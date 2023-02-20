https://sputnikarabic.ae/20230220/وزير-الطاقة-السعودي-قرار-أوبك-بخفض-الإنتاج-جاء-بناء-على-دراسات-1073751855.html

وزير الطاقة السعودي: قرار "أوبك+" بخفض الإنتاج جاء بناء على دراسات

وزير الطاقة السعودي: قرار "أوبك+" بخفض الإنتاج جاء بناء على دراسات

قال وزير الطاقة السعودي، عبد العزيز بن سلمان آل سعود، إن قرار "أوبك +" الخاص بالطاقة، والذي قوبل بهجوم كبير من عدة دول جاء بناء على دراسات وتوقعات صحيحة. 20.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-20T08:59+0000

2023-02-20T08:59+0000

2023-02-20T09:20+0000

السعودية

سوق النفط

وزير الطاقة السعودي

اقتصاد

الأخبار

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أضاف خلال كلمته في المنتدى السعودي للإعلام في نسخته الثانية، الذي يعقد في الرياض، أن قرار أوبك بلس بخفض إنتاج النفط جاء بمعزل عن أي تأثير سياسي، وبطريقة فنية بعيدة عن أي تجاذبات سياسية.وقال إن هناك صحفا بريطانية وأمريكية ممن هاجمت القرار في السابق، عادت وأشادت به، باعتباره قرارا سليما.وأوضح أن المملكة تحافظ على مصالحها مع الدول كافة، بيد أنها تهتم بمصالحها في المقام الأول لكل القرارات التي تصدر.وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، اتفقت الدول الأعضاء في تحالف "أوبك +"، على خفض حد الإنتاج الجماعي بمقدار مليوني برميل يوميا، فيما يعد أكبر عملية كبح للإمدادات منذ اتفاق عام 2020، في خضم انهيار الأسعار التاريخي بسبب الجائحة.وفي وثيقة للبيت الأبيض صدرت قبل القرار، أعربت الولايات المتحدة عن قلقها من هذه الخطوة لخفض إنتاج النفط، وقالت إنها قد تسبب أزمات رئيسية للبلاد ويمكن اعتبارها "عملا عدائيا".

https://sputnikarabic.ae/20230217/الرياض-اتفاق-أوبك-ساري-المفعول-حتى-نهاية-عام-2023-رغم-ارتفاع-الطلب-على-النفط--1073632903.html

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