https://sputnikarabic.ae/20230220/بايدن-أيام-صعبة-تنتظر-أوكرانيا-1073761027.html
بايدن: أيام صعبة تنتظر أوكرانيا
بايدن: أيام صعبة تنتظر أوكرانيا
صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن أياما وأشهرا وسنوات صعبة تنتظر أوكرانيا. 20.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-20T11:44+0000
2023-02-20T11:44+0000
2023-02-20T11:44+0000
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تصريحات بايدن جاءت خلال زيارة يقوم بها للعاصمة الأوكرانية كييف، متحدثًا عن الوضع في أوكرانيا.وكان الرئيس الأوكراني قد وصف زيارة بايدن بالمهمة والفريدة. وكتب زيلينسكي، في قناته على "تلغرام": "جوزيف بايدن، مرحبًا بكم في كييف! زيارتكم هي إشارة مهمة للغاية من إشارات الدعم لجميع الأوكرانيين"، مرفقًا صورة له مع الرئيس الأمريكي.في وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل الإعلام الأوكرانية أن بايدن يوجد في العاصمة الأوكرانية كييف في زيارة مفاجئة، حيث وصل إليها على متن قطار، وذكرت الأنباء أن زيلينسكي استقبله في كاتدرائية القديس ميخائيل في كييف.يشار إلى أن الزيارة تم تنظيمها سرًا لأسباب أمنية.
https://sputnikarabic.ae/20230220/-زيلينسكي-يصف-المحادثات-مع-بايدن-بالمهمة-والمفيدة-للغاية-1073759806.html
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أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, العالم
أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, العالم
بايدن: أيام صعبة تنتظر أوكرانيا
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صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن أياما وأشهرا وسنوات صعبة تنتظر أوكرانيا.
تصريحات بايدن جاءت خلال زيارة يقوم بها للعاصمة الأوكرانية كييف، متحدثًا عن الوضع في أوكرانيا.
وقال بايدن في مؤتمر صحفي مع فلاديمير زيلينسكي: "نعلم أنه ستكون هناك أيام وأسابيع وسنوات صعبة".
وكان الرئيس الأوكراني قد وصف زيارة بايدن
بالمهمة والفريدة.
وكتب زيلينسكي، في قناته على "تلغرام": "جوزيف بايدن، مرحبًا بكم في كييف! زيارتكم هي إشارة مهمة للغاية من إشارات الدعم لجميع الأوكرانيين"، مرفقًا صورة له مع الرئيس الأمريكي.
في وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل الإعلام الأوكرانية أن بايدن يوجد في العاصمة الأوكرانية كييف في زيارة مفاجئة، حيث وصل إليها على متن قطار، وذكرت الأنباء أن زيلينسكي استقبله في كاتدرائية القديس ميخائيل في كييف.
يشار إلى أن الزيارة تم تنظيمها سرًا لأسباب أمنية.