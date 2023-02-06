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https://sputnikarabic.ae/20230206/تركيا-لا-وجود-لخطر-حدوث-موجات-تسونامي-بفعل-الزلازل-1073180366.html
تركيا: لا وجود لخطر حدوث موجات تسونامي بفعل الزلازل
تركيا: لا وجود لخطر حدوث موجات تسونامي بفعل الزلازل
أكدت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، اليوم الاثنين، أنه لا توجد مخاطر لحدوث موجات تسونامي في سواحلها الواقعة على البحر المتوسط، نتيجة الزلازل الذي ضرب... 06.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-06T13:39+0000
2023-02-06T13:39+0000
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وقالت في بيان لها، إنه لا يوجد حاليا أي خطر لحدوث موجات تسونامي في سواحل البلاد شرقي البحر المتوسط عقب الزلزالين الذين وقعا اليوم بقوة 7.7 و7.6 درجات ومركزهما قضائي بازارجيق وألبيستان في ولاية قهرمان مرعش، وفقا لوكالة أنباء "الأناضول" التركية.ونقلت "الأناضول" عن رئيس إدارة الكوارث والطوارئ التركية، يونس سيزر، أن عدد قتلى الزلازل جنوبي البلاد ارتفع إلى 1014 شخصا.وكان زلزال بقوة 7.7 درجة، ضرب مناطق جنوبي تركيا وشمالي وشمال غربي سوريا، فجر اليوم، موقعاً مئات القتلى وآلاف المصابين، ودمارا في البنية التحتية.وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب جنوبي البلاد، إلى 912 ضحية وأكثر من 5 آلاف مصاب، مشيرًا إلى أن الزلزال يعد أسوأ كارثة بالبلاد منذ عام 1939.
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أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن

تركيا: لا وجود لخطر حدوث موجات تسونامي بفعل الزلازل

13:39 GMT 06.02.2023
© Sputnik . Sertac Kayarطواقم الإنقاذ التركية تبحث عن ضحايا زلزال قوي ضرب ديار بكر فجر اليوم، تركيا
طواقم الإنقاذ التركية تبحث عن ضحايا زلزال قوي ضرب ديار بكر فجر اليوم، تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2023
طواقم الإنقاذ التركية تبحث عن ضحايا زلزال قوي ضرب ديار بكر فجر اليوم، تركيا
© Sputnik . Sertac Kayar
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أكدت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، اليوم الاثنين، أنه لا توجد مخاطر لحدوث موجات تسونامي في سواحلها الواقعة على البحر المتوسط، نتيجة الزلازل الذي ضرب جنوبي البلاد.
وقالت في بيان لها، إنه لا يوجد حاليا أي خطر لحدوث موجات تسونامي في سواحل البلاد شرقي البحر المتوسط عقب الزلزالين الذين وقعا اليوم بقوة 7.7 و7.6 درجات ومركزهما قضائي بازارجيق وألبيستان في ولاية قهرمان مرعش، وفقا لوكالة أنباء "الأناضول" التركية.
ونقلت "الأناضول" عن رئيس إدارة الكوارث والطوارئ التركية، يونس سيزر، أن عدد قتلى الزلازل جنوبي البلاد ارتفع إلى 1014 شخصا.
طواقم الإنقاذ التركية تبحث عن ضحايا زلزال قوي ضرب ديار بكر فجر اليوم، تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2023
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12:14 GMT
وكان زلزال بقوة 7.7 درجة، ضرب مناطق جنوبي تركيا وشمالي وشمال غربي سوريا، فجر اليوم، موقعاً مئات القتلى وآلاف المصابين، ودمارا في البنية التحتية.
وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب جنوبي البلاد، إلى 912 ضحية وأكثر من 5 آلاف مصاب، مشيرًا إلى أن الزلزال يعد أسوأ كارثة بالبلاد منذ عام 1939.
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