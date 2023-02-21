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https://sputnikarabic.ae/20230221/بوركينا-فاسو-مقتل-51-جنديا-في-هجوم-مسلح-1073799040.html
بوركينا فاسو.. مقتل 51 جنديا في هجوم مسلح
بوركينا فاسو.. مقتل 51 جنديا في هجوم مسلح
قُتل 51 جنديا على الأقل في الكمين الأخير الذي وقع في منطقة الساحل بشمال بوركينا فاسو، مع العثور على المزيد من الجثث وسط استمرار عمليات البحث، حسبما ذكر الجيش... 21.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-21T02:14+0000
2023-02-21T02:14+0000
العالم
بوركينا فاسو
مقتل جنود
هجوم مسلح
كمين
هجوم على كمين
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واستهدف كمين وحدة عسكرية بين ديو وأورسي في محافظة أودالان يوم الجمعة الماضي، وفقا للتقارير الأولية للجيش، التي أعطت تقديرات أولية للخسائر بثمانية قتلى وثلاثة جرحى والعديد من المفقودين بين الجنود.وقال المصدر نفسه أيضا إن نحو 60 إرهابيا قتلوا خلال هجوم جوي مضاد.وأشار الجيش في تحديث جديد إلى أنه بحلول نهاية يوم الاثنين، تم العثور على 43 جثة أخرى، ليصل العدد المؤقت للقتلى إلى 51 جنديا.وأفاد البيان الجديد أن العمليات مستمرة مع تكثيف العمليات الجوية، حيث تم تحييد مائة إرهابي وتدمير معداتهم، مضيفا أن هذا الرقم يضاف إلى 60 إرهابيا تم تحييدهم منذ بداية الهجوم المضاد.وتواجه البلاد تمردا إرهابيا اندلع من مالي المجاورة في عام 2015، حيث قتل الآلاف من المدنيين والجنود والشرطة، وأجبر أكثر من مليوني شخص على الفرار من ديارهم.
https://sputnikarabic.ae/20230220/مقتل-8-جنود-في-كمين-لمسلحين-شمالي-بوركينافاسو-1073768445.html
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العالم, بوركينا فاسو, مقتل جنود, هجوم مسلح, كمين, هجوم على كمين
العالم, بوركينا فاسو, مقتل جنود, هجوم مسلح, كمين, هجوم على كمين

بوركينا فاسو.. مقتل 51 جنديا في هجوم مسلح

02:14 GMT 21.02.2023
© AP Photo / AP Photo/Sunday Alamba, Fileالإرهاب في بوركينا فاسو
الإرهاب في بوركينا فاسو - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2023
© AP Photo / AP Photo/Sunday Alamba, File
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قُتل 51 جنديا على الأقل في الكمين الأخير الذي وقع في منطقة الساحل بشمال بوركينا فاسو، مع العثور على المزيد من الجثث وسط استمرار عمليات البحث، حسبما ذكر الجيش في بيان صدر مساء يوم الاثنين.
واستهدف كمين وحدة عسكرية بين ديو وأورسي في محافظة أودالان يوم الجمعة الماضي، وفقا للتقارير الأولية للجيش، التي أعطت تقديرات أولية للخسائر بثمانية قتلى وثلاثة جرحى والعديد من المفقودين بين الجنود.
وقال المصدر نفسه أيضا إن نحو 60 إرهابيا قتلوا خلال هجوم جوي مضاد.
وأشار الجيش في تحديث جديد إلى أنه بحلول نهاية يوم الاثنين، تم العثور على 43 جثة أخرى، ليصل العدد المؤقت للقتلى إلى 51 جنديا.
جنود من بوركينا فاسو يقومون بدورية شمال البلاد - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2023
مقتل 8 جنود في كمين لمسلحين شمالي بوركينافاسو
أمس, 13:18 GMT
وأفاد البيان الجديد أن العمليات مستمرة مع تكثيف العمليات الجوية، حيث تم تحييد مائة إرهابي وتدمير معداتهم، مضيفا أن هذا الرقم يضاف إلى 60 إرهابيا تم تحييدهم منذ بداية الهجوم المضاد.
وتواجه البلاد تمردا إرهابيا اندلع من مالي المجاورة في عام 2015، حيث قتل الآلاف من المدنيين والجنود والشرطة، وأجبر أكثر من مليوني شخص على الفرار من ديارهم.
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Женщина проходит мимо воронки от взрыва после ночного обстрела Донецка - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 13:07 GMT
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