https://sputnikarabic.ae/20230220/تبادل-لإطلاق-النار-بين-حرس-الحدود-الباكستاني-وقوات-طالبان-الأفغانية-1073748126.html
تبادل لإطلاق النار بين حرس الحدود الباكستاني وقوات طالبان الأفغانية
تبادل لإطلاق النار بين حرس الحدود الباكستاني وقوات طالبان الأفغانية
تبادل حرس الحدود الباكستاني إطلاق النار مع قوات حركة طالبان الأفغانية عبر الحدود صباح اليوم الاثنين. 20.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-20T08:13+0000
2023-02-20T08:13+0000
2023-02-20T08:13+0000
باكستان
أخبار أفغانستان اليوم
معبر
العالم
حركة طالبان
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يأتي هذا بعد يوم من إغلاق حكام حركة طالبان لمعبر تورخام الحدودي وسط تصاعد التوترات بين البلدين الجارين.ولم ترد أنباء فورية عن سقوط ضحايا من الجانبين، بحسب "أسوشيتدبرس".ويوم الأحد، أغلقت أفغانستان تورخام وهو طريق تجاري رئيسي على خلفية مزاعم برفض باكستان السماح لمرضى أفغان والقائمين على رعايتهم بدخول البلاد للحصول على الرعاية الصحية بدون وثائق سفر، بحسب مسؤولين أمنيين باكستانيين.وأكد خالد خان، أحد أفراد الشرطة المحلية الباكستانية، إغلاق الحدود وما وصفه بإطلاق نار متقطع في تورخام الواقع في إقليم خيبر بختونخوا شمال غربي باكستان. وقال الملا محمد صديق، المفوض المعين من قبل طالبان (منظمة تخضع لعقوبات دولية) في تورخام، إن السلطات الباكستانية لا تفي "بالتزاماتها لذلك تم إغلاق المعبر".ونصح صديق الأفغان بتجنب السفر إلى المعبر الحدودي الواقع على الجانب الأفغاني في إقليم ننجرهار شرقي البلاد حتى إشعار آخر.
https://sputnikarabic.ae/20220829/باكستان-ترفض-اتهامات-طالبان-بشأن-استخدام-طائرات-أمريكية-مجالها-الجوي-ضد-كابول-1066959072.html
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باكستان, أخبار أفغانستان اليوم, معبر, العالم, حركة طالبان
باكستان, أخبار أفغانستان اليوم, معبر, العالم, حركة طالبان
تبادل لإطلاق النار بين حرس الحدود الباكستاني وقوات طالبان الأفغانية
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تبادل حرس الحدود الباكستاني إطلاق النار مع قوات حركة طالبان الأفغانية عبر الحدود صباح اليوم الاثنين.
يأتي هذا بعد يوم من إغلاق حكام حركة طالبان
لمعبر تورخام الحدودي وسط تصاعد التوترات بين البلدين الجارين.
ولم ترد أنباء فورية عن سقوط ضحايا من الجانبين، بحسب "أسوشيتدبرس".
ويوم الأحد، أغلقت أفغانستان تورخام وهو طريق تجاري رئيسي على خلفية مزاعم برفض باكستان السماح لمرضى أفغان والقائمين على رعايتهم بدخول البلاد للحصول على الرعاية الصحية بدون وثائق سفر، بحسب مسؤولين أمنيين باكستانيين.
وأكد خالد خان، أحد أفراد الشرطة المحلية الباكستانية، إغلاق الحدود وما وصفه بإطلاق نار متقطع في تورخام الواقع في إقليم خيبر بختونخوا شمال غربي باكستان.
وقال الملا محمد صديق، المفوض المعين من قبل طالبان (منظمة تخضع لعقوبات دولية) في تورخام، إن السلطات الباكستانية
لا تفي "بالتزاماتها لذلك تم إغلاق المعبر".
ونصح صديق الأفغان بتجنب السفر إلى المعبر الحدودي الواقع على الجانب الأفغاني في إقليم ننجرهار شرقي البلاد حتى إشعار آخر.