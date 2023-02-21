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https://sputnikarabic.ae/20230221/اصطدام-نيزك-بوزن-نصف-طن-بالأرض-فيديو-1073806214.html
اصطدام نيزك بوزن "نصف طن" بالأرض... فيديو
اصطدام نيزك بوزن "نصف طن" بالأرض... فيديو
تعرّف العلماء والباحثون على بقايا ما وصف "جسما غامضا" تحطم في ولاية تكساس الأمريكية، وأكدوا أن هذا الجسم هو نيزك سقط بالقرب من ماك ألين، الأسبوع الماضي، وهو... 21.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-21T08:18+0000
2023-02-21T08:18+0000
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ودخل النيزك بسرعة تقدر بنحو 27000 ميل في الساعة، وفقًا لوكالة "ناسا"، فقد ساعدت الزاوية والسرعة التي دخلت بها الغلاف الجوي وصور رادارات الطقس بتحديد النيزك؟قالت عدة مؤسسات أمنية وتابعة للشرطة بالقرب من ماك ألين إنها تلقت مكالمات من السكان الذين سمعوا ما بدا وكأنه انفجار بعد الساعة الخامسة مساءً بتاريخ 15 فبراير/ شباط.وبدورها، شاركت جمعية النيزك الأمريكية، التي تجمع وتنشر معلومات حول مشاهدات النيزك في أمريكا، صورة النيزك بعد هبوطه في تكساس.وغالبًا ما تتفتت النيازك إلى شظايا خلال اختراقها الغلاف الجوي للأرض، ويبدو أن هذا النيزك فعل ذلك على ارتفاع 21 ميلًا، حيث قدرت "ناسا" حجم النيزك بنحو قدمين قبل تفتته، بحسب "cbsnews".وأكدت "ناسا" أن النيزك لم يتسبب لحسن الحظ بوقوع أضرار، على الرغم من امتلاكه قوة بلغت شدتها ما يشابه شدة انفجار 8 أطنان من مادة "تي إن تي" المتفجرة.
https://sputnikarabic.ae/20230220/دراسة-تكشف-عن-مادة-ثمينة-تتحرك-داخل-غلاف-الأرض-1073760089.html
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اصطدام نيزك بوزن "نصف طن" بالأرض... فيديو

08:18 GMT 21.02.2023
CC0 / Pixabay / نيزك يقترب من الأرض
نيزك يقترب من الأرض - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2023
CC0 / Pixabay /
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تعرّف العلماء والباحثون على بقايا ما وصف "جسما غامضا" تحطم في ولاية تكساس الأمريكية، وأكدوا أن هذا الجسم هو نيزك سقط بالقرب من ماك ألين، الأسبوع الماضي، وهو الجزء الجنوبي من ولاية تكساس الأمريكية في منطقة مجاورة مع الحدود المكسيكية.
ودخل النيزك بسرعة تقدر بنحو 27000 ميل في الساعة، وفقًا لوكالة "ناسا"، فقد ساعدت الزاوية والسرعة التي دخلت بها الغلاف الجوي وصور رادارات الطقس بتحديد النيزك؟
قالت عدة مؤسسات أمنية وتابعة للشرطة بالقرب من ماك ألين إنها تلقت مكالمات من السكان الذين سمعوا ما بدا وكأنه انفجار بعد الساعة الخامسة مساءً بتاريخ 15 فبراير/ شباط.

وتلقت مراقبة الحركة الجوية في هيوستن تقريرين من الطائرات حلقت بالقرب من نيزك سقط غربي المدينة، حسبما قال مدير شرطة مقاطعة هيدالغو، إيدي جويرا.

كوكب الأرض - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2023
مجتمع
دراسة تكشف عن "مادة ثمينة" تتحرك داخل غلاف الأرض
أمس, 11:38 GMT
وبدورها، شاركت جمعية النيزك الأمريكية، التي تجمع وتنشر معلومات حول مشاهدات النيزك في أمريكا، صورة النيزك بعد هبوطه في تكساس.

وقالت الجمعية إن ثلاثة نيازك مختلفة ضربت الأرض خلال ثلاثة أيام، أحدها سقط في تكساس (أمريكا) والثاني سقط في فرنسا والثالث في إيطاليا.

وغالبًا ما تتفتت النيازك إلى شظايا خلال اختراقها الغلاف الجوي للأرض، ويبدو أن هذا النيزك فعل ذلك على ارتفاع 21 ميلًا، حيث قدرت "ناسا" حجم النيزك بنحو قدمين قبل تفتته، بحسب "cbsnews".
وأكدت "ناسا" أن النيزك لم يتسبب لحسن الحظ بوقوع أضرار، على الرغم من امتلاكه قوة بلغت شدتها ما يشابه شدة انفجار 8 أطنان من مادة "تي إن تي" المتفجرة.
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