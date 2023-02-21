https://sputnikarabic.ae/20230221/رقائق-صينية-تتجول-داخل-وزارة-الدفاع-الأمريكية--1073841620.html

"رقائق صينية" تتجول داخل وزارة الدفاع الأمريكية

"رقائق صينية" تتجول داخل وزارة الدفاع الأمريكية

كشف تقرير نشرته صحف غربية، اليوم الثلاثاء، عن أزمة خطيرة جدا تواجه صناعة السلاح الأمريكية، وعن وجود مشكلات داخل وزارة الدفاع الأمريكية بسبب الصناعات الصينية. 21.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-21T15:37+0000

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2023-02-21T15:37+0000

رصد عسكري

العالم

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نشرت وكالة "بلومبرغ" تقريرا مفصلا كشفت فيه وجود مشكلات عميقة في البنتاغون، جاء فيه أن وزارة الدفاع الأمريكية قد أقرت بأن القاعدة الصناعية الدفاعية في البلاد تواجه العديد من التحديات في سلسلة التوريد نفسها التي تواجهها القطاعات الأخرى.ونقلت الصحيفة عن الوكيل السابق لوزارة الدفاع الأمريكية للشؤون السياسية، ميشيل فلورنوي، التي أكدت أن التحدي المستقبلي المحتمل للدفاع الأمريكية يتمثل بوجود مكونات صينية الصنع منتشرة عبر سلاسل التوريد الدفاعية.وأشارت فلورنوي إلى أن هذه المكونات تخلق "تبعيات غير مقبولة إن لم تكن نقاط ضعف"، بالنسبة لقطاع الصناعات الدفاعية في أمريكا.المشكلة تكمن في طبيعة عمل "البنتاغون"وأرجع التقرير سبب هذه المشكلة إلى تراجع عدد المقاولين العاملين في قطاع الدفاع من 70 مقاولا عام 1980 إلى 5 فقط في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.ونوه التقرير أن هذه "التجاوزات" تخزن داخل نظام (تصنيع المقاتله) مثله مثل العديد من المشاريع الدفاعية، حيث ترتبط طائرة "إف 35"5ارتباطًا وثيقًا بالسياسة الداخلية للولايات المتحدة الأمريكية، حيث ترتبط جميع الولايات بالمشروع، وتعتمد عليه 29 ولاية مقابل 100 مليون دولار أو أكثر تدرج في النشاط الاقتصادي.جوهر المشكلة هو عملية "PPBE "واعتبر التقرير أن جوهر المشكلة هو عملية "التخطيط والبرمجة والميزنة وعملية التنفيذ في البنتاغون، والمعروفة باسم (PPBE) وهي تتحكم في الموارد التي تجعل برامج الأسلحة قابلة للتنفيذ".المشكلة كشفت خلال أزمة أوكرانيا ونقل التقرير عن إريك فانينغ، الذي يشغل منصب رئيس اتحاد الصناعات الفضائية، قوله إن البنتاغون يتعامل مع القاعدة الصناعية الدفاعية على أنها "متجر لأجهزة كمبيوتر لديه العديد من العملاء الآخرين بينما في الواقع يوجد عميل واحد فقط".في نفس الوقت الذي سعت فيه إلى ثورة التصنيع، تبنت الصناعة سلاسل التوريد العالمية بحثًا عن تكاليف منخفضة وكفاءة عالية مع القليل من الاهتمام بالمخاطر الجيوسياسية، بحسب تقرير "بلومبرغ".شريحة صينية داخل "فخر الصناعة الأمريكية"وفي سبتمبر/أيلول عام 2022، أوقف البنتاغون تسليم طائرات "إف 35"5 بعد العثور على سبيكة (شريحة) مستخدمة في مغناطيس للمضخات من إنتاج شركة " Honeywell International Inc"، صنعت في الصين، حيث تم استكمال الإنتاج بعد تبديلها بمصدر أمريكي."جنون" يعجز الجميع عن تغييرهواعتبر التقرير أن جميع هذه العوامل لها آثار على قدرة أمريكا على "ردع الصين".وأضاف اللواء المتقاعد موضحا أن "كل شخص يعرف أن ما نقوم به هو جنون، لكن الجميع عاجز عن تغييره".

https://sputnikarabic.ae/20230221/صحيفة-غربية-رد-بوتين-ومنطاد-الصين-يكشفان-عن-3-أزمات-داخل-البنتاغون-الأمريكي-1073834908.html

https://sputnikarabic.ae/20230221/أخطر-5-قاذفات-استراتيجية-في-العالم-1073806341.html

https://sputnikarabic.ae/20230221/روسيا-تطور-الصاروخ-الذي-أخاف-واشنطن-على-مدى-نصف-قرن-1073807012.html

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