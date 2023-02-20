عربي
وزير الطاقة السعودي: قرار "أوبك+" بخفض الإنتاج جاء بناء على دراسات
https://sputnikarabic.ae/20230220/وزير-الخارجية-العراقي-لم-نتلق-شروطا-من-واشنطن-للتطبيع-مع-الكيان-الصهيوني-1073753182.html
وزير الخارجية العراقي: لم نتلق شروطا من واشنطن للتطبيع مع الكيان الصهيوني
وزير الخارجية العراقي: لم نتلق شروطا من واشنطن للتطبيع مع الكيان الصهيوني
نفى وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، أن يكون الوفد العراقي الذي زار العاصمة الأمريكية واشنطن مؤخرا، تلقى شروطا بالتطبيع مع الكيان الصهيوني. 20.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-20T09:29+0000
2023-02-20T09:29+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/10/1073588297_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_23fe162a3a5d8404abd491f78bcd51f7.jpg
وأكد في مؤتمر صحفي، أن "الحديث عن ذلك الموضوع هو أمر عار من الصحة، وأنه لم تكن توجد أي شروط أمريكية حول ملف الدولار"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).وأوضح وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين في المؤتمر الصحفي، أن "الهدف من الزيارة التي أجراها الوفد العراقي إلى واشنطن مؤخرا يتعلق بالقطاع الاقتصادي، وأنه كان يضم قطاعات مختلفة".وتابع مبينا أن "السياسة النقدية كانت ضمن أجندة زيارة الوفد العراقي إلى واشنطن".وشدد فؤاد حسين في تصريحاته، على أن "العملة العراقية قوية، وأن أزمة الدولار في طريقها إلى الحل".وقال إن "احتياطي العراقي تجاوز 100 مليار دولار أمريكي، وسيكون هناك استقرار للعملة في وقت قريب"، لافتا إلى أن "هناك فاتورات غير حقيقية كانت تتقدم للحصول على الدولار".وأضاف أن "المنصة الالكترونية التي أطلقها البنك العراقي المركزي ستحدد المستفيد من الدولار وستوقف التهريب"، مشيرا إلى أن "سعر صرف الدولار بدأ بالانخفاض".وكان وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، وصل العاصمة الأمريكية واشنطن، مساء الأربعاء الموافق 8 فبراير/ شباط الجاري، على رأس وفد حكومي رفيع المستوى يضم عددا من الشخصيات المالية والمصرفية.وفي تقرير سابق لوكالة الأنباء العراقية، أفادت بأن حسين سيبحث مع نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، دعم السياسة النقدية للعراق وتبادل الدعم المالي والمصرفي بين الدولتين، من أجل تعزيز رؤية الحكومة العراقية بشأن سعر صرف الدولار.
https://sputnikarabic.ae/20221219/البنك-المركزي-العراقي-يؤكد-أن-احتياطياته-والملاءة-المالية-للدولة-في-أفضل-مستوياتها-منذ-عقود-1071347463.html
العراق
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/10/1073588297_194:0:2923:2047_1920x0_80_0_0_5ae85c8954506c95c254a0b925a98180.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العراق, أخبار العراق اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, العالم العربي

وزير الخارجية العراقي: لم نتلق شروطا من واشنطن للتطبيع مع الكيان الصهيوني

09:29 GMT 20.02.2023
© AFP 2023 / SAUL LOEBوزير الخارجية العراقي فؤاد حسين
وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2023
وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين
© AFP 2023 / SAUL LOEB
تابعنا عبرTelegram
نفى وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، أن يكون الوفد العراقي الذي زار العاصمة الأمريكية واشنطن مؤخرا، تلقى شروطا بالتطبيع مع الكيان الصهيوني.
وأكد في مؤتمر صحفي، أن "الحديث عن ذلك الموضوع هو أمر عار من الصحة، وأنه لم تكن توجد أي شروط أمريكية حول ملف الدولار"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).
وأوضح وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين في المؤتمر الصحفي، أن "الهدف من الزيارة التي أجراها الوفد العراقي إلى واشنطن مؤخرا يتعلق بالقطاع الاقتصادي، وأنه كان يضم قطاعات مختلفة".
وتابع مبينا أن "السياسة النقدية كانت ضمن أجندة زيارة الوفد العراقي إلى واشنطن".
وشدد فؤاد حسين في تصريحاته، على أن "العملة العراقية قوية، وأن أزمة الدولار في طريقها إلى الحل".
وقال إن "احتياطي العراقي تجاوز 100 مليار دولار أمريكي، وسيكون هناك استقرار للعملة في وقت قريب"، لافتا إلى أن "هناك فاتورات غير حقيقية كانت تتقدم للحصول على الدولار".
وأضاف أن "المنصة الالكترونية التي أطلقها البنك العراقي المركزي ستحدد المستفيد من الدولار وستوقف التهريب"، مشيرا إلى أن "سعر صرف الدولار بدأ بالانخفاض".
الدينار العراقي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2022
البنك المركزي العراقي يؤكد أن احتياطياته والملاءة المالية للدولة "في أفضل مستوياتها منذ عقود"
19 ديسمبر 2022, 09:37 GMT
وكان وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، وصل العاصمة الأمريكية واشنطن، مساء الأربعاء الموافق 8 فبراير/ شباط الجاري، على رأس وفد حكومي رفيع المستوى يضم عددا من الشخصيات المالية والمصرفية.
وفي تقرير سابق لوكالة الأنباء العراقية، أفادت بأن حسين سيبحث مع نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، دعم السياسة النقدية للعراق وتبادل الدعم المالي والمصرفي بين الدولتين، من أجل تعزيز رؤية الحكومة العراقية بشأن سعر صرف الدولار.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Женщина проходит мимо воронки от взрыва после ночного обстрела Донецка - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:32 GMTБойцы НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 13:31 GMTВоеннослужащие из числа мобилизованных во время отработки навыков управления БМП-3 на военных сборах в Волгоградской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة18 فبراير, 12:56 GMTВоеннослужащий РСЗО Ураган в Харьковской области. - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة17 فبراير, 19:36 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала