https://sputnikarabic.ae/20230221/الدفاع-البيلاروسية-تعلن-تمركز-مجموعة-كبيرة-من-القوات-الأوكرانية-قرب-حدودها-1073811325.html
الدفاع البيلاروسية تعلن تمركز مجموعة كبيرة من القوات الأوكرانية قرب حدودها
الدفاع البيلاروسية تعلن تمركز مجموعة كبيرة من القوات الأوكرانية قرب حدودها
أعلن رئيس إدارة التعاون العسكري الدولي ومساعد وزير الدفاع البيلاروسي لشؤون التعاون العسكري الدولي، فاليري ريفينكو، اليوم الثلاثاء، أن هناك مجموعة كبيرة من... 21.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-21T09:03+0000
2023-02-21T09:03+0000
2023-02-21T09:05+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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ونقل المكتب الصحفي لوزارة الدفاع البيلاروسية عن ريفينكو قوله: "أدى النزاع المسلح في أوكرانيا إلى تفاقم الوضع بشكل كبير على الحدود الجنوبية لجمهورية بيلاروسيا".وأضاف ريفينكوف: "في الوقت الحاضر تتمركز مجموعة كبيرة من القوات الأوكرانية في المنطقة المجاورة مباشرة للقسم البيلاروسي الأوكراني من حدود الدولة".وقام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أواخر الشهر الماضي، بزيارة رسمية إلى مينسك بحث خلالها مع نظيره البيلاروسي مواصلة تطوير العلاقات بين البلدين، والشراكة الاستراتيجية والتحالف، مع التركيز على التفاعل والتكامل في إطار دولة الاتحاد، وكذلك المسائل الملحة المتعلقة بالأجندة الدولية والإقليمية.
https://sputnikarabic.ae/20230206/الغرب-يكثف-النشاط-الجوي-العسكري-على-حدود-بيلاروسيا-1073196219.html
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العالم
الدفاع البيلاروسية تعلن تمركز مجموعة كبيرة من القوات الأوكرانية قرب حدودها
09:03 GMT 21.02.2023 (تم التحديث: 09:05 GMT 21.02.2023) تابعنا عبر
أعلن رئيس إدارة التعاون العسكري الدولي ومساعد وزير الدفاع البيلاروسي لشؤون التعاون العسكري الدولي، فاليري ريفينكو، اليوم الثلاثاء، أن هناك مجموعة كبيرة من القوات الأوكرانية تتمركز بالقرب من الحدود البيلاروسية-الأوكرانية.
ونقل المكتب الصحفي لوزارة الدفاع البيلاروسية عن ريفينكو قوله: "أدى النزاع المسلح في أوكرانيا إلى تفاقم الوضع بشكل كبير على الحدود الجنوبية لجمهورية بيلاروسيا".
وأضاف ريفينكوف: "في الوقت الحاضر تتمركز مجموعة كبيرة من القوات الأوكرانية في المنطقة المجاورة مباشرة للقسم البيلاروسي الأوكراني من حدود الدولة".
وقام
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أواخر الشهر الماضي، بزيارة رسمية إلى مينسك بحث خلالها مع نظيره البيلاروسي مواصلة تطوير العلاقات بين البلدين، والشراكة الاستراتيجية والتحالف، مع التركيز على التفاعل والتكامل في إطار دولة الاتحاد، وكذلك المسائل الملحة المتعلقة بالأجندة الدولية والإقليمية.