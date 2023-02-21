https://sputnikarabic.ae/20230221/صحيفة-غربية-رد-بوتين-ومنطاد-الصين-يكشفان-عن-3-أزمات-داخل-البنتاغون-الأمريكي-1073834908.html

صحيفة غربية: رد بوتين ومنطاد الصين يكشفان عن 3 أزمات داخل البنتاغون الأمريكي

صحيفة غربية: رد بوتين ومنطاد الصين يكشفان عن 3 أزمات داخل البنتاغون الأمريكي

كشف تقرير نشرته صحيفة غربية عن وجود مشكلات كبيرة داخل "البنتاغون" ظهرت على خلفية رد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على توسع "الناتو" شرقا ودعم النازيين الجدد... 21.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-21T14:36+0000

2023-02-21T14:36+0000

2023-02-21T14:36+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

رصد عسكري

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نشرت صحيفة "بلومبرغ" تقريرا مفصلا أشارت فيه إلى عدة أوجه قصور خطيرة كشفتها العملية العسكرية الروسية الخاصة وظهور الصين على الساحة الدولية، حيث قدمت أمثلة على أوجه القصور والمشكلات الخطيرة التي يواجهها البنتاغون في الفترة الأخيرة.1- إلغاء مشروع بتكلفة هائلة لتجنب "كارثة مكلفة"اعتبر التقرير أن المشروع الأمريكي المتمثل بتصنيع مدفع (Non-Line-of-Sight NLOS-C) بوزن هائل يبلغ 25 طنا كان من المفترض أن يكون حجر الزاوية لبرنامج بقيمة 200 مليار دولار، الذي أحدث ثورة في كيفية قتال الجيش الأمريكي، الذي انتهى به المطاف في مستودع تخزين في ولاية فرجينيا، هو أحد مصادر القلق والشك بين طبيعة العلاقة بين البنتاغون وصناع السلاح.لكن التقرير نوه إلى أن هذا البرنامج الطموح جدا عانى من المشكلات التكنولوجية والتأخر والتكاليف الضخمة، وبعد أزمة "كابيتول هيل" بدأت الشكوك حول فعالية هذا البرنامج.وفي عام 2009، وبعد إنفاق 20 مليار دولار في ثماني سنوات مع نتائج متواضعة، ألغى البنتاغون المشروع لتجنب ما أطلق عليه وزير الدفاع آنذاك روبرت جيتس "كارثة مكلفة".2- صدمة الصواريخ فرط الصوتية "أمريكا تحاول اللحاق بالركب"واعتبر التقرير أن انهيار العلاقات الصينية الأمريكية ونقاط التوتر من تايوان إلى أشباه الموصلات، تثير أسئلة جادة حول استعداد الولايات الأمريكية لخوض حرب حقيقية.ونوه التقرير إلى أن "هذه اللحظة تلخص فشل وزارة الدفاع الأمريكية في تحويل التقنيات الحيوية في البحث والتطوير إلى الإنتاج، وكانت النتيجة أنه "في هذه الأثناء، لحقت روسيا والصين بالركب"، كما قالت ميشيل فلورنوي، الوكيل السابق لوزارة الدفاع للشؤون السياسية، وأضافت: "الآن نحن نحاول اللحاق بالركب".3-الصناعات الصينية داخل المؤسسات العسكرية الأمريكيةأشار التقرير إلى أن الصدمة الثالثة التي يعاني منها البنتاغون مرتبطة بقدرة الولايات المتحدة الأمريكية على مواجهة الصين، التي بدأت تظهر الآن فقط، بحسب المزاعم.وقالت: "معظم المقاولين الرئيسيين لا يمكنهم حتى إخبارك بكمية المحتوى الصيني في أنظمتهم، بدءًا من أشباه الموصلات إلى شاشات العرض إلى الصواميل والمسامير".

https://sputnikarabic.ae/20230221/رئيس-أركان-الجيش-الروسي-الأسبق-تأكيدات-بوتين-حول-الاختبارات-النووية-يشير-إلى-جدية-النوايا-1073829914.html

https://sputnikarabic.ae/20230221/أخطر-5-قاذفات-استراتيجية-في-العالم-1073806341.html

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العالم, رصد عسكري