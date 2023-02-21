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بكين تتهم واشنطن بازدواجية المعايير خلال مناقشة المشكلة النووية الكورية الشمالية
بكين تتهم واشنطن بازدواجية المعايير خلال مناقشة المشكلة النووية الكورية الشمالية
أعلن نائب المندوب الدائم الصيني لدى مجلس الأمن الدولي، داي بين، أن الولايات المتحدة وعدد من الدول يصرون على مناقشة المشكلة النووية الكورية الشمالية، وفي نفس... 21.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-21T00:49+0000
2023-02-21T00:49+0000
الصين
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
كوريا الشمالية
معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية
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الأمم المتحدة – سبوتنيك. وقال بين خلال جلسة مجلس الأمن الدولي، "يجب أن يبتعد جميع الأطراف عن المعايير المزدوجة. تصر الولايات ودول أخرى على مناقشة المشكلة النووية الكورية الشمالية، في حين تتهرب من التزاماتها بمشاركتها في التعاون النووي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ما يتعارض مع أهداف اتفاق عدم انتشار السلاح النووي".وأشار المسؤول إلى أن سلوك الولايات المتحدة وعدد من الدول يؤدي لانتشار المواد النووية والتأثير السلبي على نزع النووي من شبه الجزيرة الكورية، وأيضا سيزيد تهديد نشوب نزاع مسلح في المنطقة.
https://sputnikarabic.ae/20230220/الأمم-المتحدة-تدعو-للتفاوض-الدبلوماسي-حول-كوريا-الشمالية-وتوسيع-قنوات-التواصل-1073798491.html
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الصين, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, كوريا الشمالية, معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية
الصين, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, كوريا الشمالية, معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية

بكين تتهم واشنطن بازدواجية المعايير خلال مناقشة المشكلة النووية الكورية الشمالية

00:49 GMT 21.02.2023
© AFP 2023 / -وزير الخارجية الصيني، تشين جانغ
وزير الخارجية الصيني، تشين جانغ - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2023
© AFP 2023 / -
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أعلن نائب المندوب الدائم الصيني لدى مجلس الأمن الدولي، داي بين، أن الولايات المتحدة وعدد من الدول يصرون على مناقشة المشكلة النووية الكورية الشمالية، وفي نفس الوقت تتهرب من التزاماتها وتشارك في التعاون النووي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، الذي يتعارض مع أهداف اتفاق عدم انتشار السلاح النووي.
الأمم المتحدة – سبوتنيك. وقال بين خلال جلسة مجلس الأمن الدولي، "يجب أن يبتعد جميع الأطراف عن المعايير المزدوجة. تصر الولايات ودول أخرى على مناقشة المشكلة النووية الكورية الشمالية، في حين تتهرب من التزاماتها بمشاركتها في التعاون النووي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ما يتعارض مع أهداف اتفاق عدم انتشار السلاح النووي".
الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يتحدث في مؤتمر صحفي خلال مؤتمر المناخ (كوب 27) في مدينة شرم الشيخ، مصر، 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2023
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أمس, 23:20 GMT
وأشار المسؤول إلى أن سلوك الولايات المتحدة وعدد من الدول يؤدي لانتشار المواد النووية والتأثير السلبي على نزع النووي من شبه الجزيرة الكورية، وأيضا سيزيد تهديد نشوب نزاع مسلح في المنطقة.
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