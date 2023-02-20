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تركيا تعلن وفاة 3 أشخاص وإصابة 213 عقب الزلزالين الجديدين اللذين ضربا البلاد
https://sputnikarabic.ae/20230220/نائب-رئيس-تركيا-إصابة-8-أشخاص-في-البلاد-إثر-الزلزال-الذي-ضرب-مقاطعة-هاتاي-1073789084.html
نائب رئيس تركيا: إصابة 8 أشخاص في البلاد إثر الزلزال الذي ضرب مقاطعة هاتاي
نائب رئيس تركيا: إصابة 8 أشخاص في البلاد إثر الزلزال الذي ضرب مقاطعة هاتاي
قال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، اليوم الاثنين في بيان، أن 8 أشخاص أصيبوا بعد الزلزال الذي ضرب مقاطعة هاتاي بقوة 6.4 ريختر، حيث وقعت 20 هزة ارتدادية في... 20.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-20T19:13+0000
2023-02-20T19:13+0000
أخبار تركيا اليوم
زلزال
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ووقع زلزال جديد بقوة 6.3 درجة على مقياس ريختر، مساء اليوم الاثنين، جنوبي تركيا وشمالي سوريا.وقال مدير الرصد الزلزالي في سوريا لـ"سبوتنيك"، إن "هزة أرضية بقوة 6.8 ضربت منطقة لواء إسكندرون، وتأثرت بها كل المحافظات السورية".وذكر مراسلو "سبوتنيك" في سوريا وفلسطين، أن "السكان شعروا بالهزة الأرضية الناجمة عن الزلزال الذي ضرب مقاطعة هاتاي (لواء إسكندرون) في الأراضي التركية".وفي تركيا، قالت مراسلة "سبوتنيك"، إن "هزة أرضية قوية ضربت مدينة أنطاكيا التركية وأسفرت عن تضرر بعض المباني"، مؤكدة أن أغلب المباني في مدينة أنطاكيا انهارت جراء الزلزال.من جهتها، نقلت وكالة "الأناضول" عن إدارة الطوارئ والكوارث التركية، (أفاد)، بأن "زلزالين بقوة 6.4 و5.8 ضربا ولاية هاتاي جنوبي تركيا"، مؤكدة انقطاع كامل للتيار الكهربائي في مقاطعة هاتاي التركية جراء الزلزال.
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أخبار تركيا اليوم, زلزال
أخبار تركيا اليوم, زلزال

نائب رئيس تركيا: إصابة 8 أشخاص في البلاد إثر الزلزال الذي ضرب مقاطعة هاتاي

19:13 GMT 20.02.2023
© AP Photo / Burhan Ozbiliciفؤاد أوقطاي، نائب الرئيس التركي
فؤاد أوقطاي، نائب الرئيس التركي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2023
© AP Photo / Burhan Ozbilici
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قال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، اليوم الاثنين في بيان، أن 8 أشخاص أصيبوا بعد الزلزال الذي ضرب مقاطعة هاتاي بقوة 6.4 ريختر، حيث وقعت 20 هزة ارتدادية في منطقة دفني بالمحافظة.
ووقع زلزال جديد بقوة 6.3 درجة على مقياس ريختر، مساء اليوم الاثنين، جنوبي تركيا وشمالي سوريا.
وقال مدير الرصد الزلزالي في سوريا لـ"سبوتنيك"، إن "هزة أرضية بقوة 6.8 ضربت منطقة لواء إسكندرون، وتأثرت بها كل المحافظات السورية".
وذكر مراسلو "سبوتنيك" في سوريا وفلسطين، أن "السكان شعروا بالهزة الأرضية الناجمة عن الزلزال الذي ضرب مقاطعة هاتاي (لواء إسكندرون) في الأراضي التركية".
وفي تركيا، قالت مراسلة "سبوتنيك"، إن "هزة أرضية قوية ضربت مدينة أنطاكيا التركية وأسفرت عن تضرر بعض المباني"، مؤكدة أن أغلب المباني في مدينة أنطاكيا انهارت جراء الزلزال.
من جهتها، نقلت وكالة "الأناضول" عن إدارة الطوارئ والكوارث التركية، (أفاد)، بأن "زلزالين بقوة 6.4 و5.8 ضربا ولاية هاتاي جنوبي تركيا"، مؤكدة انقطاع كامل للتيار الكهربائي في مقاطعة هاتاي التركية جراء الزلزال.
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