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https://sputnikarabic.ae/20230220/وزير-الطاقة-السعودي-ينتقد-وزراء-في-المملكة-يعتبرون-أنفسهم-قادة-محنكين-فيديو-1073762018.html
وزير الطاقة السعودي ينتقد وزراء في المملكة يعتبرون أنفسهم "قادة محنكين"... فيديو
وزير الطاقة السعودي ينتقد وزراء في المملكة يعتبرون أنفسهم "قادة محنكين"... فيديو
انتقد وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، اليوم الاثنين، بعض الوزراء في المملكة العربية السعودية، الذين يعتبرون أنفسهم "قادة محنكين وملهمين". 20.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-20T12:02+0000
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وقال خلال مشاركته في "المنتدى السعودي للإعلام 2"، في العاصمة السعودية الرياض: "يحزنني كثيرا حال بعض الوزراء، الذي يرى أنه "القائد المحنك والملهم"، ولولا تمثيله للمملكة لكان ليس له قيمة".وأكد وزير الطاقة السعودي أن "الإعلام الصادق مرآة لمعرفة حقيقة الأحداث وواقعيتها"، كما اعتبر في حديثه في "المنتدى السعودي للإعلام 2" أن "مفهوم الانتقاد بين الناس يعتبر "نقصا"، ومعناه الصحيح هو التقييم"، مؤكدًا أن "الأخذ بذلك له انعكاس إيجابي للمنفعة العامة" وانطلقت، اليوم الاثنين، فعاليات النسخة الثانية "المنتدى السعودي للإعلام"، والذي يحمل شعار "الإعلام في عالم يتشكل"، وتستمر أعماله لمدة يومين.ويشارك في المنتدى أكثر من 1500 إعلامي وخبير ومختص، ويرتكز في نسخة 2023 حول واقع ومستقبل الإعلام، من خلال أكثر من 100 ورقة وورشة عمل، تتضمن جميع المواضيع الإعلامية، كما أنه يضم 400 شركة إعلامية، و25 قناة تلفزيونية محلية، و80 شركة للإنتاج الإعلامي، بالإضافة إلى 20 إذاعة محلية متخصصة.
https://sputnikarabic.ae/20230220/وزير-الطاقة-السعودي-قرار-أوبك-بخفض-الإنتاج-جاء-بناء-على-دراسات-1073751855.html
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العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن, السعودية, أخبار السعودية اليوم
العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن, السعودية, أخبار السعودية اليوم

وزير الطاقة السعودي ينتقد وزراء في المملكة يعتبرون أنفسهم "قادة محنكين"... فيديو

12:02 GMT 20.02.2023
© AFP 2023 / VLADIMIR SIMICEKوزير الطاقة عبد العزيز بن سلمان
وزير الطاقة عبد العزيز بن سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2023
© AFP 2023 / VLADIMIR SIMICEK
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انتقد وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، اليوم الاثنين، بعض الوزراء في المملكة العربية السعودية، الذين يعتبرون أنفسهم "قادة محنكين وملهمين".
وقال خلال مشاركته في "المنتدى السعودي للإعلام 2"، في العاصمة السعودية الرياض: "يحزنني كثيرا حال بعض الوزراء، الذي يرى أنه "القائد المحنك والملهم"، ولولا تمثيله للمملكة لكان ليس له قيمة".
وأكد وزير الطاقة السعودي أن "الإعلام الصادق مرآة لمعرفة حقيقة الأحداث وواقعيتها"، كما اعتبر في حديثه في "المنتدى السعودي للإعلام 2" أن "مفهوم الانتقاد بين الناس يعتبر "نقصا"، ومعناه الصحيح هو التقييم"، مؤكدًا أن "الأخذ بذلك له انعكاس إيجابي للمنفعة العامة"
وانطلقت، اليوم الاثنين، فعاليات النسخة الثانية "المنتدى السعودي للإعلام"، والذي يحمل شعار "الإعلام في عالم يتشكل"، وتستمر أعماله لمدة يومين.
وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2023
وزير الطاقة السعودي: قرار "أوبك+" بخفض الإنتاج جاء بناء على دراسات
08:59 GMT
ويشارك في المنتدى أكثر من 1500 إعلامي وخبير ومختص، ويرتكز في نسخة 2023 حول واقع ومستقبل الإعلام، من خلال أكثر من 100 ورقة وورشة عمل، تتضمن جميع المواضيع الإعلامية، كما أنه يضم 400 شركة إعلامية، و25 قناة تلفزيونية محلية، و80 شركة للإنتاج الإعلامي، بالإضافة إلى 20 إذاعة محلية متخصصة.
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