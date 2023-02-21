عربي
بوتين: من المستحيل هزيمة روسيا في ساحة المعركة
Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230221/بوتين-لا-يوجد-بلد-في-العالم-لديه-مثل-هذا-العدد-من-القواعد-العسكرية-في-الخارج-مثل-الولايات-المتحدة-1073813845.html
بوتين: لا يوجد بلد في العالم لديه مثل هذا العدد من القواعد العسكرية في الخارج مثل الولايات المتحدة
بوتين: لا يوجد بلد في العالم لديه مثل هذا العدد من القواعد العسكرية في الخارج مثل الولايات المتحدة
أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أنه لا يوجد بلد في العالم لديه مثل هذا العدد من القواعد العسكرية في الخارج مثل الولايات المتحدة الأمريكية. 21.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-21T09:31+0000
2023-02-21T09:59+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
فلاديمير بوتين
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وأشار بوتين خلال رسالته أمام الجمعية الفيدرالية إلى أن الدول الغربية قررت "الاختباء وراء مظلة" من روسيا والكوكب كله مشبع بالقواعد العسكرية الأمريكية.واعتبر بوتين أنه لطالما كانت روسيا منفتحة على الحوار مع الغرب بشأن الأمن، لكنها في المقابل تلقت رد فعل معاكس وبطريقة منافقة عبر توسع حدود حلف شمال الأطلسي "الناتو".
https://sputnikarabic.ae/20230221/بوتين-يلقي-خطابه-السنوي-أمام-الجمعية-الفيدرالية-الروسية-فيديو-1073810648.html
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روسيا, فلاديمير بوتين
روسيا, فلاديمير بوتين

بوتين: لا يوجد بلد في العالم لديه مثل هذا العدد من القواعد العسكرية في الخارج مثل الولايات المتحدة

09:31 GMT 21.02.2023 (تم التحديث: 09:59 GMT 21.02.2023)
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلقي خطابه السنوي أمام الجمعية الفيدرالية في موسكو، روسيا 21 فبراير 2023
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلقي خطابه السنوي أمام الجمعية الفيدرالية في موسكو، روسيا 21 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2023
© Sputnik . Pavel Bednyakov
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أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أنه لا يوجد بلد في العالم لديه مثل هذا العدد من القواعد العسكرية في الخارج مثل الولايات المتحدة الأمريكية.
وأشار بوتين خلال رسالته أمام الجمعية الفيدرالية إلى أن الدول الغربية قررت "الاختباء وراء مظلة" من روسيا والكوكب كله مشبع بالقواعد العسكرية الأمريكية.
واعتبر بوتين أنه لطالما كانت روسيا منفتحة على الحوار مع الغرب بشأن الأمن، لكنها في المقابل تلقت رد فعل معاكس وبطريقة منافقة عبر توسع حدود حلف شمال الأطلسي "الناتو".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلقي خطابه السنوي أمام الجمعية الفيدرالية في موسكو، روسيا 21 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوتين: كلما وصل أسلحة إلى أوكرانيا بمدى أكبر كلما دفعنا التهديد بعيدا عن حدودنا... فيديو
09:06 GMT
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- سبوتنيك عربيبوتين: كلما وصل أسلحة إلى أوكرانيا بمدى أكبر كلما دفعنا التهديد بعيدا عن حدودنا... فيديو09:06 GMTРеактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:51 GMT
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