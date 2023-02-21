https://sputnikarabic.ae/20230221/روسكوسموس-تستعد-لعملية-إطلاق-مركبة-سويوز-الجديدة-إلى-محطة-الفضاء-الدولية-1073800443.html
"روسكوسموس" تستعد لعملية إطلاق مركبة "سويوز" الجديدة إلى محطة الفضاء الدولية
"روسكوسموس" تستعد لعملية إطلاق مركبة "سويوز" الجديدة إلى محطة الفضاء الدولية
أعلنت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، صباح اليوم الثلاثاء، أنه تم تركيب صاروخ "سويوز 2-1أ"، المقرر من خلاله نقل المركبة الفضائية غير المأهولة "سويوز إم إس... 21.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-21T06:14+0000
2023-02-21T06:14+0000
2023-02-21T06:14+0000
روسيا
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وجاء في بيان وكالة الفضاء الروسية: "بدأ الإعداد لعميلة الإطلاق في مجمع بايكونور وفتحت بوابات مبنى التجميع والاختبار، وانتقل القطار الذي يحمل الصاروخ الفضائي إلى مجمع الإطلاق". وبحسب الوكالة، يواصل متخصصو "روسكوسموس" إعداد الصاروخ للإطلاق الذي سيحمل بدوره المركبة الفضائية غير المأهولة "سويوز إم إس 23" إلى محطة الفضاء الدولية وتحمل المركبة نحو 429 كيلوغراما من البضائع على متنها.وفي وقت سابق، أعلنت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" أن المركبة الاحتياطية يمكن إرسالها إلى محطة الفضاء الدولية بعد 45 يومًا من حالة الطوارئ في "سويوز إم إس -22"، مشيرة إلى أن ذلك يستدعي حجرة سفينة جديدة تخضع للتدريب ويمكن إطلاقها إلى المدار بعد 45 يومًا من حالة الطوارئ في المحطة.
https://sputnikarabic.ae/20230118/نقل-مقعد-رائد-فضاء-أمريكي-من-سويوز-إلى-كرو-دراغون-1072431786.html
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روسيا
"روسكوسموس" تستعد لعملية إطلاق مركبة "سويوز" الجديدة إلى محطة الفضاء الدولية
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أعلنت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، صباح اليوم الثلاثاء، أنه تم تركيب صاروخ "سويوز 2-1أ"، المقرر من خلاله نقل المركبة الفضائية غير المأهولة "سويوز إم إس 23" إلى محطة الفضاء الدولية، في مجمع "بايكانور" لإطلاق الصواريخ.
وجاء في بيان وكالة الفضاء الروسية: "بدأ الإعداد لعميلة الإطلاق في مجمع بايكونور وفتحت بوابات مبنى التجميع والاختبار، وانتقل القطار الذي يحمل الصاروخ الفضائي إلى مجمع الإطلاق".
وبحسب الوكالة، يواصل متخصصو "روسكوسموس" إعداد الصاروخ للإطلاق الذي سيحمل بدوره المركبة الفضائية غير المأهولة "سويوز إم إس 23" إلى محطة الفضاء الدولية وتحمل المركبة نحو 429 كيلوغراما من البضائع على متنها.
وفي وقت سابق، أعلنت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" أن المركبة الاحتياطية يمكن إرسالها إلى محطة الفضاء الدولية بعد 45 يومًا من حالة الطوارئ في "سويوز إم إس -22"، مشيرة إلى أن ذلك يستدعي حجرة سفينة جديدة تخضع للتدريب ويمكن إطلاقها إلى المدار بعد 45 يومًا من حالة الطوارئ في المحطة.