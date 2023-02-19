https://sputnikarabic.ae/20230219/زيلينسكي-لن-ندافع-عن-أرتيوموفسك-بأي-ثمن-فهي-ليست-مدينة-كبيرة-1073735037.html

زيلينسكي: لن ندافع عن أرتيوموفسك بأي ثمن فهي ليست مدينة كبيرة

زيلينسكي: لن ندافع عن أرتيوموفسك بأي ثمن فهي ليست مدينة كبيرة

صرح الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، بأن القوات الأوكرانية لن تدافع عن مدينة باخموت (الاسم الروسي أرتيموفسك) بأي ثمن، ولا حتى لآخر جندي، مبررا ذلك بأنها... 19.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-19T23:29+0000

2023-02-19T23:29+0000

2023-02-19T23:30+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار العالم الآن

العالم

أخبار أوكرانيا

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/0a/1068828311_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_5dee12cabe9ab886d7101b6e9d467b25.jpg

روما- سبوتنيك. وقال في حديث مع عدد من الصحف الإيطالية: "هذه ليست مدينة كبيرة للغاية، في الواقع يوجد العديد من المدن الأخرى مثلها في دونباس".وتابع زيلينسكي: "من المهم بالنسبة لنا الدفاع عنها، لكن ليس بأي ثمن وأن يموت الجميع، سنقاتل طالما كان ذلك معقولا، يريد الروس المزيد من كراماتورسك وسلافيانسك، إلى حدود دونباس وإلى نهر الدنيبر، إذا استطاعوا.. نحن نقاوم، وفي الوقت نفسه نستعد للهجوم المضاد التالي".وتعليقا على تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول عدم رغبته في رؤية روسيا "مهزومة"، قال زيلينسكي إن الرئيس الفرنسي "يضيع الوقت".وقال زيلينسكي لصحيفة "كورييري ديلا سيرا": "سيكون حوارا عديم الفائدة، ماكرون يضيع الوقت حقا، توصلت إلى استنتاج مفاده أنه ليس لدينا قوة لتغيير موقف روسيا، إذا قرروا عزل أنفسهم في حلم استعادة الإمبراطورية السوفيتية القديمة، فلا يوجد شيء يمكننا أن نفعله حيال ذلك، فهذا شأنهم سواء أكانوا يتعاونون أم لا مع المجتمع الدولي على أساس الاحترام المتبادل".وفي وقت سابق، أكد زيلينسكي، أن القوات الاوكرانية لن تتنازل عن مدينة أرتيوموفسك، مضيفا "سنقاتل بقدر ما نستطيع".

https://sputnikarabic.ae/20230219/روسيا-تكشف-مخططا-استفزازيا-أوكرانيا-لنشر-التلوث-الإشعاعي-وإلصاق-التهمة-بموسكو-1073721116.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار العالم الآن, العالم, أخبار أوكرانيا, الأخبار