https://sputnikarabic.ae/20230220/وزير-الخارجية-العراقي-يغادر-بسرعة-مؤتمرا-صحفيا-بعد-شعوره-بالإرهاق-فيديو-1073757569.html
وزير الخارجية العراقي يغادر بسرعة مؤتمرا صحفيا بعد شعوره بالإرهاق... فيديو
وزير الخارجية العراقي يغادر بسرعة مؤتمرا صحفيا بعد شعوره بالإرهاق... فيديو
غادر وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، مؤتمرا صحفيا، عُقد اليوم الاثنين، بعد شعوره بالإرهاق. 20.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-20T10:44+0000
2023-02-20T10:44+0000
2023-02-20T10:44+0000
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وأثناء حديثه في المؤتمر، تناول حسين بعض الماء، أثناء وقوفه على المنصة، قبل أن يصمت لثوان، ثم غادر مسرعًا مكان المؤتمر الصحفي.ونشرت قناة "سامراء" الفضائية العراقية مقطعًا مصورًا لوزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، بعد تعرضه لوعكة صحية، بحسب إشارتها، وبدا أنه بصحة أفضل، وألقى التحية على المحيطين به. وكان وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، نفى في المؤتمر الصحفي، الذي عقد اليوم الاثنين، أن يكون الوفد العراقي الذي زار العاصمة الأمريكية واشنطن أخيرا، تلقّى شروطا من أمريكا بقبول التطبيع مع إسرائيل.وأكد في مؤتمر صحفي أن "الحديث عن ذلك الموضوع هو أمر عار من الصحة، وأنه لم تكن توجد أي شروط أمريكية حول ملف الدولار"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).كما شدد فؤاد حسين للصحفيين على أن "العملة العراقية قوية، وأن أزمة الدولار في طريقها إلى الحل".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم, العالم العربي, الأخبار
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم, العالم العربي, الأخبار
وزير الخارجية العراقي يغادر بسرعة مؤتمرا صحفيا بعد شعوره بالإرهاق... فيديو
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غادر وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، مؤتمرا صحفيا، عُقد اليوم الاثنين، بعد شعوره بالإرهاق.
وأثناء حديثه في المؤتمر، تناول حسين بعض الماء، أثناء وقوفه على المنصة، قبل أن يصمت لثوان، ثم غادر مسرعًا مكان المؤتمر الصحفي.
ونشرت قناة "سامراء" الفضائية العراقية مقطعًا مصورًا لوزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، بعد تعرضه لوعكة صحية، بحسب إشارتها، وبدا أنه بصحة أفضل، وألقى التحية على المحيطين به.
وكان وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، نفى في المؤتمر الصحفي، الذي عقد اليوم الاثنين، أن يكون الوفد العراقي الذي زار العاصمة الأمريكية واشنطن أخيرا، تلقّى شروطا من أمريكا بقبول التطبيع مع إسرائيل
.
وأكد في مؤتمر صحفي أن "الحديث عن ذلك الموضوع هو أمر عار من الصحة، وأنه لم تكن توجد أي شروط أمريكية حول ملف الدولار"، وفقا لوكالة
الأنباء العراقية (واع).
كما شدد فؤاد حسين للصحفيين على أن "العملة العراقية قوية، وأن أزمة الدولار في طريقها إلى الحل".