عربي
Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230220/ليتوانيا-تنصح-الدول-الأخرى-بـ-التفكير-مرتين-قبل-تقديم-مساعدة-لروسيا-1073759278.html
ليتوانيا تنصح الدول الأخرى بـ "التفكير مرتين" قبل تقديم مساعدة لروسيا
ليتوانيا تنصح الدول الأخرى بـ "التفكير مرتين" قبل تقديم مساعدة لروسيا
صرّح وزير الخارجية الليتواني، غابريليوس لاندسبيرغيس، اليوم الاثنين، أن الدول الأخرى "يجب أن تفكر مرتين" قبل تقديم دعم لروسيا. 20.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-20T11:12+0000
2023-02-20T11:12+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
ليتوانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/04/17/1048782826_0:40:3108:1788_1920x0_80_0_0_0cc14736c5cdd6ff1b97f64dc15fbd92.jpg
بروكسل – سبوتنيك. وقال لاندسبيرغيس للصحفيين، ردًا على طلب التعليق على تصريح وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، حول هذا الموضوع: "تم عرض حجج كافية خلال العام الماضي بأن الغرب يمكن أن يتّحد في فرض العقوبات والعزلة السياسية، لذلك يجب على الدول أن تفكر مرتين قبل أن تتدخل "من خلال دعم روسيا" في الصراع الأوكراني.وأضاف، ردًا على سؤال ما إذا كان من الممكن فرض عقوبات على بكين: "نرسل إشارة واضحة بأننا قادرون على اتخاذ قرارات موحدة بشأن العقوبات والعزلة وأشياء أخرى".وفي وقت سابق، أعلن بلينكن، بأن لدى الولايات المتحدة معلومات تفيد بأن الصين تفكر في تقديم مساعدة عسكرية "فتاكة" لروسيا، موضحًا أن ذلك يمكن أن يشمل أسلحة وذخيرة. وحتى الآن، حسب بلينكن، قدمت الشركات الصينية الخاصة لروسيا أقصى قدر من الدعم "غير الفتاك".بدوره أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ ون بين، أن الولايات المتحدة، وليس الصين تورد الأسلحة إلى ساحة المعركة في الصراع الأوكراني، ويجب على واشنطن التوقف عن نشر معلومات مضللة وإلقاء المسؤولية على الآخرين.وتستضيف بروكسل، اليوم، اجتماعًا لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي لبحث الصراع في أوكرانيا والعقوبات الجديدة ضد روسيا.تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.ووصف الرئيس فلاديمير بوتين، هدف العملية بأنه "لحماية الأشخاص، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، إلى روسيا، أصبحت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
https://sputnikarabic.ae/20230220/القوات-الروسية-تسيطر-على-خط-سكة-حديدية-استراتيجي-في-لوغانسك--1073754919.html
https://sputnikarabic.ae/20230217/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/04/17/1048782826_336:0:2773:1828_1920x0_80_0_0_53a544b5230fad761e9bbea4ccaf4c81.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, ليتوانيا
روسيا, ليتوانيا

ليتوانيا تنصح الدول الأخرى بـ "التفكير مرتين" قبل تقديم مساعدة لروسيا

11:12 GMT 20.02.2023
© AFP 2023 / Petras Malukasعلم ليتوانيا
علم ليتوانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2023
© AFP 2023 / Petras Malukas
تابعنا عبرTelegram
صرّح وزير الخارجية الليتواني، غابريليوس لاندسبيرغيس، اليوم الاثنين، أن الدول الأخرى "يجب أن تفكر مرتين" قبل تقديم دعم لروسيا.
بروكسل – سبوتنيك. وقال لاندسبيرغيس للصحفيين، ردًا على طلب التعليق على تصريح وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، حول هذا الموضوع: "تم عرض حجج كافية خلال العام الماضي بأن الغرب يمكن أن يتّحد في فرض العقوبات والعزلة السياسية، لذلك يجب على الدول أن تفكر مرتين قبل أن تتدخل "من خلال دعم روسيا" في الصراع الأوكراني.
وأضاف، ردًا على سؤال ما إذا كان من الممكن فرض عقوبات على بكين: "نرسل إشارة واضحة بأننا قادرون على اتخاذ قرارات موحدة بشأن العقوبات والعزلة وأشياء أخرى".

وفي وقت سابق، أعلن بلينكن، بأن لدى الولايات المتحدة معلومات تفيد بأن الصين تفكر في تقديم مساعدة عسكرية "فتاكة" لروسيا، موضحًا أن ذلك يمكن أن يشمل أسلحة وذخيرة. وحتى الآن، حسب بلينكن، قدمت الشركات الصينية الخاصة لروسيا أقصى قدر من الدعم "غير الفتاك".

بدوره أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ ون بين، أن الولايات المتحدة، وليس الصين تورد الأسلحة إلى ساحة المعركة في الصراع الأوكراني، ويجب على واشنطن التوقف عن نشر معلومات مضللة وإلقاء المسؤولية على الآخرين.

وتستضيف بروكسل، اليوم، اجتماعًا لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي لبحث الصراع في أوكرانيا والعقوبات الجديدة ضد روسيا.

تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.
القوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تسيطر على خط سكة حديدية استراتيجي في لوغانسك
09:56 GMT
ووصف الرئيس فلاديمير بوتين، هدف العملية بأنه "لحماية الأشخاص، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".

وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، إلى روسيا، أصبحت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة
17 فبراير, 14:46 GMT
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Женщина проходит мимо воронки от взрыва после ночного обстрела Донецка - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:58 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала