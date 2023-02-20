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تشاد تطلب مساعدة روسيا لمكافحة الإرهاب
تشاد تطلب مساعدة روسيا لمكافحة الإرهاب
قال وزير خارجية تشادي، محمد صالح العنادف، لوكالة "سبوتنيك" إن بلاده بحاجة إلى مساعدة روسيا في مكافحة الإرهاب، وأنها تنتظر مقترحات محددة من موسكو بهذا الصدد. 20.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-20T00:45+0000
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سبوتنيك. يأتي ذلك بعدما صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، خلال جولته الأخيرة في الدول الأفريقية، إن روسيا تتجه لمساعدة دول منطقة الصحراء والساحل، بما في ذلك تشاد، على مكافحة الإرهاب.وأوضح وزير خارجية تشاد لوكالة سبوتنيك: "نعم ، لقد سمعنا بيان لافروف، لكننا لم نر حتى الآن أي مقترحات محددة من روسيا، نعم بالطبع، نحن بحاجة إلى هذا الدعم في مكافحة الإرهاب"، وأضاف أن روسيا وتشاد بحاجة إلى توقيع اتفاقية لمكافحة الإرهاب لمواجهة التحديات الجديدة.وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت الحكومة التشادية الانتقالية إحباط محاولة عدد من العسكريين الانقلاب على نظام الحكم للمرحلة الانتقالية، واعتقال المشاركين في المحاولة.وكشفت مصادر تشادية مطّلعة تفاصيل الخلاف القائم بين أفراد القبيلة الحاكمة منذ فترة، وأن تيار ديبي الحاكم يعارضه تيار آخر يمثله بحر الدين بردي، الذي أشار له بيان الحكومة التشادية.وقالت الحكومة في بيان: "تخطر حكومة تشاد الرأي العام الوطني والدولي بأن أجهزة الأمن الداخلي قد أحبطت محاولة فاشلة تهدف إلى زعزعة الاستقرار وتقويض النظام الدستوري للجمهورية ومؤسساتها".وأضافت: "يقف خلف هذه الخطة مجموعة صغيرة من المتآمرين تتألف من أحد عشر ضابطا في الجيش بقيادة بحر الدين بردي تارقيو، رئيس المنظمة التشادية لحقوق الإنسان".
https://sputnikarabic.ae/20230201/مكتب-نتنياهو-رئيس-تشاد-يفتتح-غدا-سفارة-لبلاده-في-إسرائيل-1072994151.html
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أخبار العالم الآن, العالم, أخبار تشاد, روسيا, الأخبار
أخبار العالم الآن, العالم, أخبار تشاد, روسيا, الأخبار

تشاد تطلب مساعدة روسيا لمكافحة الإرهاب

00:45 GMT 20.02.2023
© AFP 2023 / DJIMET WICHEالعلم الروسي في نجامينا عاصمة تشاد
العلم الروسي في نجامينا عاصمة تشاد - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2023
© AFP 2023 / DJIMET WICHE
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قال وزير خارجية تشادي، محمد صالح العنادف، لوكالة "سبوتنيك" إن بلاده بحاجة إلى مساعدة روسيا في مكافحة الإرهاب، وأنها تنتظر مقترحات محددة من موسكو بهذا الصدد.
سبوتنيك. يأتي ذلك بعدما صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، خلال جولته الأخيرة في الدول الأفريقية، إن روسيا تتجه لمساعدة دول منطقة الصحراء والساحل، بما في ذلك تشاد، على مكافحة الإرهاب.
وأوضح وزير خارجية تشاد لوكالة سبوتنيك: "نعم ، لقد سمعنا بيان لافروف، لكننا لم نر حتى الآن أي مقترحات محددة من روسيا، نعم بالطبع، نحن بحاجة إلى هذا الدعم في مكافحة الإرهاب"، وأضاف أن روسيا وتشاد بحاجة إلى توقيع اتفاقية لمكافحة الإرهاب لمواجهة التحديات الجديدة.
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت الحكومة التشادية الانتقالية إحباط محاولة عدد من العسكريين الانقلاب على نظام الحكم للمرحلة الانتقالية، واعتقال المشاركين في المحاولة.
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وكشفت مصادر تشادية مطّلعة تفاصيل الخلاف القائم بين أفراد القبيلة الحاكمة منذ فترة، وأن تيار ديبي الحاكم يعارضه تيار آخر يمثله بحر الدين بردي، الذي أشار له بيان الحكومة التشادية.
وقالت الحكومة في بيان: "تخطر حكومة تشاد الرأي العام الوطني والدولي بأن أجهزة الأمن الداخلي قد أحبطت محاولة فاشلة تهدف إلى زعزعة الاستقرار وتقويض النظام الدستوري للجمهورية ومؤسساتها".
وأضافت: "يقف خلف هذه الخطة مجموعة صغيرة من المتآمرين تتألف من أحد عشر ضابطا في الجيش بقيادة بحر الدين بردي تارقيو، رئيس المنظمة التشادية لحقوق الإنسان".
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