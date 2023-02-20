https://sputnikarabic.ae/20230220/وزراء-خارجية-الاتحاد-الأوروبي-يبحثون-الأوضاع-بأوكرانيا-والعقوبات-ضد-روسيا-1073735671.html
وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يبحثون الأوضاع بأوكرانيا والعقوبات ضد روسيا
وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يبحثون الأوضاع بأوكرانيا والعقوبات ضد روسيا
يعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، اجتماعا في العاصمة البلجيكية بروكسل، لمناقشة عدد من القضايا المهمة، من بينها تقديم المزيد من المساعدات... 20.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-20T02:05+0000
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بروكسل- سبوتنيك. وقال مصدر أوروبي رفيع المستوى للصحفيين، إن وزراء خارجية الاتحاد" سيناقشون ثلاث نقاط رئيسية، الحرب الروسية على أوكرانيا، أفغانستان وإيران والحزمة العاشرة من العقوبات (ضد روسيا) من أجل استكمالها بحلول 24 فبراير، وكذلك قضايا تتعلق بالمناخ والطاقة".وأشار المصدر إلى أن وزراء خارجية الاتحاد سيتطرقون خلال مناقشة أفغانستان لقضايا تتعلق بالوضع الداخلي والمرأة، وفيما يخص إيران سيناقشون مسألة توسيع العقوبات ضد طهران على خلفية قمع الاحتجاجات، والتعاون العسكري بين موسكو وطهران والبرنامج النووي الإيراني.ومن المتوقع أن يصل وزير الخارجية الأوكراني ديمتري كوليبا إلى بروكسل للمشاركة في الاجتماع الوزاري لمناقشة استمرار الدعم العسكري لأوكرانيا.ومن المقرر أن يجري وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي تبادلا غير رسمي لوجهات النظر مع وزير الخارجية المولدوفي، نيكو بوبيسكو، كما سيقدم جوزيب بوريل، رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي، تقريرا عن الوضع الإنساني الصعب بعد الزلزالين في تركيا وسوريا.
https://sputnikarabic.ae/20230217/وزيرا-خارجية-أوكرانيا-ومولدوفا-بصدد-المشاركة-في-اجتماع-وزراء-خارجية-الاتحاد-الأوروبي-1073646787.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار أفغانستان اليوم
أخبار العالم الآن, العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار أفغانستان اليوم
وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يبحثون الأوضاع بأوكرانيا والعقوبات ضد روسيا
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يعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، اجتماعا في العاصمة البلجيكية بروكسل، لمناقشة عدد من القضايا المهمة، من بينها تقديم المزيد من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، والحزمة العاشرة من العقوبات ضد روسيا، وكذلك أفغانستان وإيران.
بروكسل- سبوتنيك. وقال مصدر أوروبي رفيع المستوى للصحفيين، إن وزراء خارجية الاتحاد" سيناقشون ثلاث نقاط رئيسية، الحرب الروسية على أوكرانيا، أفغانستان وإيران والحزمة العاشرة من العقوبات (ضد روسيا) من أجل استكمالها بحلول 24 فبراير، وكذلك قضايا تتعلق بالمناخ والطاقة".
وأشار المصدر إلى أن وزراء خارجية الاتحاد سيتطرقون خلال مناقشة أفغانستان لقضايا تتعلق بالوضع الداخلي والمرأة، وفيما يخص إيران سيناقشون مسألة توسيع العقوبات ضد طهران على خلفية قمع الاحتجاجات، والتعاون العسكري
بين موسكو وطهران والبرنامج النووي الإيراني.
ومن المتوقع أن يصل وزير الخارجية الأوكراني ديمتري كوليبا إلى بروكسل للمشاركة في الاجتماع الوزاري لمناقشة استمرار الدعم العسكري لأوكرانيا.
ومن المقرر أن يجري وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي
تبادلا غير رسمي لوجهات النظر مع وزير الخارجية المولدوفي، نيكو بوبيسكو، كما سيقدم جوزيب بوريل، رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي، تقريرا عن الوضع الإنساني الصعب بعد الزلزالين في تركيا وسوريا.