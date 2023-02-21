https://sputnikarabic.ae/20230221/رقائق-صينية-تتجول-داخل-وزارة-الدفاع-الأمريكية--1073841620.html
"رقائق صينية" تتجول داخل وزارة الدفاع الأمريكية
"رقائق صينية" تتجول داخل وزارة الدفاع الأمريكية
كشف تقرير نشرته صحف غربية، اليوم الثلاثاء، عن أزمة خطيرة جدا تواجه صناعة السلاح الأمريكية، وعن وجود مشكلات داخل وزارة الدفاع الأمريكية بسبب الصناعات الصينية. 21.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-21T15:37+0000
2023-02-21T15:37+0000
2023-02-21T15:37+0000
رصد عسكري
العالم
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نشرت وكالة "بلومبرغ" تقريرا مفصلا كشفت فيه وجود مشكلات عميقة في البنتاغون، جاء فيه أن وزارة الدفاع الأمريكية قد أقرت بأن القاعدة الصناعية الدفاعية في البلاد تواجه العديد من التحديات في سلسلة التوريد نفسها التي تواجهها القطاعات الأخرى.ونقلت الصحيفة عن الوكيل السابق لوزارة الدفاع الأمريكية للشؤون السياسية، ميشيل فلورنوي، التي أكدت أن التحدي المستقبلي المحتمل للدفاع الأمريكية يتمثل بوجود مكونات صينية الصنع منتشرة عبر سلاسل التوريد الدفاعية.وأشارت فلورنوي إلى أن هذه المكونات تخلق "تبعيات غير مقبولة إن لم تكن نقاط ضعف"، بالنسبة لقطاع الصناعات الدفاعية في أمريكا.المشكلة تكمن في طبيعة عمل "البنتاغون"وأرجع التقرير سبب هذه المشكلة إلى تراجع عدد المقاولين العاملين في قطاع الدفاع من 70 مقاولا عام 1980 إلى 5 فقط في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.ونوه التقرير أن هذه "التجاوزات" تخزن داخل نظام (تصنيع المقاتله) مثله مثل العديد من المشاريع الدفاعية، حيث ترتبط طائرة "إف 35"5ارتباطًا وثيقًا بالسياسة الداخلية للولايات المتحدة الأمريكية، حيث ترتبط جميع الولايات بالمشروع، وتعتمد عليه 29 ولاية مقابل 100 مليون دولار أو أكثر تدرج في النشاط الاقتصادي.جوهر المشكلة هو عملية "PPBE "واعتبر التقرير أن جوهر المشكلة هو عملية "التخطيط والبرمجة والميزنة وعملية التنفيذ في البنتاغون، والمعروفة باسم (PPBE) وهي تتحكم في الموارد التي تجعل برامج الأسلحة قابلة للتنفيذ".المشكلة كشفت خلال أزمة أوكرانيا ونقل التقرير عن إريك فانينغ، الذي يشغل منصب رئيس اتحاد الصناعات الفضائية، قوله إن البنتاغون يتعامل مع القاعدة الصناعية الدفاعية على أنها "متجر لأجهزة كمبيوتر لديه العديد من العملاء الآخرين بينما في الواقع يوجد عميل واحد فقط".في نفس الوقت الذي سعت فيه إلى ثورة التصنيع، تبنت الصناعة سلاسل التوريد العالمية بحثًا عن تكاليف منخفضة وكفاءة عالية مع القليل من الاهتمام بالمخاطر الجيوسياسية، بحسب تقرير "بلومبرغ".شريحة صينية داخل "فخر الصناعة الأمريكية"وفي سبتمبر/أيلول عام 2022، أوقف البنتاغون تسليم طائرات "إف 35"5 بعد العثور على سبيكة (شريحة) مستخدمة في مغناطيس للمضخات من إنتاج شركة " Honeywell International Inc"، صنعت في الصين، حيث تم استكمال الإنتاج بعد تبديلها بمصدر أمريكي."جنون" يعجز الجميع عن تغييرهواعتبر التقرير أن جميع هذه العوامل لها آثار على قدرة أمريكا على "ردع الصين".وأضاف اللواء المتقاعد موضحا أن "كل شخص يعرف أن ما نقوم به هو جنون، لكن الجميع عاجز عن تغييره".
https://sputnikarabic.ae/20230221/صحيفة-غربية-رد-بوتين-ومنطاد-الصين-يكشفان-عن-3-أزمات-داخل-البنتاغون-الأمريكي-1073834908.html
https://sputnikarabic.ae/20230221/أخطر-5-قاذفات-استراتيجية-في-العالم-1073806341.html
https://sputnikarabic.ae/20230221/روسيا-تطور-الصاروخ-الذي-أخاف-واشنطن-على-مدى-نصف-قرن-1073807012.html
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رصد عسكري, العالم
"رقائق صينية" تتجول داخل وزارة الدفاع الأمريكية
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كشف تقرير نشرته صحف غربية، اليوم الثلاثاء، عن أزمة خطيرة جدا تواجه صناعة السلاح الأمريكية، وعن وجود مشكلات داخل وزارة الدفاع الأمريكية بسبب الصناعات الصينية.
نشرت وكالة "بلومبرغ" تقريرا مفصلا كشفت فيه وجود مشكلات عميقة في البنتاغون
، جاء فيه أن وزارة الدفاع الأمريكية قد أقرت بأن القاعدة الصناعية الدفاعية في البلاد تواجه العديد من التحديات في سلسلة التوريد نفسها التي تواجهها القطاعات الأخرى.
ونقلت الصحيفة عن الوكيل السابق لوزارة الدفاع الأمريكية للشؤون السياسية، ميشيل فلورنوي، التي أكدت أن التحدي المستقبلي المحتمل للدفاع الأمريكية يتمثل بوجود مكونات صينية الصنع منتشرة عبر سلاسل التوريد الدفاعية.
وأشارت فلورنوي إلى أن هذه المكونات تخلق "تبعيات غير مقبولة إن لم تكن نقاط ضعف"، بالنسبة لقطاع الصناعات الدفاعية في أمريكا.
وقالت: "معظم المقاولين الرئيسيين لا يمكنهم حتى إخبارك بكمية المحتويات الصينية المجودة في أنظمتهم، بدءًا من أشباه الموصلات إلى شاشات العرض وصولا إلى الصواميل والمسامير".
المشكلة تكمن في طبيعة عمل "البنتاغون"
وأرجع التقرير سبب هذه المشكلة إلى تراجع عدد المقاولين العاملين في قطاع الدفاع من 70 مقاولا عام 1980 إلى 5 فقط في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
قال النائب الجمهوري كين كالفيرت، الذي يترأس لجنة الإنفاق الدفاعي في مجلس النواب: "قبل سنوات قليلة، كان لدينا خمسة أضعاف عدد المقاولين وكان هناك المزيد من المنافسة وكان هناك المزيد من الإبداع... بينما استمر هؤلاء الأشخاص الأكبر حجمًا في شراء الأشخاص الأصغر حجمًا الذين يأتون بالأفكار، ثم يلخصونها ويعيدون هيكلتها، فقد أدى ذلك إلى استنزاف الكثير من عمليات الابتكار".
وقدم التقرير مثالا هاما عن المشكلة التي يواجهها البنتاغون، وهي قضية المقاتلة الأمريكية "إف 35"، والتي أشارت إلى أن مشروع المقاتلة (F-35 Joint Strike Fighter) وهو "أغلى برنامج أسلحة في العالم بتكلفة 1.7 تريليون دولار على مدار عمرها البالغ 66 عامًا، وعلى الرغم من ثمنها النافح (أي الذي انتشرت رائحته)، إلا أن الطائرة لا تزال تعاني من نقص في البرامج".
ونوه التقرير أن هذه "التجاوزات" تخزن داخل نظام (تصنيع المقاتله) مثله مثل العديد من المشاريع الدفاعية، حيث ترتبط طائرة "إف 35"5ارتباطًا وثيقًا بالسياسة الداخلية للولايات المتحدة الأمريكية، حيث ترتبط جميع الولايات بالمشروع، وتعتمد عليه 29 ولاية مقابل 100 مليون دولار أو أكثر تدرج في النشاط الاقتصادي.
وعلى النقيض من ذلك، وبحسب التقرير، فإن الصين قادرة على تقديم هذه القدرات بسرعة كبيرة جدا، وقدر كاميرون هولت، نائب مساعد وزير القوات الجوية للاستحواذ آنذاك في عام 2019، أن الصين تشتري ذخائر وأنظمة أسلحة متطورة أخرى "خمس إلى ست مرات" أسرع من الولايات المتحدة الأمريكية.
جوهر المشكلة هو عملية "PPBE "
واعتبر التقرير أن جوهر المشكلة هو عملية "التخطيط والبرمجة والميزنة وعملية التنفيذ في البنتاغون، والمعروفة باسم (PPBE) وهي تتحكم في الموارد التي تجعل برامج الأسلحة قابلة للتنفيذ".
وقالت ستايسي بيتيغون العاملة في مركز الأمن الأمريكي الجديد: "إن لدى البنتاغون بيروقراطية هائلة، وعملية وضع الميزانية وعمليات الاستحواذ طويلة حقًا وبطيئة جدًا ومرهقة للغاية وخطية للغاية".
المشكلة كشفت خلال أزمة أوكرانيا
ونقل التقرير عن إريك فانينغ، الذي يشغل منصب رئيس اتحاد الصناعات الفضائية، قوله إن البنتاغون يتعامل مع القاعدة الصناعية الدفاعية على أنها "متجر لأجهزة كمبيوتر لديه العديد من العملاء الآخرين بينما في الواقع يوجد عميل واحد فقط".
وشدد التقرير على أن "هذه القيود نفسها على الإنتاج الصناعي الأمريكي كشفت خلال عمليات إمداد أوكرانيا (بالسلاح) وستطبق في أي حرب محتملة ضد الصين، مشيرة إلى أن "الولايات المتحدة يمكن أن تنفد من الذخائر بعيدة المدى خلال مواجهة الصين في أقل من أسبوع من النزاع على تايوان".
في نفس الوقت الذي سعت فيه إلى ثورة التصنيع، تبنت الصناعة سلاسل التوريد العالمية بحثًا عن تكاليف منخفضة وكفاءة عالية مع القليل من الاهتمام بالمخاطر الجيوسياسية، بحسب تقرير "بلومبرغ"
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شريحة صينية داخل "فخر الصناعة الأمريكية"
وسلط تقرير البنتاغون الصادر في فبراير 2022 الضوء على نقاط الضعف في سلسلة التوريد في مجالات تشمل السرعات التي تفوق سرعة الصوت، وأسلحة الطاقة الموجهة، والإلكترونيات الدقيقة. مشيرا إلى وجود شركة واحدة فقط تصنع منتج أمريكي متبقٍ لإسفنج التيتانيوم، وهو ضروري لتصنيع المحركات العسكرية وهياكل الطائرات ودروع الدبابات الأمريكية الرئيسية.
وفي سبتمبر/أيلول عام 2022، أوقف البنتاغون تسليم طائرات "إف 35"5 بعد العثور على سبيكة (شريحة) مستخدمة في مغناطيس للمضخات من إنتاج شركة " Honeywell International Inc"، صنعت في الصين، حيث تم استكمال الإنتاج بعد تبديلها بمصدر أمريكي.
"جنون" يعجز الجميع عن تغييره
واعتبر التقرير أن جميع هذه العوامل لها آثار على قدرة أمريكا على "ردع الصين".
وقال اللواء المتقاعد بالجيش الأمريكي جون فيراري، والذي عمل مديرًا لقسم تحليل البرامج وتقييمها، إن "المشكلة تكمن في أن العلاقة بين الصناعة ورعاتها في البنتاغون معقدة للغاية ومتعددة الجوانب بحيث يصعب معرفة من أين يجب أن تبدأ الإصلاحات".
وأضاف اللواء المتقاعد موضحا أن "كل شخص يعرف أن ما نقوم به هو جنون، لكن الجميع عاجز عن تغييره".