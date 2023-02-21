https://sputnikarabic.ae/20230221/ستولتنبرغ-علينا-وضع-ترتيبات-طويلة-الأمد-لأمن-أوكرانيا-بعد-انتهاء-الصراع-فيها-1073827017.html
ستولتنبرغ: علينا وضع ترتيبات طويلة الأمد لأمن أوكرانيا بعد انتهاء الصراع فيها
ستولتنبرغ: علينا وضع ترتيبات طويلة الأمد لأمن أوكرانيا بعد انتهاء الصراع فيها
أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ على ضرورة تقديم الحلف ضمانات أمنية طويلة الأمد لأوكرانيا، بعد انتهاء الصراع فيها. 21.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-21T12:43+0000
2023-02-21T12:43+0000
2023-02-21T12:43+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
الناتو
استئناف مساعدات عسكرية
أخبار أوكرانيا
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موسكو- سبوتنيك. وقال ستولتنبرغ، في مؤتمر صحفي مشترك مع الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، ووزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، في بروكسل: "علينا أن نؤكد أن مستقبل أوكرانيا هو ضمن الأسرة الأوروبية الأطلسية، وعندما تنتهي الحرب يجب أن نضع ترتيبات طويلة الأمد لأمن أوكرانيا".وأضاف ستولتنبرغ أن الحلف ينوي مساعدة أوكرانيا في تطوير نظام للمشتريات والإمدادات العسكرية، وسيعقد اجتماع خبراء لهذا الغرض.وأعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، في وقت سابق، عن رفض مطالب من الجانب الأوكراني بتوريد الذخائر العنقودية إلى كييف، والتي تم التعبير عنها خلال مؤتمر ميونيخ الأمني.وقال ستولتنبرغ، في وقت سابق من يوم السبت، إنه يجب على دول الحلف الاستعداد لمواجهة طويلة محتملة مع روسيا يمكن أن تستمر لسنوات عديدة.وقال ستولتنبرغ في مقابلة مع وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، اليوم الخميس: "يجب أن نكون مستعدين لرحلة طويلة قد تستغرق سنوات عديدة كثيرة".
https://sputnikarabic.ae/20230218/الناتو-يرفض-طلب-كييف-تزويدها-بالذخائر-العنقودية-1073697697.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, الناتو, استئناف مساعدات عسكرية, أخبار أوكرانيا
العالم, الناتو, استئناف مساعدات عسكرية, أخبار أوكرانيا
ستولتنبرغ: علينا وضع ترتيبات طويلة الأمد لأمن أوكرانيا بعد انتهاء الصراع فيها
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أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ على ضرورة تقديم الحلف ضمانات أمنية طويلة الأمد لأوكرانيا، بعد انتهاء الصراع فيها.
موسكو- سبوتنيك. وقال ستولتنبرغ، في مؤتمر صحفي مشترك مع الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، ووزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، في بروكسل: "علينا أن نؤكد أن مستقبل أوكرانيا هو ضمن الأسرة الأوروبية الأطلسية، وعندما تنتهي الحرب يجب أن نضع ترتيبات طويلة الأمد لأمن أوكرانيا".
وأضاف ستولتنبرغ أن الحلف ينوي مساعدة أوكرانيا في تطوير نظام للمشتريات والإمدادات العسكرية، وسيعقد اجتماع خبراء لهذا الغرض.
"ناقشنا اليوم طلب أوكرانيا للمساعدة في تطوير نظام شفاف للمشتريات والإمدادات العسكرية. وسنعقد أيضا اجتماع خبراء للناتو والاتحاد الأوروبي وأوكرانيا حول نظام المشتريات والإمداد".
وأعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، في وقت سابق، عن رفض مطالب من الجانب الأوكراني بتوريد الذخائر العنقودية إلى كييف، والتي تم التعبير عنها خلال مؤتمر ميونيخ الأمني.
وأوضح ستولتنبرغ أن "الناتو لم يوص أو يزود بهذه الأنواع من الأسلحة، نحن نزود (أوكرانيا) بالمدفعية وأنواع أخرى من الأسلحة، لكننا لا نوفر القنابل العنقودية".
وقال ستولتنبرغ، في وقت سابق من يوم السبت، إنه يجب على دول الحلف الاستعداد لمواجهة طويلة محتملة مع روسيا يمكن أن تستمر لسنوات عديدة.
وقال ستولتنبرغ في مقابلة مع وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، اليوم الخميس: "يجب أن نكون مستعدين لرحلة طويلة قد تستغرق سنوات عديدة كثيرة".