https://sputnikarabic.ae/20230221/بكين-تتهم-واشنطن-بازدواجية-المعايير-خلال-مناقشة-المشكلة-النووية-الكورية-الشمالية-1073798743.html
بكين تتهم واشنطن بازدواجية المعايير خلال مناقشة المشكلة النووية الكورية الشمالية
بكين تتهم واشنطن بازدواجية المعايير خلال مناقشة المشكلة النووية الكورية الشمالية
أعلن نائب المندوب الدائم الصيني لدى مجلس الأمن الدولي، داي بين، أن الولايات المتحدة وعدد من الدول يصرون على مناقشة المشكلة النووية الكورية الشمالية، وفي نفس... 21.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-21T00:49+0000
2023-02-21T00:49+0000
2023-02-21T00:49+0000
الصين
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
كوريا الشمالية
معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية
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الأمم المتحدة – سبوتنيك. وقال بين خلال جلسة مجلس الأمن الدولي، "يجب أن يبتعد جميع الأطراف عن المعايير المزدوجة. تصر الولايات ودول أخرى على مناقشة المشكلة النووية الكورية الشمالية، في حين تتهرب من التزاماتها بمشاركتها في التعاون النووي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ما يتعارض مع أهداف اتفاق عدم انتشار السلاح النووي".وأشار المسؤول إلى أن سلوك الولايات المتحدة وعدد من الدول يؤدي لانتشار المواد النووية والتأثير السلبي على نزع النووي من شبه الجزيرة الكورية، وأيضا سيزيد تهديد نشوب نزاع مسلح في المنطقة.
https://sputnikarabic.ae/20230220/الأمم-المتحدة-تدعو-للتفاوض-الدبلوماسي-حول-كوريا-الشمالية-وتوسيع-قنوات-التواصل-1073798491.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
الصين, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, كوريا الشمالية, معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية
الصين, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, كوريا الشمالية, معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية
بكين تتهم واشنطن بازدواجية المعايير خلال مناقشة المشكلة النووية الكورية الشمالية
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أعلن نائب المندوب الدائم الصيني لدى مجلس الأمن الدولي، داي بين، أن الولايات المتحدة وعدد من الدول يصرون على مناقشة المشكلة النووية الكورية الشمالية، وفي نفس الوقت تتهرب من التزاماتها وتشارك في التعاون النووي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، الذي يتعارض مع أهداف اتفاق عدم انتشار السلاح النووي.
الأمم المتحدة – سبوتنيك. وقال بين خلال جلسة مجلس الأمن الدولي، "يجب أن يبتعد جميع الأطراف عن المعايير المزدوجة
. تصر الولايات ودول أخرى على مناقشة المشكلة النووية الكورية الشمالية، في حين تتهرب من التزاماتها بمشاركتها في التعاون النووي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ما يتعارض مع أهداف اتفاق عدم انتشار السلاح النووي
".
وأشار المسؤول إلى أن سلوك الولايات المتحدة وعدد من الدول يؤدي لانتشار المواد النووية والتأثير السلبي على نزع النووي من شبه الجزيرة الكورية، وأيضا سيزيد تهديد نشوب نزاع مسلح في المنطقة.