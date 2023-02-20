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الجزائر تنفي تعليق إصدار التأشيرات للرعايا الفرنسيين
الجزائر تنفي تعليق إصدار التأشيرات للرعايا الفرنسيين
علقت السلطات الجزائرية، على الأنباء التي ترددت بشأن وقف إصدار التأشيرات للرعايا الفرنسيين. 20.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-20T08:24+0000
2023-02-20T08:24+0000
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جاء هذا في بيان صادر يوم الأحد عن وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، بحسب صحيفة "النهار".ونفت وزارة الخارجية في بيانها، صدور قرار بتعليق التأشيرات للرعايا الفرنسيين.وأكدت وزارة الخارجية أن هذه المغالطات تأتي في إطار حملة كاذبة من دوائر معادية للجزائر.ولفت بيان وزارة الخارجية إلى أن الخدمات القنصلية تواصل تقديم التأشيرات بشكل طبيعي للراغبين في زيارة الجزائر.يأتي هذا في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات بين الجزائر وفرنسا توترات على خلفية مزاعم بمساعدة مسؤولين فرنسيين لناشطة جزائرية مطلوبة على الفرار إلى فرنسا.
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أخبار فرنسا , الجزائر, تأشيرات, العالم العربي, الأخبار
أخبار فرنسا , الجزائر, تأشيرات, العالم العربي, الأخبار

الجزائر تنفي تعليق إصدار التأشيرات للرعايا الفرنسيين

08:24 GMT 20.02.2023
© AFP 2023 / Ryad Kramdiعلم الجزائر
علم الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2023
© AFP 2023 / Ryad Kramdi
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علقت السلطات الجزائرية، على الأنباء التي ترددت بشأن وقف إصدار التأشيرات للرعايا الفرنسيين.
جاء هذا في بيان صادر يوم الأحد عن وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، بحسب صحيفة "النهار".
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ونفت وزارة الخارجية في بيانها، صدور قرار بتعليق التأشيرات للرعايا الفرنسيين.
وأكدت وزارة الخارجية أن هذه المغالطات تأتي في إطار حملة كاذبة من دوائر معادية للجزائر.
ولفت بيان وزارة الخارجية إلى أن الخدمات القنصلية تواصل تقديم التأشيرات بشكل طبيعي للراغبين في زيارة الجزائر.
يأتي هذا في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات بين الجزائر وفرنسا توترات على خلفية مزاعم بمساعدة مسؤولين فرنسيين لناشطة جزائرية مطلوبة على الفرار إلى فرنسا.
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