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https://sputnikarabic.ae/20230221/خبير-جيولوجي-سنواجه-عاصفة-جديدة-من-الزلازل-لمدة-عام-على-الأقل-1073820521.html
خبير جيولوجي: سنواجه عاصفة جديدة من الزلازل لمدة عام على الأقل
خبير جيولوجي: سنواجه عاصفة جديدة من الزلازل لمدة عام على الأقل
حذر خبير جيولوجي، من أن "العالم سيواجه عاصفة جديدة من الزلازل لمدة عام على الأقل"، وذلك في تعليقه على وقوع زلزالين في تركيا، وقع أحدهما أمس الاثنين بقوة 6.4... 21.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-21T10:58+0000
2023-02-21T11:13+0000
مجتمع
زلزال
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وتابع الخبير المصري، الدكتور أحمد الملاعبة، في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن "هذه العاصفة تؤكد أن الصفيحة الأناضولية، والصفيحة العربية تحاولان أن تستقرا، وهذه الزلازل مؤشر على أن المنطقة لن تهدأ من هنا إلى 9 شهور وربما عام، وذلك وفقا لتكرار الزلازل في المناطق النشطة زلزاليا".وأضاف كذلك أن "الزلزال الذي ضرب ولاية هاتاي التركية، أمس الاثنين، اتجه جنوبا باتجاه أنطاكية، وهي منطقة مليئة بالفوالق العميقة، التي من الممكن أن تصل لعمق لأكثر من 10 كيلومترات أو 50 كيلومترا، وقد تسبب بؤرا زلزالية، بسبب الطاقة الكامنة التي لم يتم تفريغها بعد، رغم حدوث 6 آلاف هزة ارتدادية، منذ 6 فبراير/ شباط الجاري".لكن أوضح الخبير الجيولوجي المصري في تصريحاته المتلفزة، أنه "رغم الخسائر، إلا أن تفريغ الطاقة هو أمر إيجابي"، لافتا إلى أنه "توجد حتى الآن 20 هزة ارتدادية مسجلة لزلزال أمس، مما يساعد على تفريغ هذه الطاقة".ونقلت وكالة "الأناضول" عن إدارة الطوارئ والكوارث التركية، (آفاد)، أمس الاثنين، بأن "زلزالان بقوة 6.4 و5.8 يضربان ولاية هاتاي جنوبي تركيا"، مؤكدة انقطاع كامل للتيار الكهربائي في مقاطعة هاتاي التركية جراء الزلزال.وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر جنوب تركيا وشمال سوريا، فجر يوم 6 فبراير/ شباط الجاري، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا في تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل مئات الهزات الارتدادية.
https://sputnikarabic.ae/20230220/تركيا-تعلن-وفاة-3-أشخاص-وإصابة-213--عقب-الزلزالين-الجديدين-اللذين-ضربا-البلاد-1073793059.html
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زلزال, أخبار تركيا اليوم, منوعات, العالم
زلزال, أخبار تركيا اليوم, منوعات, العالم

خبير جيولوجي: سنواجه عاصفة جديدة من الزلازل لمدة عام على الأقل

10:58 GMT 21.02.2023 (تم التحديث: 11:13 GMT 21.02.2023)
© AFP 2023 / Sameer Al-Doumyتداعيات زلزال هاتاي في تركيا، 21 فبراير 2023
تداعيات زلزال هاتاي في تركيا، 21 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2023
تداعيات زلزال هاتاي في تركيا، 21 فبراير 2023
© AFP 2023 / Sameer Al-Doumy
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حذر خبير جيولوجي، من أن "العالم سيواجه عاصفة جديدة من الزلازل لمدة عام على الأقل"، وذلك في تعليقه على وقوع زلزالين في تركيا، وقع أحدهما أمس الاثنين بقوة 6.4 درجة على مقياس "ريختر"، والآخر قبل أسبوعين بقوة 7.8 درجة.
وتابع الخبير المصري، الدكتور أحمد الملاعبة، في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن "هذه العاصفة تؤكد أن الصفيحة الأناضولية، والصفيحة العربية تحاولان أن تستقرا، وهذه الزلازل مؤشر على أن المنطقة لن تهدأ من هنا إلى 9 شهور وربما عام، وذلك وفقا لتكرار الزلازل في المناطق النشطة زلزاليا".
وأضاف كذلك أن "الزلزال الذي ضرب ولاية هاتاي التركية، أمس الاثنين، اتجه جنوبا باتجاه أنطاكية، وهي منطقة مليئة بالفوالق العميقة، التي من الممكن أن تصل لعمق لأكثر من 10 كيلومترات أو 50 كيلومترا، وقد تسبب بؤرا زلزالية، بسبب الطاقة الكامنة التي لم يتم تفريغها بعد، رغم حدوث 6 آلاف هزة ارتدادية، منذ 6 فبراير/ شباط الجاري".
لكن أوضح الخبير الجيولوجي المصري في تصريحاته المتلفزة، أنه "رغم الخسائر، إلا أن تفريغ الطاقة هو أمر إيجابي"، لافتا إلى أنه "توجد حتى الآن 20 هزة ارتدادية مسجلة لزلزال أمس، مما يساعد على تفريغ هذه الطاقة".
ونقلت وكالة "الأناضول" عن إدارة الطوارئ والكوارث التركية، (آفاد)، أمس الاثنين، بأن "زلزالان بقوة 6.4 و5.8 يضربان ولاية هاتاي جنوبي تركيا"، مؤكدة انقطاع كامل للتيار الكهربائي في مقاطعة هاتاي التركية جراء الزلزال.
المواطنون يغادرون منازلهم في حالة من الذعر في مدينة ديار بكر التركية عقب الشعور بالزلزال - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2023
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أمس, 20:14 GMT
وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر جنوب تركيا وشمال سوريا، فجر يوم 6 فبراير/ شباط الجاري، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.
وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا في تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل مئات الهزات الارتدادية.
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