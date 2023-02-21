https://sputnikarabic.ae/20230221/بوتين-لا-يوجد-بلد-في-العالم-لديه-مثل-هذا-العدد-من-القواعد-العسكرية-في-الخارج-مثل-الولايات-المتحدة-1073813845.html
بوتين: لا يوجد بلد في العالم لديه مثل هذا العدد من القواعد العسكرية في الخارج مثل الولايات المتحدة
بوتين: لا يوجد بلد في العالم لديه مثل هذا العدد من القواعد العسكرية في الخارج مثل الولايات المتحدة
أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أنه لا يوجد بلد في العالم لديه مثل هذا العدد من القواعد العسكرية في الخارج مثل الولايات المتحدة الأمريكية. 21.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-21T09:31+0000
2023-02-21T09:31+0000
2023-02-21T09:59+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
فلاديمير بوتين
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وأشار بوتين خلال رسالته أمام الجمعية الفيدرالية إلى أن الدول الغربية قررت "الاختباء وراء مظلة" من روسيا والكوكب كله مشبع بالقواعد العسكرية الأمريكية.واعتبر بوتين أنه لطالما كانت روسيا منفتحة على الحوار مع الغرب بشأن الأمن، لكنها في المقابل تلقت رد فعل معاكس وبطريقة منافقة عبر توسع حدود حلف شمال الأطلسي "الناتو".
https://sputnikarabic.ae/20230221/بوتين-يلقي-خطابه-السنوي-أمام-الجمعية-الفيدرالية-الروسية-فيديو-1073810648.html
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روسيا, فلاديمير بوتين
بوتين: لا يوجد بلد في العالم لديه مثل هذا العدد من القواعد العسكرية في الخارج مثل الولايات المتحدة
09:31 GMT 21.02.2023 (تم التحديث: 09:59 GMT 21.02.2023) تابعنا عبر
يتبع
أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أنه لا يوجد بلد في العالم لديه مثل هذا العدد من القواعد العسكرية في الخارج مثل الولايات المتحدة الأمريكية.
وأشار بوتين خلال رسالته أمام الجمعية الفيدرالية إلى أن الدول الغربية قررت "الاختباء وراء مظلة" من روسيا والكوكب كله مشبع بالقواعد العسكرية الأمريكية.
واعتبر بوتين أنه لطالما كانت روسيا منفتحة على الحوار مع الغرب بشأن الأمن، لكنها في المقابل تلقت رد فعل معاكس وبطريقة منافقة عبر توسع حدود حلف شمال الأطلسي "الناتو".