, الأخبار, العالم

الأمم المتحدة تبدأ مفاوضات للتوصل لمعاهدة لحماية أعالي البحار

07:48 GMT 20.02.2023
© Sputnik . Alexander Liskin / الانتقال إلى بنك الصورزلزال بقوة 7 درجات يضرب جنوب المحيط الهادي
زلزال بقوة 7 درجات يضرب جنوب المحيط الهادي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2023
© Sputnik . Alexander Liskin
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
افتتحت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أسبوعين من المفاوضات بهدف التوصل إلى معاهدة لحماية أعالي البحار والحفاظ عليها.
بعد أكثر من 15 عاما من المحادثات الرسمية وغير الرسمية، ستكون هذه هي المرة الثالثة في أقل من عام التي يجتمع فيها المفاوضون في نيويورك فيما يفترض أن يكون مرة أخرى جولة نهائية وحاسمة، بحسب "فرانس فرانس".
بحر - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2023
مجتمع
باحثون صينيون يطورون نظام ذكاء اصطناعي للتنبؤ بتيارات المحيطات الرئيسية
25 يناير, 04:54 GMT
لكن في عشية المحادثات التي من المقرر أن تجرى في 3 مارس/ آذار، يبدو أن تفاؤلا حذرا بدأ يترسخ، بتشجيع من اتفاق تاريخي تم التوصل إليه في مونتريال في ديسمبر/ كانون الأول خلال مؤتمر الأمم المتحدة COP15 حول التنوع البيولوجي.
قال بيبي كلارك، المسؤول عن الممارسات في المحيطات بالصندوق العالمي لحماية الطبيعة: "نحن متفائلون بأن اتفاقية التنوع البيولوجي COP15 ستعطي الدفعة اللازمة للحكومات للحصول على هذه الاتفاقية المهمة".
يذكر أن أعالي البحار تبدأ من النقطة التي تنتهي فيها المناطق الاقتصادية الخالصة للدول، على بعد 200 ميل بحري (370 كيلومترا) كحدّ أقصى عن الساحل. وهذه المناطق لا تخضع لأي ولاية قضائية وطنية من الدول.
وتشكل أعالي البحار ما يزيد على 60% من المحيطات ونحو نصف الكوكب، وعلى الرغم من ذلك لم تحظى باهتمام كاف لفترة طويلة، حيث تركّز الانتباه خصوصًا على المناطق الساحلية وبعض الأنواع المعروفة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Женщина проходит мимо воронки от взрыва после ночного обстрела Донецка - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:32 GMTБойцы НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 13:31 GMTВоеннослужащие из числа мобилизованных во время отработки навыков управления БМП-3 на военных сборах в Волгоградской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة18 فبراير, 12:56 GMTВоеннослужащий РСЗО Ураган в Харьковской области. - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة17 فبراير, 19:36 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала