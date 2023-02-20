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مصدر لـ"سبوتنيك": السفارة الأمريكية أبلغت روسيا بزيارة بايدن إلى كييف "لأسباب أمنية"
https://sputnikarabic.ae/20230220/رئيس-مجلس-الدوما-الروسي-يدعو-نظيره-التركي-لزيارة-روسيا-1073777547.html
رئيس مجلس الدوما الروسي يدعو نظيره التركي لزيارة روسيا
رئيس مجلس الدوما الروسي يدعو نظيره التركي لزيارة روسيا
أجرى رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، اليوم الإثنين، اتصالا هاتفيا مع رئيس البرلمان التركي، مصطفى شنطوب، ودعاه للقيام بزيارة رسمية إلى روسيا. 20.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-20T15:15+0000
2023-02-20T15:15+0000
روسيا
أخبار تركيا اليوم
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موسكو - سبوتنيك. وبحسب الموقع الإلكتروني للدوما، فقد "أجرى رئيس المجلس، فياتشيسلاف فولودين، اتصالا هاتفيا مع رئيس الجمعية الوطنية الكبرى لجمهورية تركيا، "البرلمان" مصطفى شنطوب، دعا خلاله نظيره التركي للقيام بزيارة رسمية إلى روسيا بمجرد أن تسمح الظروف بذلك".بالإضافة إلى ذلك، أعرب فولودين، عن التعازي بضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد، قائلا: "هذه مأساة. أعرب لكم عن التعازي والدعم نيابة عن جميع أعضاء مجلس الدوما".وضرب زلزال بقوة 7.7 درجة جنوب شرقي تركيا، وهو الأقوى منذ عام 1939، حسب الرئيس رجب طيب أردوغان، وتجاوزت أعداد القتلى في تركيا الـ 40 ألفًا، وسط مخاوف من أن يرتفع عدد الضحايا ارتفاعا كبيرا بالنظر إلى عدد الشقق السكنية التي دمرها الزلزال وبقاء كثيرين في عداد المفقودين.
https://sputnikarabic.ae/20230220/ميدفيديف-بايدن-زار-كييف-بعد-حصوله-على-ضمانات-أمنية-1073774417.html
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روسيا, أخبار تركيا اليوم
روسيا, أخبار تركيا اليوم

رئيس مجلس الدوما الروسي يدعو نظيره التركي لزيارة روسيا

15:15 GMT 20.02.2023
© Sputnik . Sergey Guneev / الانتقال إلى بنك الصورفياتشيسلاف فولودين
فياتشيسلاف فولودين - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2023
© Sputnik . Sergey Guneev
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أجرى رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، اليوم الإثنين، اتصالا هاتفيا مع رئيس البرلمان التركي، مصطفى شنطوب، ودعاه للقيام بزيارة رسمية إلى روسيا.
موسكو - سبوتنيك. وبحسب الموقع الإلكتروني للدوما، فقد "أجرى رئيس المجلس، فياتشيسلاف فولودين، اتصالا هاتفيا مع رئيس الجمعية الوطنية الكبرى لجمهورية تركيا، "البرلمان" مصطفى شنطوب، دعا خلاله نظيره التركي للقيام بزيارة رسمية إلى روسيا بمجرد أن تسمح الظروف بذلك".

بالإضافة إلى ذلك، أعرب فولودين، عن التعازي بضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد، قائلا: "هذه مأساة. أعرب لكم عن التعازي والدعم نيابة عن جميع أعضاء مجلس الدوما".
دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ميدفيديف: بايدن زار كييف بعد حصوله على ضمانات أمنية
14:53 GMT

وضرب زلزال بقوة 7.7 درجة جنوب شرقي تركيا، وهو الأقوى منذ عام 1939، حسب الرئيس رجب طيب أردوغان، وتجاوزت أعداد القتلى في تركيا الـ 40 ألفًا، وسط مخاوف من أن يرتفع عدد الضحايا ارتفاعا كبيرا بالنظر إلى عدد الشقق السكنية التي دمرها الزلزال وبقاء كثيرين في عداد المفقودين.
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Женщина проходит мимо воронки от взрыва после ночного обстрела Донецка - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:07 GMT
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