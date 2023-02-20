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Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230220/زيلينسكي-يصف-الوضع-العسكري-الميداني-في-مدينة-أوغليدار-بـالصعب-للغاية-1073735428.html
زيلينسكي يصف الوضع العسكري الميداني في مدينة أوغليدار بـ"الصعب للغاية"
زيلينسكي يصف الوضع العسكري الميداني في مدينة أوغليدار بـ"الصعب للغاية"
صرح الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، مساء الأحد، بأن الوضع في مدينة أوغليدار في دونباس، صعب للغاية. 20.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-20T01:02+0000
2023-02-20T01:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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موسكو - سبوتنيك. وقال زيلينسكي في رسالة مصورة في اجتماع مقر القائد الأعلى للقوات المسلحة، الذي عقد يوم الأحد: "أفاد الجنرال يوري سودول، بأن الوضع باتجاه أوغليدار صعب للغاية".ووفقا له، تحدث القائد العام للقوات الأوكرانية، فاليري زالوجني في الاجتماع، عن الوضع بشكل عام في الجبهة وسير التعبئة.وفي وقت سابق، صرح زيلينسكي، بأن القوات الأوكرانية لن تدافع عن مدينة باخموت (الاسم الروسي أرتيموفسك) بأي ثمن، ولا حتى لآخر جندي، مبررا ذلك بأنها "ليست مدينة كبيرة للغاية".وتابع زيلينسكي: "من المهم بالنسبة لنا الدفاع عنها، لكن ليس بأي ثمن وأن يموت الجميع، سنقاتل طالما كان ذلك معقولا، يريد الروس المزيد من كراماتورسك وسلافيانسك، إلى حدود دونباس وإلى نهر الدنيبر، إذا استطاعوا.. نحن نقاوم، وفي الوقت نفسه نستعد للهجوم المضاد التالي".
https://sputnikarabic.ae/20230218/ميدفيديف-يكشف-عن-سيناريو-يفضل-فيه-الناتو-انتصار-روسيا-في-أوكرانيا-1073689510.html
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أخبار العالم الآن, العالم, أخبار أوكرانيا, روسيا, الأخبار

زيلينسكي يصف الوضع العسكري الميداني في مدينة أوغليدار بـ"الصعب للغاية"

01:02 GMT 20.02.2023
© AFP 2023 / Genya Savilovالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2023
© AFP 2023 / Genya Savilov
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صرح الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، مساء الأحد، بأن الوضع في مدينة أوغليدار في دونباس، صعب للغاية.
موسكو - سبوتنيك. وقال زيلينسكي في رسالة مصورة في اجتماع مقر القائد الأعلى للقوات المسلحة، الذي عقد يوم الأحد: "أفاد الجنرال يوري سودول، بأن الوضع باتجاه أوغليدار صعب للغاية".
ووفقا له، تحدث القائد العام للقوات الأوكرانية، فاليري زالوجني في الاجتماع، عن الوضع بشكل عام في الجبهة وسير التعبئة.
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وفي وقت سابق، صرح زيلينسكي، بأن القوات الأوكرانية لن تدافع عن مدينة باخموت (الاسم الروسي أرتيموفسك) بأي ثمن، ولا حتى لآخر جندي، مبررا ذلك بأنها "ليست مدينة كبيرة للغاية".
وقال في حديث مع عدد من الصحف الإيطالية: "هذه ليست مدينة كبيرة للغاية، في الواقع يوجد العديد من المدن الأخرى مثلها في دونباس".
وتابع زيلينسكي: "من المهم بالنسبة لنا الدفاع عنها، لكن ليس بأي ثمن وأن يموت الجميع، سنقاتل طالما كان ذلك معقولا، يريد الروس المزيد من كراماتورسك وسلافيانسك، إلى حدود دونباس وإلى نهر الدنيبر، إذا استطاعوا.. نحن نقاوم، وفي الوقت نفسه نستعد للهجوم المضاد التالي".
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