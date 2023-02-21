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Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230221/الخارجية-الأمريكية-الصراع-الأوكراني-يجب-أن-ينتهي-بالدبلوماسية-والمفاوضات-1073854273.html
الخارجية الأمريكية: الصراع الأوكراني يجب أن ينتهي بالدبلوماسية والمفاوضات
الخارجية الأمريكية: الصراع الأوكراني يجب أن ينتهي بالدبلوماسية والمفاوضات
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، في مقابلة إن الصراع في أوكرانيا يجب أن ينتهي بالدبلوماسية والمفاوضات والرئيس فولوديمير زيلينسكي يعرف ذلك... 21.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-21T23:03+0000
2023-02-21T23:03+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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واشنطن - سبوتنيك. وقال برايس يوم الثلاثاء: "نحن نعلم، تماما كما يعلم الرئيس زيلينسكي، أن هذه الحرب يجب أن تنتهي بالدبلوماسية، ويجب أن تنتهي بالمفاوضات، والآن نحن نركز على تعزيز شركائنا الأوكرانيين، بحيث عندما تظهر طاولة المفاوضات هذه، يكون لشركائنا الأوكرانيين يد قوية قدر الإمكان".وأضاف المتحدث الرسمي أن إدارة بايدن ستعلن فرض عقوبات على الأفراد الروس في وقت لاحق من اليوم بسبب أدوارهم المزعومة في الصراع ضد أوكرانيا.وأمس الثلاثاء، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن الدول الغربية دربت ضباطًا من الكتائب القومية الأوكرانية وزودتها بالأسلحة؛ وأن كييف كانت تتفاوض مع الغرب بشأن توريد الأسلحة قبل بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.وقال بوتين، خلال كلمة له أمام الجمعية الفدرالية الروسية: "لقد تم تشجيع النازيين الجدد الأوكرانيين بشكل متزايد على الانخراط في أعمال إرهابية في دونباس. ودربت الأكاديميات والمدارس الغربية ضباط الكتائب القومية، وزودتها بالأسلحة. وأود أن أؤكد أنه حتى قبل بدء العملية العسكرية الخاصة، جرت مفاوضات بين كييف والغرب بشأن إمداد أوكرانيا بأنظمة الدفاع الجوي والطائرات المقاتلة وغيرها من التقنيات الثقيلة ".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية
https://sputnikarabic.ae/20230221/ترامب-العالم-أقرب-إلى-الحرب-العالمية-الثالثة-من-أي-وقت-مضى-1073854085.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا

الخارجية الأمريكية: الصراع الأوكراني يجب أن ينتهي بالدبلوماسية والمفاوضات

23:03 GMT 21.02.2023
© AFP 2023 / NICHOLAS KAMMالمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس
المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2023
© AFP 2023 / NICHOLAS KAMM
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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، في مقابلة إن الصراع في أوكرانيا يجب أن ينتهي بالدبلوماسية والمفاوضات والرئيس فولوديمير زيلينسكي يعرف ذلك أيضا.
واشنطن - سبوتنيك. وقال برايس يوم الثلاثاء: "نحن نعلم، تماما كما يعلم الرئيس زيلينسكي، أن هذه الحرب يجب أن تنتهي بالدبلوماسية، ويجب أن تنتهي بالمفاوضات، والآن نحن نركز على تعزيز شركائنا الأوكرانيين، بحيث عندما تظهر طاولة المفاوضات هذه، يكون لشركائنا الأوكرانيين يد قوية قدر الإمكان".
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وأضاف المتحدث الرسمي أن إدارة بايدن ستعلن فرض عقوبات على الأفراد الروس في وقت لاحق من اليوم بسبب أدوارهم المزعومة في الصراع ضد أوكرانيا.
وأمس الثلاثاء، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن الدول الغربية دربت ضباطًا من الكتائب القومية الأوكرانية وزودتها بالأسلحة؛ وأن كييف كانت تتفاوض مع الغرب بشأن توريد الأسلحة قبل بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
وقال بوتين، خلال كلمة له أمام الجمعية الفدرالية الروسية: "لقد تم تشجيع النازيين الجدد الأوكرانيين بشكل متزايد على الانخراط في أعمال إرهابية في دونباس. ودربت الأكاديميات والمدارس الغربية ضباط الكتائب القومية، وزودتها بالأسلحة. وأود أن أؤكد أنه حتى قبل بدء العملية العسكرية الخاصة، جرت مفاوضات بين كييف والغرب بشأن إمداد أوكرانيا بأنظمة الدفاع الجوي والطائرات المقاتلة وغيرها من التقنيات الثقيلة ".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية
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