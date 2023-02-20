https://sputnikarabic.ae/20230220/دراسة-تكشف-عن-مادة-ثمينة-تتحرك-داخل-غلاف-الأرض-1073760089.html

دراسة تكشف عن "مادة ثمينة" تتحرك داخل غلاف الأرض

دراسة تكشف عن "مادة ثمينة" تتحرك داخل غلاف الأرض

توصل خبراء جيولوجيون إلى أنه من خلال الاستماع إلى صدى الزلازل التي تصدح داخل كوكبنا، يمكننا أن نخمن جيدًا المواد داخل الأرض دون الاضطرار لاختراقها. 20.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-20T11:38+0000

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2023-02-20T11:38+0000

مجتمع

علوم

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وتفترض دراسة جديدة نقلتها مجلة "ساينس أليرت"، اليوم الاثنين، أن كتلة أشبه ما تكون بالثلج غنية بالسيليكون ترتفع من اللب الخارجي يمكن أن تساعد في تفسير بعض الحالات الشاذة في الملاحظات الزلزالية.ويقول عالم الجيولوجيا، سويو فو، من جامعة طوكيو في اليابان للمجلة: "إذا كان السيليكون والهيدروجين هما العنصران الرئيسيان في اللب الخارجي مع الوفرة المناسبة، فيمكن أن يحدث مثل هذا الثلج المتصاعد الغني بالسيليكون".وغالبًا ما يستخدم الجيولوجيون هذه الأجهزة لتحقيق مستويات ضغط مماثلة لتلك الموجودة داخل الكواكب مثل كوكبنا، يتم ضغط العينات عن طريق القوة الميكانيكية بين ماسين ودراستها من أجل التغييرات، حسبما ذكرته "ساينس أليرت".وفي ظل ظروف الضغط ودرجة الحرارة المماثلة للب الخارجي للأرض، وجد الباحثون أن ثلجا بلوريا غنيا بالسيليكون يمكن أن يتشكل ويرتفع عبر الحديد السائل الأكثر كثافة ليتراكم عند حدود الوشاح واللب الخارجي، مما قد يتسبب في حدوث بعض الشذوذ الذي لاحظه العلماء أثناء مسحهم لأعمق أجزاء الكوكب.وبالتالي، فإن اكتساب فهم أفضل لما يوجد في اللب الخارجي، وكيف يتحرك، وكيف يمكن أن يؤثر ذلك على تفاعله مع الوشاح، أمر بالغ الأهمية في التنبؤ بالكيفية التي قد يستمر بها المجال المغناطيسي للأرض في العمل في المستقبل.

https://sputnikarabic.ae/20211021/علماء-وشاح-الأرض-يدور-حول-لبها-أوروبا-كانت-على-خط-الاستواء-صور-وفيديو--1050496647.html

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