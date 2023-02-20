https://sputnikarabic.ae/20230220/دمشق-ترسل-مساعدات-إلى-منطقة-يسيطر-عليها-مسلحون-موالون-للجيش-الأمريكي-في-حلب-صور-وفيديو-1073768740.html
دمشق ترسل مساعدات إلى منطقة يسيطر عليها مسلحون موالون للجيش الأمريكي في حلب... صور وفيديو
دمشق ترسل مساعدات إلى منطقة يسيطر عليها مسلحون موالون للجيش الأمريكي في حلب... صور وفيديو
وصلت إلى منطقة "الشيخ مقصود" في حلب، شحنة من المساعدات الإغاثية الإنسانية لمتضرري الزلزال. 20.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-20T13:27+0000
2023-02-20T13:27+0000
2023-02-20T13:27+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
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وقال مراسل "سبوتنيك" في حلب أن شحنة من المساعدات الإنسانية التي أرسلتها الحكومة السورية، وصلت على دفعتين منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم، إلى حي "الشيخ مقصود" الذي يسيطر عليه مسلحون موالون للجيش الأمريكي من تنظيم "قسد".وأوضح أن الشحنة التي تضم 21 شاحنة وصلت تباعا بإشراف من الهلال الأحمر العربي السوري، لإغاثة متضرري الزلزال الذي ضرب الحدود السورية التركية فجر يوم الإثنين الماضي.وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الاثنين 6 فبراير الجاري، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا إلى تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل العديد من الهزات الارتدادية
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
دمشق ترسل مساعدات إلى منطقة يسيطر عليها مسلحون موالون للجيش الأمريكي في حلب... صور وفيديو
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وصلت إلى منطقة "الشيخ مقصود" في حلب، شحنة من المساعدات الإغاثية الإنسانية لمتضرري الزلزال.
وقال مراسل "سبوتنيك" في حلب أن شحنة من المساعدات الإنسانية التي أرسلتها الحكومة السورية، وصلت على دفعتين منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم، إلى حي "الشيخ مقصود" الذي يسيطر عليه مسلحون موالون للجيش الأمريكي من تنظيم "قسد".
وأوضح أن الشحنة التي تضم 21 شاحنة وصلت تباعا بإشراف من الهلال الأحمر العربي السوري، لإغاثة متضرري الزلزال الذي ضرب الحدود السورية التركية فجر يوم الإثنين الماضي.
وضرب زلزال مدمر بقوة
7.7 درجة على مقياس ريختر جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الاثنين 6 فبراير الجاري، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.
وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا
إلى تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل العديد من الهزات الارتدادية