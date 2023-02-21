عربي
https://sputnikarabic.ae/20230221/روسكوسموس-تستعد-لعملية-إطلاق-مركبة-سويوز-الجديدة-إلى-محطة-الفضاء-الدولية-1073800443.html
"روسكوسموس" تستعد لعملية إطلاق مركبة "سويوز" الجديدة إلى محطة الفضاء الدولية
"روسكوسموس" تستعد لعملية إطلاق مركبة "سويوز" الجديدة إلى محطة الفضاء الدولية
أعلنت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، صباح اليوم الثلاثاء، أنه تم تركيب صاروخ "سويوز 2-1أ"، المقرر من خلاله نقل المركبة الفضائية غير المأهولة "سويوز إم إس... 21.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-21T06:14+0000
2023-02-21T06:14+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/17/1069364376_0:73:3383:1975_1920x0_80_0_0_b43f08f328a83b7f8526270b97c1f722.jpg
وجاء في بيان وكالة الفضاء الروسية: "بدأ الإعداد لعميلة الإطلاق في مجمع بايكونور وفتحت بوابات مبنى التجميع والاختبار، وانتقل القطار الذي يحمل الصاروخ الفضائي إلى مجمع الإطلاق". وبحسب الوكالة، يواصل متخصصو "روسكوسموس" إعداد الصاروخ للإطلاق الذي سيحمل بدوره المركبة الفضائية غير المأهولة "سويوز إم إس 23" إلى محطة الفضاء الدولية وتحمل المركبة نحو 429 كيلوغراما من البضائع على متنها.وفي وقت سابق، أعلنت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" أن المركبة الاحتياطية يمكن إرسالها إلى محطة الفضاء الدولية بعد 45 يومًا من حالة الطوارئ في "سويوز إم إس -22"، مشيرة إلى أن ذلك يستدعي حجرة سفينة جديدة تخضع للتدريب ويمكن إطلاقها إلى المدار بعد 45 يومًا من حالة الطوارئ في المحطة.
https://sputnikarabic.ae/20230118/نقل-مقعد-رائد-فضاء-أمريكي-من-سويوز-إلى-كرو-دراغون-1072431786.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/17/1069364376_325:0:3056:2048_1920x0_80_0_0_704462b58977039e84ddf90ba4b21c67.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

"روسكوسموس" تستعد لعملية إطلاق مركبة "سويوز" الجديدة إلى محطة الفضاء الدولية

06:14 GMT 21.02.2023
© Sputnik . Рамиль Ситдиков / الانتقال إلى بنك الصوروضع القمر الصناعي Skif-D"" لمجموعة "سفيرا" الروسية في المدار عبر صاروخ سويوز، السبت، 22 أكتوبر 2022
وضع القمر الصناعي Skif-D لمجموعة سفيرا الروسية في المدار عبر صاروخ سويوز، السبت، 22 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2023
© Sputnik . Рамиль Ситдиков
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلنت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، صباح اليوم الثلاثاء، أنه تم تركيب صاروخ "سويوز 2-1أ"، المقرر من خلاله نقل المركبة الفضائية غير المأهولة "سويوز إم إس 23" إلى محطة الفضاء الدولية، في مجمع "بايكانور" لإطلاق الصواريخ.
وجاء في بيان وكالة الفضاء الروسية: "بدأ الإعداد لعميلة الإطلاق في مجمع بايكونور وفتحت بوابات مبنى التجميع والاختبار، وانتقل القطار الذي يحمل الصاروخ الفضائي إلى مجمع الإطلاق".
وبحسب الوكالة، يواصل متخصصو "روسكوسموس" إعداد الصاروخ للإطلاق الذي سيحمل بدوره المركبة الفضائية غير المأهولة "سويوز إم إس 23" إلى محطة الفضاء الدولية وتحمل المركبة نحو 429 كيلوغراما من البضائع على متنها.
سفينة فضائية سيوز تي إم-16 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2023
نقل مقعد رائد فضاء أمريكي من "سويوز" إلى "كرو دراغون"
18 يناير, 12:00 GMT
وفي وقت سابق، أعلنت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" أن المركبة الاحتياطية يمكن إرسالها إلى محطة الفضاء الدولية بعد 45 يومًا من حالة الطوارئ في "سويوز إم إس -22"، مشيرة إلى أن ذلك يستدعي حجرة سفينة جديدة تخضع للتدريب ويمكن إطلاقها إلى المدار بعد 45 يومًا من حالة الطوارئ في المحطة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:40 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала