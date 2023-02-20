https://sputnikarabic.ae/20230220/خبير-مناخي-انخفاض-منسوب-مياه-البحر-المتوسط-لا-علاقة-له-بتسونامي-1073762688.html
خبير مناخي: انخفاض منسوب مياه البحر المتوسط لا علاقة له بتسونامي
خبير مناخي: انخفاض منسوب مياه البحر المتوسط لا علاقة له بتسونامي
وصف الخبير في الشأن المناخي حمدي حشاد، التراجع الكبير في مستوى مياه البحر المتوسط بأنه ظاهرة طبيعية وليس لها علاقة بحدوث موجات مد تسونامي. 20.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-20T12:12+0000
2023-02-20T12:12+0000
2023-02-20T12:12+0000
البحر المتوسط
خبير
زلزال
جيولوجيا
الأخبار
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وقال حشاد إن الضغط الجوي يشهد ارتفاعا بشكل غير تقليدي منذ بداية شهر فبراير/ شباط، وهو ما أثر على مستوى مياه البحر، بحسب موقع قناة "نسمة".من جانبه، أرجع عباس شراقي الخبير الجيولوجي، تراجع مستوى المياه إلى سببين، موضحًا أن الأول يتمثل في تأثير بعض توابع زلزال تركيا وسوريا القريبة من ساحل البحر المتوسط.وأوضح أن السبب الثاني يتمثل في عملية المد والجزر الخاصة بوضع الشمس والقمر وقوة جذبهما مع الأرض، وهو ما يؤثر بدروه على البحار والمسطحات المائية وتراجع الأمواج بها، بحسب صحيفة "المصري اليوم".وأوضح أن تراجع مستوى مياه البحر ظاهرة اعتيادية، وتحدث سواء بفعل عوامل خارجية كالشمس والقمر أو داخلية مثل الزلازل والرياح.ومنذ أيام فوجئ سكان مناطق ساحلية في مصر وتونس بانخفاض منسوب مياه البحر المتوسط.
https://sputnikarabic.ae/20230206/تركيا-لا-وجود-لخطر-حدوث-موجات-تسونامي-بفعل-الزلازل-1073180366.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
البحر المتوسط, خبير, زلزال, جيولوجيا, الأخبار
البحر المتوسط, خبير, زلزال, جيولوجيا, الأخبار
خبير مناخي: انخفاض منسوب مياه البحر المتوسط لا علاقة له بتسونامي
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وصف الخبير في الشأن المناخي حمدي حشاد، التراجع الكبير في مستوى مياه البحر المتوسط بأنه ظاهرة طبيعية وليس لها علاقة بحدوث موجات مد تسونامي.
وقال حشاد إن الضغط الجوي يشهد ارتفاعا بشكل غير تقليدي منذ بداية شهر فبراير/ شباط، وهو ما أثر على مستوى مياه البحر، بحسب موقع قناة
"نسمة".
من جانبه، أرجع عباس شراقي الخبير الجيولوجي، تراجع مستوى المياه إلى سببين، موضحًا أن الأول يتمثل في تأثير بعض توابع زلزال
تركيا وسوريا القريبة من ساحل البحر المتوسط.
وأوضح أن السبب الثاني يتمثل في عملية المد والجزر الخاصة بوضع الشمس والقمر وقوة جذبهما مع الأرض، وهو ما يؤثر بدروه على البحار والمسطحات المائية وتراجع الأمواج بها، بحسب صحيفة "المصري اليوم".
وأوضح أن تراجع مستوى مياه البحر ظاهرة اعتيادية، وتحدث سواء بفعل عوامل خارجية كالشمس والقمر أو داخلية مثل الزلازل والرياح.
ومنذ أيام فوجئ سكان مناطق ساحلية في مصر وتونس بانخفاض منسوب مياه البحر المتوسط.