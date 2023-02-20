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زيلينسكي: إرسال الصين أسلحة إلى روسيا قد يؤدي إلى حرب عالمية ثالثة
زيلينسكي: إرسال الصين أسلحة إلى روسيا قد يؤدي إلى حرب عالمية ثالثة
صرح رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي أنه إذا قدمت سلطات جمهورية الصين الشعبية أسلحة ومعدات عسكرية للجيش الروسي، فقد تبدأ حرب عالمية ثالثة. 20.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-20T08:25+0000
2023-02-20T08:25+0000
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وقال في مقابلة مع "كورييري ديلا سيرا" إن "كييف ليس لديها أي دليل فعلي على مثل هذه الإمدادات".وشدد زيلينسكي: "آمل أن تحتفظ بكين بموقف عملي، وإلا فإننا نجازف بحرب عالمية ثالثة".دعا رئيس الدولة الأوكرانية الغرب مرة أخرى إلى تزويد القوات المسلحة الأوكرانية بأحدث أنواع الأسلحة الثقيلة في أسرع وقت ممكن خلال محادثة مع الصحفيين الإيطاليين.ومنذ أن شنت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط، تقدم الدول الغربية إلى كييف مساعدات إنسانية وعسكرية ومالية.ونددت موسكو بتدفق الأسلحة إلى أوكرانيا من حلفائها الغربيين، قائلة إن ذلك يصب الوقود على النار. وقد أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230220/زيلينسكي-يصف-الوضع-العسكري-الميداني-في-مدينة-أوغليدار-بـالصعب-للغاية-1073735428.html
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العالم

زيلينسكي: إرسال الصين أسلحة إلى روسيا قد يؤدي إلى حرب عالمية ثالثة

08:25 GMT 20.02.2023
© Photo / Ukrainian Presidential press serviceالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2023
© Photo / Ukrainian Presidential press service
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صرح رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي أنه إذا قدمت سلطات جمهورية الصين الشعبية أسلحة ومعدات عسكرية للجيش الروسي، فقد تبدأ حرب عالمية ثالثة.
وقال في مقابلة مع "كورييري ديلا سيرا" إن "كييف ليس لديها أي دليل فعلي على مثل هذه الإمدادات".
وشدد زيلينسكي: "آمل أن تحتفظ بكين بموقف عملي، وإلا فإننا نجازف بحرب عالمية ثالثة".
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
زيلينسكي يصف الوضع العسكري الميداني في مدينة أوغليدار بـ"الصعب للغاية"
01:02 GMT
دعا رئيس الدولة الأوكرانية الغرب مرة أخرى إلى تزويد القوات المسلحة الأوكرانية بأحدث أنواع الأسلحة الثقيلة في أسرع وقت ممكن خلال محادثة مع الصحفيين الإيطاليين.
ومنذ أن شنت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط، تقدم الدول الغربية إلى كييف مساعدات إنسانية وعسكرية ومالية.
ونددت موسكو بتدفق الأسلحة إلى أوكرانيا من حلفائها الغربيين، قائلة إن ذلك يصب الوقود على النار. وقد أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.
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