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الصين تدعو الولايات المتحدة للتوقف عن "صب الزيت على النار" في أوكرانيا
الصين تدعو الولايات المتحدة للتوقف عن "صب الزيت على النار" في أوكرانيا
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ ون بين، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة يجب أن تتوقف عن "تدفئة يديها على حساب مصائب الآخرين"، وأن تبذل جهودا... 21.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-21T12:30+0000
2023-02-21T12:30+0000
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في وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة لديها معلومات تفيد بأن الصين تفكر في تقديم مساعدة عسكرية "قاتلة" لروسيا، موضحًا أنها يمكن أن تكون أسلحة وذخيرة. وبحسب قوله، قدمت الشركات الصينية الخاصة لروسيا أقصى قدر من الدعم "غير الفتاك".وشدد على أن الصين لن تقبل أبدا تعليمات بل وحتى تهديدات وضغوط من الولايات المتحدة فيما يتعلق بالعلاقات الروسية الصينية.وقال: "يجب على الولايات المتحدة إعادة التفكير بجدية في أفعالها، والتوقف عن صب الزيت على النار، وتدفئة أيديها على حساب مصائب الآخرين، واغتنام الفرصة للاستفادة".كما حث الدبلوماسي الولايات المتحدة على بذل جهود لتسهيل محادثات السلام، كما تفعل الصين.
https://sputnikarabic.ae/20230221/وزير-الخارجية-الصيني-يقول-إن-بلاده-قلقة-للغاية-من-تأجيج-النزاع-في-أوكرانيا-1073799649.html
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الصين, روسيا, العالم
الصين, روسيا, العالم

الصين تدعو الولايات المتحدة للتوقف عن "صب الزيت على النار" في أوكرانيا

12:30 GMT 21.02.2023
© AP Photo / NOEL CELISإنزال العلم الصيني حدادا على وفاة الزعيم الصيني السابق جيانغ تسه مين، في مبنى وزارة الخارجية الصينية في بكين في بتاريخ 1 ديسمبر 2022
إنزال العلم الصيني حدادا على وفاة الزعيم الصيني السابق جيانغ تسه مين، في مبنى وزارة الخارجية الصينية في بكين في بتاريخ 1 ديسمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2023
© AP Photo / NOEL CELIS
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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ ون بين، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة يجب أن تتوقف عن "تدفئة يديها على حساب مصائب الآخرين"، وأن تبذل جهودا لتسهيل محادثات السلام.
في وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة لديها معلومات تفيد بأن الصين تفكر في تقديم مساعدة عسكرية "قاتلة" لروسيا، موضحًا أنها يمكن أن تكون أسلحة وذخيرة. وبحسب قوله، قدمت الشركات الصينية الخاصة لروسيا أقصى قدر من الدعم "غير الفتاك".

وقال وانغ ون بين في تعليقه على تصريحات بلينكن إن علاقات الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي بين الصين وروسيا تقوم على مبادئ عدم الانحياز مع الكتل وعدم المواجهة وعدم استهداف أطراف ثالثة، فهذه القضية تدخل في سيادة دولتين مستقلتين.

وشدد على أن الصين لن تقبل أبدا تعليمات بل وحتى تهديدات وضغوط من الولايات المتحدة فيما يتعلق بالعلاقات الروسية الصينية.
وزير الخارجية الصيني، تشين جانغ - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2023
وزير الخارجية الصيني يقول إن بلاده قلقة للغاية من تأجيج الأزمة في أوكرانيا
05:05 GMT
وقال: "يجب على الولايات المتحدة إعادة التفكير بجدية في أفعالها، والتوقف عن صب الزيت على النار، وتدفئة أيديها على حساب مصائب الآخرين، واغتنام الفرصة للاستفادة".
كما حث الدبلوماسي الولايات المتحدة على بذل جهود لتسهيل محادثات السلام، كما تفعل الصين.
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