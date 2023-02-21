اصطدام نيزك بوزن "نصف طن" بالأرض... فيديو
تعرّف العلماء والباحثون على بقايا ما وصف "جسما غامضا" تحطم في ولاية تكساس الأمريكية، وأكدوا أن هذا الجسم هو نيزك سقط بالقرب من ماك ألين، الأسبوع الماضي، وهو الجزء الجنوبي من ولاية تكساس الأمريكية في منطقة مجاورة مع الحدود المكسيكية.
ودخل النيزك بسرعة تقدر بنحو 27000 ميل في الساعة، وفقًا لوكالة "ناسا"، فقد ساعدت الزاوية والسرعة التي دخلت بها الغلاف الجوي وصور رادارات الطقس بتحديد النيزك؟
قالت عدة مؤسسات أمنية وتابعة للشرطة بالقرب من ماك ألين إنها تلقت مكالمات من السكان الذين سمعوا ما بدا وكأنه انفجار بعد الساعة الخامسة مساءً بتاريخ 15 فبراير/ شباط.
وتلقت مراقبة الحركة الجوية في هيوستن تقريرين من الطائرات حلقت بالقرب من نيزك سقط غربي المدينة، حسبما قال مدير شرطة مقاطعة هيدالغو، إيدي جويرا.
أمس, 11:38 GMT
وبدورها، شاركت جمعية النيزك الأمريكية، التي تجمع وتنشر معلومات حول مشاهدات النيزك في أمريكا، صورة النيزك بعد هبوطه في تكساس.
#BREAKING Meteor in South Texas#Texas - #USA— CaliforniaNewsWatch (@CANews_Watch) February 20, 2023
NASA has now confirmed a half-ton meteorite has crashed into South Texas. It measured to be two feet wide, this incident occurred on Wednesday with NASA now just confirming it. @rawsalerts @IntelPointAlert pic.twitter.com/uzvfB1Ij3P
وقالت الجمعية إن ثلاثة نيازك مختلفة ضربت الأرض خلال ثلاثة أيام، أحدها سقط في تكساس (أمريكا) والثاني سقط في فرنسا والثالث في إيطاليا.
وغالبًا ما تتفتت النيازك إلى شظايا خلال اختراقها الغلاف الجوي للأرض، ويبدو أن هذا النيزك فعل ذلك على ارتفاع 21 ميلًا، حيث قدرت "ناسا" حجم النيزك بنحو قدمين قبل تفتته، بحسب "cbsnews".
وأكدت "ناسا" أن النيزك لم يتسبب لحسن الحظ بوقوع أضرار، على الرغم من امتلاكه قوة بلغت شدتها ما يشابه شدة انفجار 8 أطنان من مادة "تي إن تي" المتفجرة.