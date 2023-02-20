https://sputnikarabic.ae/20230220/خالد-الغامدي-المنتدى-السعودي-للإعلام-محفل-للاستفادة-وتبادل-الخبرات-1073771611.html

خالد الغامدي: المنتدى السعودي للإعلام محفل للاستفادة وتبادل الخبرات

خالد الغامدي: المنتدى السعودي للإعلام محفل للاستفادة وتبادل الخبرات

قال وكيل وزارة الإعلام السعودية، خالد الغامدي، إن الهدف من "المنتدى السعودي للإعلام 2"، المنعقد حاليا في العاصمة السعودية الرياض، هو أن يكون محفلا للإعلاميين... 20.02.2023, سبوتنيك عربي

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جاء ذلك في تصريحات خاصة أدلى بها الغامدي لوكالة "سبوتنيك" على هامش فعاليات المنتدى، الذي انطلق في وقت سابق من اليوم الاثنين، وتستمر أعماله لمدة يومين.وأشار الغامدي إلى أن المنتدى السعودي للإعلام في نسخته الثانية انطلق بمشاركة أكثر من ألف إعلامي، من دول عربية وإسلامية وكذلك من الإعلام الغربي والروسي ومن جميع دول العالم.وحول الفعاليات التي شهدها المنتدى في يومه الأول، أوضح وكيل وزارة الإعلام السعودية، أنه شهد العديد من حلقات النقاش الأولى لوزير الطاقة عبد العزيز بن سلمان، تلاها حلقة نقاش لوزير الاستثمار خالد الفالح، والثالثة لوزير الإعلام المكلف ماجد القصبي.وأشار إلى أن القصبي ناقش خلال الحلقة مستقبل قطاع الإعلام السعودي وإنجازاته والتطلعات والمبادرات الحالية.وأضاف "كما يشهد المنتدى انعقاد العديد من ورش العمل، تقدم دورات في المجال التقني والإعلامي وبعضها في مجال تطور صناعة الإعلام الرقمي".وقال إن الهدف من المنتدى أن يكون "محفلا للإعلاميين للاستفادة وتبادل الخبرات، وأيضا الالتقاء ومناقشة سبل التعاون الثنائي بينهم، وبين نظرائهم في المملكة ووسائل الإعلام السعودية، وذلك بما يسهم في توطيد العلاقات الإعلامية بين وسائل الإعلام في المملكة والأخرى من جميع مختلف دول العالم".ويشارك في المنتدى أكثر من 1500 إعلامي وخبير ومختص، ويرتكز في نسخة 2023 حول واقع ومستقبل الإعلام، من خلال أكثر من 100 ورقة وورشة عمل، تتضمن جميع المواضيع الإعلامية، كما أنه يضم 400 شركة إعلامية، و25 قناة تلفزيونية محلية، و80 شركة للإنتاج الإعلامي، بالإضافة إلى 20 إذاعة محلية متخصصة.

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