https://sputnikarabic.ae/20230220/زلزال-جديد-قوي-نسبيا-يضرب-تركيا-وسوريا-1073784084.html
زلزال جديد "قوي نسبيا" يضرب تركيا وسوريا
زلزال جديد "قوي نسبيا" يضرب تركيا وسوريا
وقع زلزال جديد بقوة 6.3 ريختر، مساء اليوم الاثنين، جنوب تركيا وشمال سوريا. 20.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-20T17:21+0000
2023-02-20T17:21+0000
2023-02-20T17:25+0000
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وقال مدير الرصد الزلزالي في سوريا لـ"سبوتنيك"، إن "هزة أرضية بقوة 6.8 ضربت منطقة لواء اسكندرون، وتأثرت بها كل المحافظات السورية".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, زلزال, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار
أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, زلزال, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار
زلزال جديد "قوي نسبيا" يضرب تركيا وسوريا
17:21 GMT 20.02.2023 (تم التحديث: 17:25 GMT 20.02.2023) تابعنا عبر
يتبع
وقع زلزال جديد بقوة 6.3 ريختر، مساء اليوم الاثنين، جنوب تركيا وشمال سوريا.
وقال مدير الرصد الزلزالي في سوريا لـ"سبوتنيك"، إن "هزة أرضية بقوة 6.8 ضربت منطقة لواء اسكندرون، وتأثرت بها كل المحافظات السورية".