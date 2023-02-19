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Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230219/زيلينسكي-لن-ندافع-عن-أرتيوموفسك-بأي-ثمن-فهي-ليست-مدينة-كبيرة-1073735037.html
زيلينسكي: لن ندافع عن أرتيوموفسك بأي ثمن فهي ليست مدينة كبيرة
زيلينسكي: لن ندافع عن أرتيوموفسك بأي ثمن فهي ليست مدينة كبيرة
صرح الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، بأن القوات الأوكرانية لن تدافع عن مدينة باخموت (الاسم الروسي أرتيموفسك) بأي ثمن، ولا حتى لآخر جندي، مبررا ذلك بأنها... 19.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-19T23:29+0000
2023-02-19T23:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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روما- سبوتنيك. وقال في حديث مع عدد من الصحف الإيطالية: "هذه ليست مدينة كبيرة للغاية، في الواقع يوجد العديد من المدن الأخرى مثلها في دونباس".وتابع زيلينسكي: "من المهم بالنسبة لنا الدفاع عنها، لكن ليس بأي ثمن وأن يموت الجميع، سنقاتل طالما كان ذلك معقولا، يريد الروس المزيد من كراماتورسك وسلافيانسك، إلى حدود دونباس وإلى نهر الدنيبر، إذا استطاعوا.. نحن نقاوم، وفي الوقت نفسه نستعد للهجوم المضاد التالي".وتعليقا على تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول عدم رغبته في رؤية روسيا "مهزومة"، قال زيلينسكي إن الرئيس الفرنسي "يضيع الوقت".وقال زيلينسكي لصحيفة "كورييري ديلا سيرا": "سيكون حوارا عديم الفائدة، ماكرون يضيع الوقت حقا، توصلت إلى استنتاج مفاده أنه ليس لدينا قوة لتغيير موقف روسيا، إذا قرروا عزل أنفسهم في حلم استعادة الإمبراطورية السوفيتية القديمة، فلا يوجد شيء يمكننا أن نفعله حيال ذلك، فهذا شأنهم سواء أكانوا يتعاونون أم لا مع المجتمع الدولي على أساس الاحترام المتبادل".وفي وقت سابق، أكد زيلينسكي، أن القوات الاوكرانية لن تتنازل عن مدينة أرتيوموفسك، مضيفا "سنقاتل بقدر ما نستطيع".
https://sputnikarabic.ae/20230219/روسيا-تكشف-مخططا-استفزازيا-أوكرانيا-لنشر-التلوث-الإشعاعي-وإلصاق-التهمة-بموسكو-1073721116.html
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روسيا, أخبار العالم الآن, العالم, أخبار أوكرانيا, الأخبار
روسيا, أخبار العالم الآن, العالم, أخبار أوكرانيا, الأخبار

زيلينسكي: لن ندافع عن أرتيوموفسك بأي ثمن فهي ليست مدينة كبيرة

23:29 GMT 19.02.2023 (تم التحديث: 23:30 GMT 19.02.2023)
© Photo / Telegram / Zelensky Officialالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2023
© Photo / Telegram / Zelensky Official
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صرح الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، بأن القوات الأوكرانية لن تدافع عن مدينة باخموت (الاسم الروسي أرتيموفسك) بأي ثمن، ولا حتى لآخر جندي، مبررا ذلك بأنها "ليست مدينة كبيرة للغاية".
روما- سبوتنيك. وقال في حديث مع عدد من الصحف الإيطالية: "هذه ليست مدينة كبيرة للغاية، في الواقع يوجد العديد من المدن الأخرى مثلها في دونباس".
وتابع زيلينسكي: "من المهم بالنسبة لنا الدفاع عنها، لكن ليس بأي ثمن وأن يموت الجميع، سنقاتل طالما كان ذلك معقولا، يريد الروس المزيد من كراماتورسك وسلافيانسك، إلى حدود دونباس وإلى نهر الدنيبر، إذا استطاعوا.. نحن نقاوم، وفي الوقت نفسه نستعد للهجوم المضاد التالي".
وزارة الدفاع الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2023
روسيا تكشف مخططا استفزازيا أوكرانيا لنشر التلوث الإشعاعي وإلصاق التهمة بموسكو
15:45 GMT
وتعليقا على تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول عدم رغبته في رؤية روسيا "مهزومة"، قال زيلينسكي إن الرئيس الفرنسي "يضيع الوقت".
وقال زيلينسكي لصحيفة "كورييري ديلا سيرا": "سيكون حوارا عديم الفائدة، ماكرون يضيع الوقت حقا، توصلت إلى استنتاج مفاده أنه ليس لدينا قوة لتغيير موقف روسيا، إذا قرروا عزل أنفسهم في حلم استعادة الإمبراطورية السوفيتية القديمة، فلا يوجد شيء يمكننا أن نفعله حيال ذلك، فهذا شأنهم سواء أكانوا يتعاونون أم لا مع المجتمع الدولي على أساس الاحترام المتبادل".
وفي وقت سابق، أكد زيلينسكي، أن القوات الاوكرانية لن تتنازل عن مدينة أرتيوموفسك، مضيفا "سنقاتل بقدر ما نستطيع".
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