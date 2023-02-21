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بوتين: من المستحيل هزيمة روسيا في ساحة المعركة
Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230221/الدفاع-البيلاروسية-تعلن-تمركز-مجموعة-كبيرة-من-القوات-الأوكرانية-قرب-حدودها-1073811325.html
الدفاع البيلاروسية تعلن تمركز مجموعة كبيرة من القوات الأوكرانية قرب حدودها
الدفاع البيلاروسية تعلن تمركز مجموعة كبيرة من القوات الأوكرانية قرب حدودها
أعلن رئيس إدارة التعاون العسكري الدولي ومساعد وزير الدفاع البيلاروسي لشؤون التعاون العسكري الدولي، فاليري ريفينكو، اليوم الثلاثاء، أن هناك مجموعة كبيرة من... 21.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-21T09:03+0000
2023-02-21T09:05+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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ونقل المكتب الصحفي لوزارة الدفاع البيلاروسية عن ريفينكو قوله: "أدى النزاع المسلح في أوكرانيا إلى تفاقم الوضع بشكل كبير على الحدود الجنوبية لجمهورية بيلاروسيا".وأضاف ريفينكوف: "في الوقت الحاضر تتمركز مجموعة كبيرة من القوات الأوكرانية في المنطقة المجاورة مباشرة للقسم البيلاروسي الأوكراني من حدود الدولة".وقام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أواخر الشهر الماضي، بزيارة رسمية إلى مينسك بحث خلالها مع نظيره البيلاروسي مواصلة تطوير العلاقات بين البلدين، والشراكة الاستراتيجية والتحالف، مع التركيز على التفاعل والتكامل في إطار دولة الاتحاد، وكذلك المسائل الملحة المتعلقة بالأجندة الدولية والإقليمية.
https://sputnikarabic.ae/20230206/الغرب-يكثف-النشاط-الجوي-العسكري-على-حدود-بيلاروسيا-1073196219.html
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العالم
العالم

الدفاع البيلاروسية تعلن تمركز مجموعة كبيرة من القوات الأوكرانية قرب حدودها

09:03 GMT 21.02.2023 (تم التحديث: 09:05 GMT 21.02.2023)
© Sputnik . Viktor Tolochko / الانتقال إلى بنك الصورإقبال اللاجئين الأوكرانيين إلى بيلاروسيا، 11 مارس 2022
إقبال اللاجئين الأوكرانيين إلى بيلاروسيا، 11 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2023
© Sputnik . Viktor Tolochko
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أعلن رئيس إدارة التعاون العسكري الدولي ومساعد وزير الدفاع البيلاروسي لشؤون التعاون العسكري الدولي، فاليري ريفينكو، اليوم الثلاثاء، أن هناك مجموعة كبيرة من القوات الأوكرانية تتمركز بالقرب من الحدود البيلاروسية-الأوكرانية.
ونقل المكتب الصحفي لوزارة الدفاع البيلاروسية عن ريفينكو قوله: "أدى النزاع المسلح في أوكرانيا إلى تفاقم الوضع بشكل كبير على الحدود الجنوبية لجمهورية بيلاروسيا".
تدريبات الأخوة الدائمة 2020، في إطار التدريبات العسكرية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، في حقل لوسفيدو بالقرب من مدينة فيتيبسك، قوات الجيش البيلاروسي، بيلاروسيا 16 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2023
الغرب يكثف النشاط الجوي العسكري على حدود بيلاروسيا
6 فبراير, 20:34 GMT
وأضاف ريفينكوف: "في الوقت الحاضر تتمركز مجموعة كبيرة من القوات الأوكرانية في المنطقة المجاورة مباشرة للقسم البيلاروسي الأوكراني من حدود الدولة".
وقام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أواخر الشهر الماضي، بزيارة رسمية إلى مينسك بحث خلالها مع نظيره البيلاروسي مواصلة تطوير العلاقات بين البلدين، والشراكة الاستراتيجية والتحالف، مع التركيز على التفاعل والتكامل في إطار دولة الاتحاد، وكذلك المسائل الملحة المتعلقة بالأجندة الدولية والإقليمية.
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