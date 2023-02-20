https://sputnikarabic.ae/20230220/وزير-الخارجية-العراقي-لم-نتلق-شروطا-من-واشنطن-للتطبيع-مع-الكيان-الصهيوني-1073753182.html

وزير الخارجية العراقي: لم نتلق شروطا من واشنطن للتطبيع مع الكيان الصهيوني

وزير الخارجية العراقي: لم نتلق شروطا من واشنطن للتطبيع مع الكيان الصهيوني

نفى وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، أن يكون الوفد العراقي الذي زار العاصمة الأمريكية واشنطن مؤخرا، تلقى شروطا بالتطبيع مع الكيان الصهيوني. 20.02.2023, سبوتنيك عربي

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وأكد في مؤتمر صحفي، أن "الحديث عن ذلك الموضوع هو أمر عار من الصحة، وأنه لم تكن توجد أي شروط أمريكية حول ملف الدولار"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).وأوضح وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين في المؤتمر الصحفي، أن "الهدف من الزيارة التي أجراها الوفد العراقي إلى واشنطن مؤخرا يتعلق بالقطاع الاقتصادي، وأنه كان يضم قطاعات مختلفة".وتابع مبينا أن "السياسة النقدية كانت ضمن أجندة زيارة الوفد العراقي إلى واشنطن".وشدد فؤاد حسين في تصريحاته، على أن "العملة العراقية قوية، وأن أزمة الدولار في طريقها إلى الحل".وقال إن "احتياطي العراقي تجاوز 100 مليار دولار أمريكي، وسيكون هناك استقرار للعملة في وقت قريب"، لافتا إلى أن "هناك فاتورات غير حقيقية كانت تتقدم للحصول على الدولار".وأضاف أن "المنصة الالكترونية التي أطلقها البنك العراقي المركزي ستحدد المستفيد من الدولار وستوقف التهريب"، مشيرا إلى أن "سعر صرف الدولار بدأ بالانخفاض".وكان وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، وصل العاصمة الأمريكية واشنطن، مساء الأربعاء الموافق 8 فبراير/ شباط الجاري، على رأس وفد حكومي رفيع المستوى يضم عددا من الشخصيات المالية والمصرفية.وفي تقرير سابق لوكالة الأنباء العراقية، أفادت بأن حسين سيبحث مع نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، دعم السياسة النقدية للعراق وتبادل الدعم المالي والمصرفي بين الدولتين، من أجل تعزيز رؤية الحكومة العراقية بشأن سعر صرف الدولار.

https://sputnikarabic.ae/20221219/البنك-المركزي-العراقي-يؤكد-أن-احتياطياته-والملاءة-المالية-للدولة-في-أفضل-مستوياتها-منذ-عقود-1071347463.html

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