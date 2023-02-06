https://sputnikarabic.ae/20230206/تركيا-لا-وجود-لخطر-حدوث-موجات-تسونامي-بفعل-الزلازل-1073180366.html

تركيا: لا وجود لخطر حدوث موجات تسونامي بفعل الزلازل

تركيا: لا وجود لخطر حدوث موجات تسونامي بفعل الزلازل

أكدت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، اليوم الاثنين، أنه لا توجد مخاطر لحدوث موجات تسونامي في سواحلها الواقعة على البحر المتوسط، نتيجة الزلازل الذي ضرب... 06.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-06T13:39+0000

2023-02-06T13:39+0000

2023-02-06T13:39+0000

أخبار تركيا اليوم

العالم

أخبار العالم الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/06/1073174273_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e8b74384bc12cbbca430760dd23a7ef8.jpg

وقالت في بيان لها، إنه لا يوجد حاليا أي خطر لحدوث موجات تسونامي في سواحل البلاد شرقي البحر المتوسط عقب الزلزالين الذين وقعا اليوم بقوة 7.7 و7.6 درجات ومركزهما قضائي بازارجيق وألبيستان في ولاية قهرمان مرعش، وفقا لوكالة أنباء "الأناضول" التركية.ونقلت "الأناضول" عن رئيس إدارة الكوارث والطوارئ التركية، يونس سيزر، أن عدد قتلى الزلازل جنوبي البلاد ارتفع إلى 1014 شخصا.وكان زلزال بقوة 7.7 درجة، ضرب مناطق جنوبي تركيا وشمالي وشمال غربي سوريا، فجر اليوم، موقعاً مئات القتلى وآلاف المصابين، ودمارا في البنية التحتية.وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب جنوبي البلاد، إلى 912 ضحية وأكثر من 5 آلاف مصاب، مشيرًا إلى أن الزلزال يعد أسوأ كارثة بالبلاد منذ عام 1939.

https://sputnikarabic.ae/20230206/كردستان-العراق-يوقف-تصدير-النفط-إلى-تركيا-بعد-الزلزال-المدمر-1073176930.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن