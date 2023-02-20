https://sputnikarabic.ae/20230220/الجزائر-تنفي-تعليق-إصدار-التأشيرات-للرعايا-الفرنسيين-1073748528.html
الجزائر تنفي تعليق إصدار التأشيرات للرعايا الفرنسيين
الجزائر تنفي تعليق إصدار التأشيرات للرعايا الفرنسيين
علقت السلطات الجزائرية، على الأنباء التي ترددت بشأن وقف إصدار التأشيرات للرعايا الفرنسيين. 20.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-20T08:24+0000
2023-02-20T08:24+0000
2023-02-20T08:24+0000
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جاء هذا في بيان صادر يوم الأحد عن وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، بحسب صحيفة "النهار".ونفت وزارة الخارجية في بيانها، صدور قرار بتعليق التأشيرات للرعايا الفرنسيين.وأكدت وزارة الخارجية أن هذه المغالطات تأتي في إطار حملة كاذبة من دوائر معادية للجزائر.ولفت بيان وزارة الخارجية إلى أن الخدمات القنصلية تواصل تقديم التأشيرات بشكل طبيعي للراغبين في زيارة الجزائر.يأتي هذا في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات بين الجزائر وفرنسا توترات على خلفية مزاعم بمساعدة مسؤولين فرنسيين لناشطة جزائرية مطلوبة على الفرار إلى فرنسا.
https://sputnikarabic.ae/20230210/برلماني-جزائري-تهريب-فرنسا-لـلناشطة-أميرة-بوراوي-يشبه-أسلوب-العصابات-1073354687.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فرنسا , الجزائر, تأشيرات, العالم العربي, الأخبار
أخبار فرنسا , الجزائر, تأشيرات, العالم العربي, الأخبار
الجزائر تنفي تعليق إصدار التأشيرات للرعايا الفرنسيين
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علقت السلطات الجزائرية، على الأنباء التي ترددت بشأن وقف إصدار التأشيرات للرعايا الفرنسيين.
جاء هذا في بيان صادر يوم الأحد عن وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، بحسب صحيفة
"النهار".
ونفت وزارة الخارجية في بيانها، صدور قرار بتعليق التأشيرات للرعايا الفرنسيين.
وأكدت وزارة الخارجية أن هذه المغالطات تأتي في إطار حملة كاذبة من دوائر معادية للجزائر.
ولفت بيان وزارة الخارجية إلى أن الخدمات القنصلية تواصل تقديم التأشيرات بشكل طبيعي للراغبين في زيارة الجزائر.
يأتي هذا في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات بين الجزائر وفرنسا
توترات على خلفية مزاعم بمساعدة مسؤولين فرنسيين لناشطة جزائرية مطلوبة على الفرار إلى فرنسا.