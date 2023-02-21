https://sputnikarabic.ae/20230221/الأمم-المتحدة-تعلن-عن-تقارب-متزايد-بين-الأطراف-الليبية-بشأن-انتخابات-2023-1073801863.html
الأمم المتحدة تعلن عن تقارب متزايد بين الأطراف الليبية بشأن "انتخابات 2023"
الأمم المتحدة تعلن عن تقارب متزايد بين الأطراف الليبية بشأن "انتخابات 2023"
أعلن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس البعثة الأممية في ليبيا، عبد الله باتيلي، عن "تقارب متزايد في الآراء بين الزعماء الليبيين بشأن وجوب إجراء... 21.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-21T07:06+0000
2023-02-21T07:06+0000
2023-02-21T07:06+0000
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وقال باتيلي، عبر حسابه على "تويتر"، إنه "أجرى سلسلة مشاورات، قبل مغادرته إلى نيويورك لتقديم إحاطة إلى مجلس الأمن، شملت رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، والقائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، ووفدا عن رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة".ورحّب المبعوث الأممي، "بالتزام الجميع لإيجاد حل بقيادة ليبية للأزمة السياسية الراهنة"، مطالباً بـ"العمل معاً لإنهاء المأزق الحالي، وتلبية تطلعات الشعب الليبي".وكان مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا، قد أعلنا مؤخرا في بيان مشترك، عن اتفاقهما على وضع "خريطة طريق" لاستكمال العملية الانتخابية وتوحيد المؤسسات الليبية، وذلك عقب لقاء جمع صالح والمشري في العاصمة المصرية القاهرة.وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، في مارس/ آذار الماضي.والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ليبيا اليوم, عبد الحميد الدبيبة, منظمة الأمم المتحدة, أخبار العالم الآن, الأخبار, العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم, عبد الحميد الدبيبة, منظمة الأمم المتحدة, أخبار العالم الآن, الأخبار, العالم العربي
الأمم المتحدة تعلن عن تقارب متزايد بين الأطراف الليبية بشأن "انتخابات 2023"
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أعلن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس البعثة الأممية في ليبيا، عبد الله باتيلي، عن "تقارب متزايد في الآراء بين الزعماء الليبيين بشأن وجوب إجراء الانتخابات في 2023".
وقال باتيلي، عبر حسابه على "تويتر"، إنه "أجرى سلسلة مشاورات، قبل مغادرته إلى نيويورك لتقديم إحاطة إلى مجلس الأمن، شملت رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، والقائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، ووفدا عن رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة
".
ورحّب المبعوث الأممي، "بالتزام الجميع لإيجاد حل بقيادة ليبية للأزمة السياسية الراهنة"، مطالباً بـ"العمل معاً لإنهاء المأزق الحالي، وتلبية تطلعات الشعب الليبي".
وكان مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا
، قد أعلنا مؤخرا في بيان مشترك، عن اتفاقهما على وضع "خريطة طريق" لاستكمال العملية الانتخابية وتوحيد المؤسسات الليبية، وذلك عقب لقاء جمع صالح والمشري في العاصمة المصرية القاهرة.
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، في مارس/ آذار الماضي.
والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة
، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.