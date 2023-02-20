https://sputnikarabic.ae/20230220/زيلينسكي-يصف-الوضع-العسكري-الميداني-في-مدينة-أوغليدار-بـالصعب-للغاية-1073735428.html

زيلينسكي يصف الوضع العسكري الميداني في مدينة أوغليدار بـ"الصعب للغاية"

زيلينسكي يصف الوضع العسكري الميداني في مدينة أوغليدار بـ"الصعب للغاية"

صرح الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، مساء الأحد، بأن الوضع في مدينة أوغليدار في دونباس، صعب للغاية. 20.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-20T01:02+0000

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العملية العسكرية الروسية الخاصة

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موسكو - سبوتنيك. وقال زيلينسكي في رسالة مصورة في اجتماع مقر القائد الأعلى للقوات المسلحة، الذي عقد يوم الأحد: "أفاد الجنرال يوري سودول، بأن الوضع باتجاه أوغليدار صعب للغاية".ووفقا له، تحدث القائد العام للقوات الأوكرانية، فاليري زالوجني في الاجتماع، عن الوضع بشكل عام في الجبهة وسير التعبئة.وفي وقت سابق، صرح زيلينسكي، بأن القوات الأوكرانية لن تدافع عن مدينة باخموت (الاسم الروسي أرتيموفسك) بأي ثمن، ولا حتى لآخر جندي، مبررا ذلك بأنها "ليست مدينة كبيرة للغاية".وتابع زيلينسكي: "من المهم بالنسبة لنا الدفاع عنها، لكن ليس بأي ثمن وأن يموت الجميع، سنقاتل طالما كان ذلك معقولا، يريد الروس المزيد من كراماتورسك وسلافيانسك، إلى حدود دونباس وإلى نهر الدنيبر، إذا استطاعوا.. نحن نقاوم، وفي الوقت نفسه نستعد للهجوم المضاد التالي".

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