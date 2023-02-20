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https://sputnikarabic.ae/20230220/فاينانشيال-تايمز-الغرب-فشل-في-إقناع-أفريقيا-بـالتهديد-الذي-تشكله-روسيا-1073738439.html
"فاينانشيال تايمز": الغرب فشل في "تأليب" أفريقيا على روسيا
"فاينانشيال تايمز": الغرب فشل في "تأليب" أفريقيا على روسيا
أشار تقرير إعلامي أن القادة الغربيين حاولوا دون جدوى إقناع "الجنوب العالمي" بـ"التهديد الذي تشكله روسيا" وتأليبه عليها. 20.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-20T07:10+0000
2023-02-20T07:15+0000
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وأشار التقرير الذي نشرته صحيفة "فاينانشيال تايمز"، إلى أن زعماء أفريقيا وأمريكا اللاتينية قلقون أكثر بشأن التضخم والأمن الغذائي.وأضافت الصحيفة أن البلدان النامية لا تثق في الدول الغربية، بما في ذلك بسبب رفض الغرب دفع تعويضات عن الأضرار المناخية وعدم رغبته في مشاركة لقاحات فيروس كورونا في بداية الوباء.وأشارت الصحيفة لكلمات رئيس الدبلوماسية الأوروبية، جوزيب بوريل، الذي اعترف سابقا بـ"الماضي المضطرب" للغرب والجنوب العالمي، متحدثًا عن الاستعمار الأوروبي في أفريقيا ودعم الغرب للديكتاتوريات في أمريكا اللاتينية.وقال وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا، متحدثا في مؤتمر ميونيخ، إن العالم يجب أن يحاول إيجاد حل للصراع في أوكرانيا. قائلا: "لا يمكننا الاستمرار في الحديث عن الحرب فقط".بدورها، أشارت نائبة الرئيس الكولومبي، فرانسيا ماركيز، إلى أنها لا تريد مناقشة من سيكون "الفائز أو الخاسر في الحرب". كما أعربت عن أملها في أن تولي أوروبا مزيدًا من الاهتمام لمكافحة تغير المناخ. وقالت رئيسة الوزراء الناميبية، سارا كوجونجيلوا أماديلا، إنها مهتمة "بحل المشكلة، ولكن ليس إلقاء اللوم".
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العالم, روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
العالم, روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي

"فاينانشيال تايمز": الغرب فشل في "تأليب" أفريقيا على روسيا

07:10 GMT 20.02.2023 (تم التحديث: 07:15 GMT 20.02.2023)
© Sputnik . Alexei Druzhynin / الانتقال إلى بنك الصوراليوم الثاني - قادة القمة الروسية الأفريقية "روسيا - أفريقيا" في سوتشي، 24أكتوبر 2019
اليوم الثاني - قادة القمة الروسية الأفريقية روسيا - أفريقيا في سوتشي، 24أكتوبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2023
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أشار تقرير إعلامي أن القادة الغربيين حاولوا دون جدوى إقناع "الجنوب العالمي" بـ"التهديد الذي تشكله روسيا" وتأليبه عليها.
وأشار التقرير الذي نشرته صحيفة "فاينانشيال تايمز"، إلى أن زعماء أفريقيا وأمريكا اللاتينية قلقون أكثر بشأن التضخم والأمن الغذائي.

وبحسب المقال، فقد استغل القادة الغربيون اجتماع النخب العالمية في ميونيخ لإثبات أن الصراع في أوكرانيا يشكل تهديدا للمجتمع العالمي بأسره، وليس فقط لأوروبا، ومع ذلك، فإن دول "الجنوب العالمي"، التي ضمت الصحيفة بها دول أفريقيا وأمريكا اللاتينية، كانت أكثر اهتماما بالتضخم والأمن الغذائي من الصراع الأوكراني.

وأضافت الصحيفة أن البلدان النامية لا تثق في الدول الغربية، بما في ذلك بسبب رفض الغرب دفع تعويضات عن الأضرار المناخية وعدم رغبته في مشاركة لقاحات فيروس كورونا في بداية الوباء.
وأشارت الصحيفة لكلمات رئيس الدبلوماسية الأوروبية، جوزيب بوريل، الذي اعترف سابقا بـ"الماضي المضطرب" للغرب والجنوب العالمي، متحدثًا عن الاستعمار الأوروبي في أفريقيا ودعم الغرب للديكتاتوريات في أمريكا اللاتينية.
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وقال وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا، متحدثا في مؤتمر ميونيخ، إن العالم يجب أن يحاول إيجاد حل للصراع في أوكرانيا. قائلا: "لا يمكننا الاستمرار في الحديث عن الحرب فقط".
بدورها، أشارت نائبة الرئيس الكولومبي، فرانسيا ماركيز، إلى أنها لا تريد مناقشة من سيكون "الفائز أو الخاسر في الحرب". كما أعربت عن أملها في أن تولي أوروبا مزيدًا من الاهتمام لمكافحة تغير المناخ. وقالت رئيسة الوزراء الناميبية، سارا كوجونجيلوا أماديلا، إنها مهتمة "بحل المشكلة، ولكن ليس إلقاء اللوم".
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