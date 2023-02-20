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واشنطن: وفد بايدن الذي زار كييف "صغير جدا"
واشنطن: وفد بايدن الذي زار كييف "صغير جدا"
صرح مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان أن الوفد الأمريكي برئاسة الرئيس جو بايدن، الذي زار كييف، كان صغيرًا للغاية: رافق رئيس الدولة أقرب مستشاريه، وفريق... 20.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-20T13:37+0000
2023-02-20T13:37+0000
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وقال سوليفان خلال إفادة للصحفيين: "المجموعة التي رافقت الرئيس في الرحلة كانت صغيرة للغاية وتم تقليصها في الواقع إلى عدد قليل من أقرب مستشاريه وعدد محدود من العاملين في المجال الطبي ومصور وجهاز أمن."وقال مسؤول في البيت الأبيض، إن زيارة الرئيس الأمريكي إلى كييف كان مخطط لها "بأدق التفاصيل".قام بايدن بزيارة غير معلنة إلى كييف اليوم الاثنين والتقى بفلاديمير زيلينسكي. وقال الرئيس الأمريكي إن أوكرانيا ستتلقى حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 500 مليون دولار سيعلن عنها يوم غد الثلاثاء.وكانت روسيا قد أرسلت في وقت سابق مذكرة إلى دول الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وحذرت وزارة الخارجية الروسية أن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح. وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230220/بايدن-الولايات-المتحدة-وحلفاؤها-تعهدوا-بتقديم-نحو-700-دبابة-وآلاف-المركبات-المدرعة-1073762582.html
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العالم
العالم

واشنطن: وفد بايدن الذي زار كييف "صغير جدا"

13:37 GMT 20.02.2023
© AP Photo / Evan Vucciزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كييف للقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، 20 فبراير 2023
زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كييف للقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، 20 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2023
© AP Photo / Evan Vucci
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صرح مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان أن الوفد الأمريكي برئاسة الرئيس جو بايدن، الذي زار كييف، كان صغيرًا للغاية: رافق رئيس الدولة أقرب مستشاريه، وفريق من الأطباء وأجهزة الأمن.
وقال سوليفان خلال إفادة للصحفيين: "المجموعة التي رافقت الرئيس في الرحلة كانت صغيرة للغاية وتم تقليصها في الواقع إلى عدد قليل من أقرب مستشاريه وعدد محدود من العاملين في المجال الطبي ومصور وجهاز أمن."
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2023
بايدن: الولايات المتحدة وحلفاؤها تعهدوا بتقديم نحو 700 دبابة وآلاف المركبات المدرعة
12:12 GMT
وقال مسؤول في البيت الأبيض، إن زيارة الرئيس الأمريكي إلى كييف كان مخطط لها "بأدق التفاصيل".
قام بايدن بزيارة غير معلنة إلى كييف اليوم الاثنين والتقى بفلاديمير زيلينسكي. وقال الرئيس الأمريكي إن أوكرانيا ستتلقى حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 500 مليون دولار سيعلن عنها يوم غد الثلاثاء.
وكانت روسيا قد أرسلت في وقت سابق مذكرة إلى دول الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وحذرت وزارة الخارجية الروسية أن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح.
وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.
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