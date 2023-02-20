عربي
وزير الطاقة السعودي: قرار "أوبك+" بخفض الإنتاج جاء بناء على دراسات
https://sputnikarabic.ae/20230220/لعنة-الزلزال-تلاحق-مواطنا-سوريا-من-جبلة-إلى-دمشق-1073749970.html
لعنة الزلزال تلاحق مواطنا سوريا من جبلة إلى دمشق
لعنة الزلزال تلاحق مواطنا سوريا من جبلة إلى دمشق
يعاند القدر المواطن السوري، سائر غانم، مرة أخرى، فبعد أن دمر الزلزال منزله في جبلة في محافظة اللاذقية منذ أكثر من 10 أيام، اضطر للنزوح هو وزجته إلى منزله في... 20.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-20T08:58+0000
2023-02-20T08:58+0000
أخبار سوريا اليوم
زلزال
تقارير سبوتنيك
حصري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/14/1073749283_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_298a2cbf0708457bda2fdf316743de38.jpg
يقول الغانم لـ"سبوتنيك": "لا أعلم إلى أين سنذهب. تهدم منزلي في جبلة واليوم منزلنا في دمشق غير قابل للسكن".في حي (المزة 86) الذي يتربع على تلة غربي العاصمة السورية دمشق، تقطن عشرات آلاف العائلات في مساكن متراصة عشوائية تخشى السلطات المحلية تأثرها بالهزات الارتدادية للزلزال المدمر الذي ضرب -بشكل رئيسي- منطقة الحدود السورية التركية، فجر الاثنين الماضي.يضيف الغانم: "هناك 24 عائلة تشردت الآن في الشوارع بانتظار قرار لجان السلامة والترابط الإنشائي في محافظة دمشق".حسين إبراهيم الذي تم إجلاؤه من منزله أيضا، أشار في تصريح لـ"سبوتنيك" إلى أن "البناء تأثر بشكل كبير وأصبح غير صالح للسكن".إبراهيم الذي تحدث لـ"سبوتنيك" عن تأثره الكبير بكارثة الزلزال واضطرراه للقيام بزيارة إلى العيادة العصبية في إحدى مشافي دمشق لمساعدته في تخطي آثارها النفسية عليه، أضاف قائلا: "لدينا اليوم خوف جديد.. لم نتوقع أن نصل إلى هذا اليوم الذي يجب أن نترك به منازلنا خوفاً من الهدم أو الوقوع".في السياق، أكد المهندس غسان معمولي، المسؤول عن لجنة الكشف عن المنازل المتضررة في محافظة دمشق لـ" سبوتنيك"، أن إخلاء البناء إجراء احترازي حفاظاً على سلامة سكانه، ويجري حالياً تقييم الحالة الإنشائية له من قبل لجنة الكشف المختصة، مشيراً إلى أن البناء قديم ومكون من ستة طوابق.وعن آلية الكشف، قال معمولي: "فيما يتعلق بنا محافظة دمشق ونظراً لحجمها الكبير نحن لا نكشف عن كل المنازل إلا عندما يأتينا إخبار من المختار أو رئيس البلدية؛ فلو بدأنا الكشف عن أبنية مدينة دمشق نحتاج إلى سنتين لننهي".وبيّن أنه ضمن إجراءات السلامة تم إخلاء البناء المجاور للبناء المذكور حفاظاً على سلامة الأهالي، نظراً لتلاصق الأبنية في هذه المنطقة، مؤكداً أنه بالكشف العيني تبين وجود تضرر في عنصر إنشائي واحد من البناء وهو عمود طرفي، كما يوجد عمودين من المبنى متشققين بشكل واضح لدرجة ظهور حديد التسليح، مما يستوجب المعالجة.وختم المعمولي حديثه، بأن لجان السلامة والترابط الإنشائي موجودة وجاهزة على مدار الساعة وتم الاجتماع مع المخاتير ورؤساء البلديات للاستنفار مع المواطنين في حال وجود أي تشققات أو تصدعات حيث يُعلم القاطنون في الأبنية المتأذية المختار أو رئيس البلدية ليتم الكشف من قبل المحافظة.أخلت الجهات المختصة في محافظة دمشق بناءً متصدعاً مؤلفاً من 5 طوابق يحتوي 15 شقة سكنية و3 محلات تجارية في منطقة "المزة 86 طريق المدرسة" بجانب مدرسة العلم الحديث، وذلك حرصاً على سلامة السكان بعد أن تم الإبلاغ عن تصدع في البناء القديم الذي يعود بناؤه إلى 20 عاما سابقة، حيث ظهرت في جدرانه تشققات وتصدعات مفاجئة مع سماع أصوات وذلك تجنباً لأي احتمالات لسقوط المبنى، كما تم إغلاق الطريق المؤدي إلى المكان أمام حركة السير.
https://sputnikarabic.ae/20230213/بشار-الأسد-يؤكد-ضرورة-إدخال-المساعدات-العاجلة-إلى-كل-المناطق-في-سوريا-1073471527.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/14/1073749283_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_c06cf63b1850bf037f89504fb0498839.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم, زلزال, تقارير سبوتنيك, حصري
أخبار سوريا اليوم, زلزال, تقارير سبوتنيك, حصري

لعنة الزلزال تلاحق مواطنا سوريا من جبلة إلى دمشق

08:58 GMT 20.02.2023
© Sputnik . Shams Molhemلعنة الزلزال تلاحق مواطن سوري من جبلة إلى دمشق
لعنة الزلزال تلاحق مواطن سوري من جبلة إلى دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2023
© Sputnik . Shams Molhem
تابعنا عبرTelegram
حصري
يعاند القدر المواطن السوري، سائر غانم، مرة أخرى، فبعد أن دمر الزلزال منزله في جبلة في محافظة اللاذقية منذ أكثر من 10 أيام، اضطر للنزوح هو وزجته إلى منزله في دمشق، حيث يقطن أولاده بحكم دراستهم وعملهم، ليتم اليوم صدور قرار من محافظة دمشق بإخلاء البناء الذي انتقل إليه نتيجة وجود تشققات وتصدعات في أعمدته.
يقول الغانم لـ"سبوتنيك": "لا أعلم إلى أين سنذهب. تهدم منزلي في جبلة واليوم منزلنا في دمشق غير قابل للسكن".
في حي (المزة 86) الذي يتربع على تلة غربي العاصمة السورية دمشق، تقطن عشرات آلاف العائلات في مساكن متراصة عشوائية تخشى السلطات المحلية تأثرها بالهزات الارتدادية للزلزال المدمر الذي ضرب -بشكل رئيسي- منطقة الحدود السورية التركية، فجر الاثنين الماضي.
يضيف الغانم: "هناك 24 عائلة تشردت الآن في الشوارع بانتظار قرار لجان السلامة والترابط الإنشائي في محافظة دمشق".
حسين إبراهيم الذي تم إجلاؤه من منزله أيضا، أشار في تصريح لـ"سبوتنيك" إلى أن "البناء تأثر بشكل كبير وأصبح غير صالح للسكن".
صورة من الأرشيف - الرئيس السوري بشار الأسد، مارس 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2023
الأسد يؤكد ضرورة إدخال المساعدات العاجلة إلى كل المناطق في سوريا
13 فبراير, 17:17 GMT
إبراهيم الذي تحدث لـ"سبوتنيك" عن تأثره الكبير بكارثة الزلزال واضطرراه للقيام بزيارة إلى العيادة العصبية في إحدى مشافي دمشق لمساعدته في تخطي آثارها النفسية عليه، أضاف قائلا: "لدينا اليوم خوف جديد.. لم نتوقع أن نصل إلى هذا اليوم الذي يجب أن نترك به منازلنا خوفاً من الهدم أو الوقوع".
في السياق، أكد المهندس غسان معمولي، المسؤول عن لجنة الكشف عن المنازل المتضررة في محافظة دمشق لـ" سبوتنيك"، أن إخلاء البناء إجراء احترازي حفاظاً على سلامة سكانه، ويجري حالياً تقييم الحالة الإنشائية له من قبل لجنة الكشف المختصة، مشيراً إلى أن البناء قديم ومكون من ستة طوابق.
© Sputnik . Shams Molhemلعنة الزلزال تلاحق مواطن سوري من جبلة إلى دمشق
لعنة الزلزال تلاحق مواطن سوري من جبلة إلى دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2023
لعنة الزلزال تلاحق مواطن سوري من جبلة إلى دمشق
© Sputnik . Shams Molhem
وعن آلية الكشف، قال معمولي: "فيما يتعلق بنا محافظة دمشق ونظراً لحجمها الكبير نحن لا نكشف عن كل المنازل إلا عندما يأتينا إخبار من المختار أو رئيس البلدية؛ فلو بدأنا الكشف عن أبنية مدينة دمشق نحتاج إلى سنتين لننهي".
وبيّن أنه ضمن إجراءات السلامة تم إخلاء البناء المجاور للبناء المذكور حفاظاً على سلامة الأهالي، نظراً لتلاصق الأبنية في هذه المنطقة، مؤكداً أنه بالكشف العيني تبين وجود تضرر في عنصر إنشائي واحد من البناء وهو عمود طرفي، كما يوجد عمودين من المبنى متشققين بشكل واضح لدرجة ظهور حديد التسليح، مما يستوجب المعالجة.
© Sputnik . Shams Molhemلعنة الزلزال تلاحق مواطن سوري من جبلة إلى دمشق
لعنة الزلزال تلاحق مواطن سوري من جبلة إلى دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2023
لعنة الزلزال تلاحق مواطن سوري من جبلة إلى دمشق
© Sputnik . Shams Molhem
وختم المعمولي حديثه، بأن لجان السلامة والترابط الإنشائي موجودة وجاهزة على مدار الساعة وتم الاجتماع مع المخاتير ورؤساء البلديات للاستنفار مع المواطنين في حال وجود أي تشققات أو تصدعات حيث يُعلم القاطنون في الأبنية المتأذية المختار أو رئيس البلدية ليتم الكشف من قبل المحافظة.
أخلت الجهات المختصة في محافظة دمشق بناءً متصدعاً مؤلفاً من 5 طوابق يحتوي 15 شقة سكنية و3 محلات تجارية في منطقة "المزة 86 طريق المدرسة" بجانب مدرسة العلم الحديث، وذلك حرصاً على سلامة السكان بعد أن تم الإبلاغ عن تصدع في البناء القديم الذي يعود بناؤه إلى 20 عاما سابقة، حيث ظهرت في جدرانه تشققات وتصدعات مفاجئة مع سماع أصوات وذلك تجنباً لأي احتمالات لسقوط المبنى، كما تم إغلاق الطريق المؤدي إلى المكان أمام حركة السير.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Женщина проходит мимо воронки от взрыва после ночного обстрела Донецка - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:32 GMTБойцы НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 13:31 GMTВоеннослужащие из числа мобилизованных во время отработки навыков управления БМП-3 на военных сборах в Волгоградской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة18 فبراير, 12:56 GMTВоеннослужащий РСЗО Ураган в Харьковской области. - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة17 فبراير, 19:36 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала