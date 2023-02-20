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https://sputnikarabic.ae/20230220/ممثل-روسيا-لدى-المنظمات-الدولية-في-فيينا-يعلق-على-التسريبات-الإعلامية-الخاصة-بنشاط-إيران-النووي-1073792385.html
ممثل روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا يعلق على التسريبات الإعلامية الخاصة بنشاط إيران النووي
ممثل روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا يعلق على التسريبات الإعلامية الخاصة بنشاط إيران النووي
صرح ميخائيل أوليانوف، ممثل روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا لوكالة "سبوتنيك"، أن "التسريبات" في وسائل الإعلام حول النشاط الذري الإيراني تظهر أهمية... 20.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-20T20:03+0000
2023-02-20T20:07+0000
إيران
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روسيا
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وقال أوليانوف، اليوم الاثنين: "إذا تحدثنا عن هذا الوضع من حيث خطة العمل الشاملة المشتركة، فهذا دليل واضح على أهمية الاستعادة السريعة لها".وفي إشارة إلى المعلومات التي قدمتها وكالة "بلومبرغ" أضاف: "من الضروري هنا مراعاة أن أنواعًا مختلفة من الانحرافات في إطار الأنشطة النووية السلمية في الدول تحدث بشكل منتظم".ونفت إيران، اليوم الاثنين، ما تردد عن تخصيبها لليورانيوم بنسبة 84%، أقل بنسبة 6% فقط من المستوى المطلوب لتطوير سلاح نووي.ووصفت وكالة "إرنا" الرسمية، تقريرا نشرته وكالة "بلومبرغ" بشأن مستويات تخصيب اليورانيوم في إيران، الذي تم نقله عن مسؤولين دبلوماسيين مجهولين، بأنه "غير صحيح".واعتبرت أن "الأخبار المزعومة والاستفزازية لوسائل الإعلام الأمريكية ضد برنامج إيران النووي السلمي بمثابة تمرير هدف إلى الفاعلين في السياسة الفاشلة لممارسة أقصى قدر من الضغط من أجل استكمال الاتهامات الأخيرة لكبار الدبلوماسيين الأمريكيين والترويكا لخلق مساحة وفرض أجندة جديدة ضد إيران في الاجتماع المقبل، لمجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية".وتابعت أن "تسريب هذه المعلومات السرية حول الأنشطة النووية للدول الأعضاء في الوكالة، والتي يتم تداولها في وسائل الإعلام بآراء غير مهنية قبل التحقق، لا يؤدي إلا إلى إضعاف مكانة ومصداقية الوكالة كمؤسسة دولية".
https://sputnikarabic.ae/20230219/واشنطن-الاتفاق-النووي-معطل-وتهديدات-إيران-النووية-ليست-لإسرائيل-فقط-بل-الشرق-الأوسط-وأمريكا-1073734151.html
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إيران, أخبار إيران, روسيا
إيران, أخبار إيران, روسيا

ممثل روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا يعلق على التسريبات الإعلامية الخاصة بنشاط إيران النووي

20:03 GMT 20.02.2023 (تم التحديث: 20:07 GMT 20.02.2023)
© AFP 2023 / VLADIMIR SIMICEKالممثل الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف
الممثل الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2023
© AFP 2023 / VLADIMIR SIMICEK
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صرح ميخائيل أوليانوف، ممثل روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا لوكالة "سبوتنيك"، أن "التسريبات" في وسائل الإعلام حول النشاط الذري الإيراني تظهر أهمية استعادة خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وقال أوليانوف، اليوم الاثنين: "إذا تحدثنا عن هذا الوضع من حيث خطة العمل الشاملة المشتركة، فهذا دليل واضح على أهمية الاستعادة السريعة لها".
وفي إشارة إلى المعلومات التي قدمتها وكالة "بلومبرغ" أضاف: "من الضروري هنا مراعاة أن أنواعًا مختلفة من الانحرافات في إطار الأنشطة النووية السلمية في الدول تحدث بشكل منتظم".

إذا تحدثنا عن هذا الوضع من حيث خطة العمل الشاملة المشتركة، فهذا دليل واضح على أهمية الاستعادة السريعة لها.

ونفت إيران، اليوم الاثنين، ما تردد عن تخصيبها لليورانيوم بنسبة 84%، أقل بنسبة 6% فقط من المستوى المطلوب لتطوير سلاح نووي.
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أمس, 21:22 GMT
ووصفت وكالة "إرنا" الرسمية، تقريرا نشرته وكالة "بلومبرغ" بشأن مستويات تخصيب اليورانيوم في إيران، الذي تم نقله عن مسؤولين دبلوماسيين مجهولين، بأنه "غير صحيح".
واعتبرت أن "الأخبار المزعومة والاستفزازية لوسائل الإعلام الأمريكية ضد برنامج إيران النووي السلمي بمثابة تمرير هدف إلى الفاعلين في السياسة الفاشلة لممارسة أقصى قدر من الضغط من أجل استكمال الاتهامات الأخيرة لكبار الدبلوماسيين الأمريكيين والترويكا لخلق مساحة وفرض أجندة جديدة ضد إيران في الاجتماع المقبل، لمجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية".
وتابعت أن "تسريب هذه المعلومات السرية حول الأنشطة النووية للدول الأعضاء في الوكالة، والتي يتم تداولها في وسائل الإعلام بآراء غير مهنية قبل التحقق، لا يؤدي إلا إلى إضعاف مكانة ومصداقية الوكالة كمؤسسة دولية".
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