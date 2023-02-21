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Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230221/ستولتنبرغ-علينا-وضع-ترتيبات-طويلة-الأمد-لأمن-أوكرانيا-بعد-انتهاء-الصراع-فيها-1073827017.html
ستولتنبرغ: علينا وضع ترتيبات طويلة الأمد لأمن أوكرانيا بعد انتهاء الصراع فيها
ستولتنبرغ: علينا وضع ترتيبات طويلة الأمد لأمن أوكرانيا بعد انتهاء الصراع فيها
أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ على ضرورة تقديم الحلف ضمانات أمنية طويلة الأمد لأوكرانيا، بعد انتهاء الصراع فيها. 21.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-21T12:43+0000
2023-02-21T12:43+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
الناتو
استئناف مساعدات عسكرية
أخبار أوكرانيا
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موسكو- سبوتنيك. وقال ستولتنبرغ، في مؤتمر صحفي مشترك مع الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، ووزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، في بروكسل: "علينا أن نؤكد أن مستقبل أوكرانيا هو ضمن الأسرة الأوروبية الأطلسية، وعندما تنتهي الحرب يجب أن نضع ترتيبات طويلة الأمد لأمن أوكرانيا".وأضاف ستولتنبرغ أن الحلف ينوي مساعدة أوكرانيا في تطوير نظام للمشتريات والإمدادات العسكرية، وسيعقد اجتماع خبراء لهذا الغرض.وأعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، في وقت سابق، عن رفض مطالب من الجانب الأوكراني بتوريد الذخائر العنقودية إلى كييف، والتي تم التعبير عنها خلال مؤتمر ميونيخ الأمني.وقال ستولتنبرغ، في وقت سابق من يوم السبت، إنه يجب على دول الحلف الاستعداد لمواجهة طويلة محتملة مع روسيا يمكن أن تستمر لسنوات عديدة.وقال ستولتنبرغ في مقابلة مع وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، اليوم الخميس: "يجب أن نكون مستعدين لرحلة طويلة قد تستغرق سنوات عديدة كثيرة".
https://sputnikarabic.ae/20230218/الناتو-يرفض-طلب-كييف-تزويدها-بالذخائر-العنقودية-1073697697.html
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العالم, الناتو, استئناف مساعدات عسكرية, أخبار أوكرانيا
العالم, الناتو, استئناف مساعدات عسكرية, أخبار أوكرانيا

ستولتنبرغ: علينا وضع ترتيبات طويلة الأمد لأمن أوكرانيا بعد انتهاء الصراع فيها

12:43 GMT 21.02.2023
© Sputnik . Alexey Vitvitsky / الانتقال إلى بنك الصورالأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ
الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2023
© Sputnik . Alexey Vitvitsky
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أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ على ضرورة تقديم الحلف ضمانات أمنية طويلة الأمد لأوكرانيا، بعد انتهاء الصراع فيها.
موسكو- سبوتنيك. وقال ستولتنبرغ، في مؤتمر صحفي مشترك مع الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، ووزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، في بروكسل: "علينا أن نؤكد أن مستقبل أوكرانيا هو ضمن الأسرة الأوروبية الأطلسية، وعندما تنتهي الحرب يجب أن نضع ترتيبات طويلة الأمد لأمن أوكرانيا".
وأضاف ستولتنبرغ أن الحلف ينوي مساعدة أوكرانيا في تطوير نظام للمشتريات والإمدادات العسكرية، وسيعقد اجتماع خبراء لهذا الغرض.

"ناقشنا اليوم طلب أوكرانيا للمساعدة في تطوير نظام شفاف للمشتريات والإمدادات العسكرية. وسنعقد أيضا اجتماع خبراء للناتو والاتحاد الأوروبي وأوكرانيا حول نظام المشتريات والإمداد".

وأعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، في وقت سابق، عن رفض مطالب من الجانب الأوكراني بتوريد الذخائر العنقودية إلى كييف، والتي تم التعبير عنها خلال مؤتمر ميونيخ الأمني.

وأوضح ستولتنبرغ أن "الناتو لم يوص أو يزود بهذه الأنواع من الأسلحة، نحن نزود (أوكرانيا) بالمدفعية وأنواع أخرى من الأسلحة، لكننا لا نوفر القنابل العنقودية".

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الناتو يرفض طلب كييف تزويدها بالذخائر العنقودية
18 فبراير, 20:49 GMT
وقال ستولتنبرغ، في وقت سابق من يوم السبت، إنه يجب على دول الحلف الاستعداد لمواجهة طويلة محتملة مع روسيا يمكن أن تستمر لسنوات عديدة.
وقال ستولتنبرغ في مقابلة مع وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، اليوم الخميس: "يجب أن نكون مستعدين لرحلة طويلة قد تستغرق سنوات عديدة كثيرة".
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