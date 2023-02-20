عربي
Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230220/بايدن-أيام-صعبة-تنتظر-أوكرانيا-1073761027.html
بايدن: أيام صعبة تنتظر أوكرانيا
بايدن: أيام صعبة تنتظر أوكرانيا
صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن أياما وأشهرا وسنوات صعبة تنتظر أوكرانيا. 20.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-20T11:44+0000
2023-02-20T11:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/09/1073327789_0:0:1918:1078_1920x0_80_0_0_8cc87c4021affee538dbed703fc091c4.jpg
تصريحات بايدن جاءت خلال زيارة يقوم بها للعاصمة الأوكرانية كييف، متحدثًا عن الوضع في أوكرانيا.وكان الرئيس الأوكراني قد وصف زيارة بايدن بالمهمة والفريدة. وكتب زيلينسكي، في قناته على "تلغرام": "جوزيف بايدن، مرحبًا بكم في كييف! زيارتكم هي إشارة مهمة للغاية من إشارات الدعم لجميع الأوكرانيين"، مرفقًا صورة له مع الرئيس الأمريكي.في وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل الإعلام الأوكرانية أن بايدن يوجد في العاصمة الأوكرانية كييف في زيارة مفاجئة، حيث وصل إليها على متن قطار، وذكرت الأنباء أن زيلينسكي استقبله في كاتدرائية القديس ميخائيل في كييف.يشار إلى أن الزيارة تم تنظيمها سرًا لأسباب أمنية.
https://sputnikarabic.ae/20230220/-زيلينسكي-يصف-المحادثات-مع-بايدن-بالمهمة-والمفيدة-للغاية-1073759806.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/09/1073327789_96:0:1800:1278_1920x0_80_0_0_3fa79b32c24cd1e44e518afff25821b0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, العالم
أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, العالم

بايدن: أيام صعبة تنتظر أوكرانيا

11:44 GMT 20.02.2023
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKIالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2023
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKI
تابعنا عبرTelegram
صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن أياما وأشهرا وسنوات صعبة تنتظر أوكرانيا.
تصريحات بايدن جاءت خلال زيارة يقوم بها للعاصمة الأوكرانية كييف، متحدثًا عن الوضع في أوكرانيا.
وقال بايدن في مؤتمر صحفي مع فلاديمير زيلينسكي: "نعلم أنه ستكون هناك أيام وأسابيع وسنوات صعبة".
وكان الرئيس الأوكراني قد وصف زيارة بايدن بالمهمة والفريدة.
وكتب زيلينسكي، في قناته على "تلغرام": "جوزيف بايدن، مرحبًا بكم في كييف! زيارتكم هي إشارة مهمة للغاية من إشارات الدعم لجميع الأوكرانيين"، مرفقًا صورة له مع الرئيس الأمريكي.
الرئيس الأمريكي جو بايدن، والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
زيلينسكي يصف المحادثات مع بايدن بالمهمة والمفيدة للغاية
11:33 GMT
في وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل الإعلام الأوكرانية أن بايدن يوجد في العاصمة الأوكرانية كييف في زيارة مفاجئة، حيث وصل إليها على متن قطار، وذكرت الأنباء أن زيلينسكي استقبله في كاتدرائية القديس ميخائيل في كييف.
يشار إلى أن الزيارة تم تنظيمها سرًا لأسباب أمنية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Женщина проходит мимо воронки от взрыва после ночного обстрела Донецка - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:52 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала