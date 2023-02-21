https://sputnikarabic.ae/20230221/بوتين-يقدم-إلى-مجلس-الدوما-مشروع-قانون-بشأن-تعليق-مشاركة-روسيا-في-معاهدة-ستارت-1073850589.html
بوتين يقدم إلى مجلس الدوما مشروع قانون بشأن تعليق مشاركة روسيا في معاهدة "ستارت"
بوتين يقدم إلى مجلس الدوما مشروع قانون بشأن تعليق مشاركة روسيا في معاهدة "ستارت"
قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى مجلس الدوما مشروع قانون بشأن تعليق مشاركة روسيا في معاهدة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (ستارت). 21.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-21T19:21+0000
2023-02-21T19:21+0000
2023-02-21T19:22+0000
روسيا
معاهدة ستارت
تعليق
الدوما
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وقال رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين، إن النواب سينظرون في مشروع القانون "بشأن تعليق روسيا الاتحادية لسير المعاهدة بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية بشأن تدابير تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها" غدا 22 شباط / فبراير.هذا وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أن بلاده تعلق مشاركتها في معاهدة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها "ستارت" الموقعة بين موسكو وواشنطن.وقال بوتين خلال خطابه أمام الجمعية الفيدرالية: "أنا مضطر لأن أعلن اليوم أن روسيا ستعلق مشاركتها في معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية".وأضاف بوتين بالقول: " أكرر روسيا غير منسحبة من المعاهدة، لكنها تعلق مشاركتها دول مثل فرنسا وبريطانيا سوف نأخذ في الاعتبار ترساناتهم الاستراتيجية، أي القدرة الهجومية المشتركة لتحالف (شمال الأطلسي)".وأشارت الخارجية الروسية إلى أن موسكو ستواصل الالتزام بالقيود المفروضة على الترسانة النووية ، التي نصت عليها المعاهدة ، على الرغم من تعليق عملها. وفي وقت لاحق ، أعرب مجلس الأمن القومي الأمريكي عن استعداده للعودة إلى المفاوضات مع روسيا حول موضوع "ستارت".
https://sputnikarabic.ae/20230221/بوتين-روسيا-تعلق-مشاركتها-في-معاهدة-ستارت-1073820000.html
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روسيا, معاهدة ستارت, تعليق, الدوما
روسيا, معاهدة ستارت, تعليق, الدوما
بوتين يقدم إلى مجلس الدوما مشروع قانون بشأن تعليق مشاركة روسيا في معاهدة "ستارت"
19:21 GMT 21.02.2023 (تم التحديث: 19:22 GMT 21.02.2023) تابعنا عبر
قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى مجلس الدوما مشروع قانون بشأن تعليق مشاركة روسيا في معاهدة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (ستارت).
وقال رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين، إن النواب سينظرون في مشروع القانون "بشأن تعليق روسيا الاتحادية لسير المعاهدة بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية بشأن تدابير تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها" غدا 22 شباط / فبراير.
هذا وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أن بلاده تعلق مشاركتها في معاهدة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها "ستارت" الموقعة بين موسكو وواشنطن.
وقال بوتين خلال خطابه أمام الجمعية الفيدرالية: "أنا مضطر لأن أعلن اليوم أن روسيا ستعلق مشاركتها في معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية".
وأضاف بوتين بالقول: " أكرر روسيا غير منسحبة من المعاهدة، لكنها تعلق مشاركتها دول مثل فرنسا وبريطانيا سوف نأخذ في الاعتبار ترساناتهم الاستراتيجية، أي القدرة الهجومية المشتركة لتحالف (شمال الأطلسي)".
وأشارت الخارجية الروسية إلى أن موسكو ستواصل الالتزام بالقيود المفروضة على الترسانة النووية ، التي نصت عليها المعاهدة ، على الرغم من تعليق عملها. وفي وقت لاحق ، أعرب مجلس الأمن القومي الأمريكي عن استعداده للعودة إلى المفاوضات مع روسيا حول موضوع "ستارت".