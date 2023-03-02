https://sputnikarabic.ae/20230302/معاهدة-ستارت-3-بين-روسيا-والولايات-المتحدة-1074222529.html
معاهدة "ستارت 3" بين روسيا والولايات المتحدة
معاهدة "ستارت 3" بين روسيا والولايات المتحدة
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في رسالة وجهها إلى الجمعية الفيدرالية، يوم الثلاثاء 21 فبراير/ شباط، أن موسكو ستعلق مشاركتها في معاهدة الأسلحة الهجومية... 02.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-02T12:18+0000
2023-03-02T12:18+0000
2023-03-02T12:19+0000
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وقّعت روسيا الاتحادية والولايات المتحدة هذه الوثيقة في عام 2010 بهدف تقليص الترسانة النووية للطرفين. وفي عام 2021، تم تمديد صلاحيتها لمدة خمس سنوات، على الرغم من الادعاءات المتبادلة بانتهاك الاتفاقية.ما هي شروط إبرام العقد وما تم تحقيقه على مدار الـ 12 عامًا الماضية، تعرّف عليها من خلال المخطط المعلوماتي الذي أعده لكم فريق عمل "سبوتنيك".اقرأ أيضا - بوتين: كلما وصلت أسلحة إلى أوكرانيا بمدى أكبر كلما دفعنا التهديد بعيدا عن حدودنا... فيديو
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انفوجرافيك, رصد عسكري, инфографика
انفوجرافيك, رصد عسكري, инфографика
معاهدة "ستارت 3" بين روسيا والولايات المتحدة
12:18 GMT 02.03.2023 (تم التحديث: 12:19 GMT 02.03.2023) تابعنا عبر
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في رسالة وجهها إلى الجمعية الفيدرالية، يوم الثلاثاء 21 فبراير/ شباط، أن موسكو ستعلق مشاركتها في معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "ستارت".
وقّعت روسيا الاتحادية والولايات المتحدة هذه الوثيقة في عام 2010 بهدف تقليص الترسانة النووية للطرفين. وفي عام 2021، تم تمديد صلاحيتها لمدة خمس سنوات، على الرغم من الادعاءات المتبادلة بانتهاك الاتفاقية.
ما هي شروط إبرام العقد وما تم تحقيقه على مدار الـ 12 عامًا الماضية، تعرّف عليها من خلال المخطط المعلوماتي الذي أعده لكم فريق عمل "سبوتنيك".